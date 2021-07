Bamboo Airways triển khai dịch vụ Bamboo VIP

Nhân viên riêng hỗ trợ làm thủ tục từ mặt đất đến trên không, sử dụng lối đi ưu tiên riêng trong khu vực an ninh và tận hưởng toàn bộ khoang máy bay theo lịch trình cá nhân là những đặc quyền “khủng” dành riêng cho khách hàng sử dụng dịch vụ Bamboo VIP của Bamboo Airways.

Bamboo VIP là các dịch vụ cho phép khách hàng thuê trọn một chuyên khoang hoặc cả chuyên cơ của Bamboo Airways và chủ động lựa chọn hành trình cùng thời gian bay, đảm bảo nhu cầu di chuyển riêng tư, tiện lợi và an toàn tối đa cho các đoàn khách dưới 20 người. Tuỳ theo nhu cầu cá nhân, khách hàng sử dụng Bamboo VIP có thể lựa chọn dịch vụ “Business Jet” - thuê trọn chuyên cơ hoặc “Business Cabin” - thuê trọn chuyên khoang hạng thương gia. (Ảnh: Minh Vũ)

Khách hàng sử dụng dịch vụ “Business Jet” và “Business Cabin” được hưởng các đặc quyền như: có đại diện của hãng hỗ trợ riêng từ lúc làm thủ tục, được đưa qua cửa an ninh bằng lối đi riêng. Hành khách sẽ không cần dừng làm thủ tục lên máy bay mà được hãng hỗ trợ in thẻ lên máy bay (boarding pass) và trao tận tay hành khách tại cửa check-in. Qua đó rút ngắn tối đa thời gian hành khách phải chờ đợi, giảm thiểu tiếp xúc tại sân bay, đảm bảo an toàn cho hành khách.

Sau khi làm thủ tục chuyến bay, hành khách được thoải mái nghỉ ngơi tại phòng chờ thương gia để chờ lên máy bay. Khách hàng sử dụng dịch vụ Bamboo VIP của Bamboo Airways được hưởng trọn vẹn những quyền lợi của hành khách hạng thương gia như đi ống lồng riêng lên thẳng khoang thương gia hoặc có xe riêng đưa đón tới cửa máy bay.

Tại khoang thương gia trên máy bay của Bamboo Airways, hành khách sẽ được tận hưởng trọn vẹn không gian khoang thương gia riêng biệt, được phục vụ bởi tiếp viên riêng với dịch vụ định hướng chất lượng 5 sao. Các suất ăn được chuẩn bị hoàn toàn theo các lựa chọn của khách hàng trong menu định kỳ của hãng.

Bên cạnh đó, mọi yếu tố an toàn luôn được Bamboo Airways ưu tiên thực hiện nhằm đem tới trải nghiệm bay an tâm và thoải mái nhất cho hành khách trong thời điểm dịch bệnh như hiện nay. Máy bay được phun khử trùng, khử khuẩn kỹ càng trước và sau các chuyến bay; các bề mặt tiếp xúc được lau rửa với nước sát khuẩn để hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh qua các mặt tiếp xúc.

Không chỉ huấn luyện kỹ càng, bài bản các kiến thức phòng chống dịch; tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho toàn bộ đội ngũ tiếp viên, nhân viên phục vụ mặt đất, Bamboo Airways còn trang bị đầy đủ các thiết bị bảo hộ phòng chống dịch cho tổ bay và toàn bộ hành khách sử dụng dịch vụ Bamboo VIP. Bộ quy trình phòng chống Covid-19 của Bamboo Airways được đánh giá là toàn diện và hiệu quả nhất, đạt mức tuyệt đối 7/7 sao.

Thêm vào đó, các hành khách có nhu cầu có thể sử dụng thêm dịch vụ gửi/lấy hành lý ký gửi để được tiếp nhận và trả hành lý ký gửi tới tận xe của hành khách sau chuyến bay. Có thể nói, dịch vụ Bamboo VIP đem tới những đặc quyền chưa từng có cùng trải nghiệm hài lòng, thư thái và an toàn bậc nhất cho các “thượng khách” của Bamboo Airways trong giai đoạn hiện nay.

Để biết thêm thông tin chi tiết về dịch vụ Bamboo VIP và đặt chuyến bay của Bamboo Airways, độc giả vui lòng truy cập website https://www.bambooairways.com/ hoặc liên hệ: Email: sales.charter@bambooairways.com Hotline: 1900 1166 Facebook: https://www.facebook.com/BambooAirwaysFanpage/ Và các phòng vé, đại lý chính thức của hãng trên toàn quốc

