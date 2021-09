Nhân kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Chiến khu Du kích Ngọc Trạo (19-9-1941 – 19-9-2021):

Bài 2: Phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững

Thời gian qua, huyện Thạch Thành đã chủ động, quyết liệt, thực hiện đồng bộ, có hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh COVID-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới. Đồng thời, phát động các phong trào thi đua hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thành lập Chiến khu du kích Ngọc Trạo (19-9-1941 – 19-9-2021). Kinh tế của huyện đạt nhiều kết quả tích cực, các hoạt động văn hóa - xã hội cơ bản được duy trì; quốc phòng - an ninh được giữ vững ổn định; công tác xây dựng Đảng, chính quyền và đoàn thể được tăng cường.

Nông dân xã Thành Tâm chăm sóc cây ăn quả. Ảnh: T.L của Xuân Hùng

Ngay từ đầu năm 2021, huyện Thạch Thành tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời, phát động các phong trào thi đua hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Chiến khu du kích Ngọc Trạo, với những mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể, nhất là phát triển kinh tế - xã hội. Trước hết huyện tiếp tục tập trung thực hiện có hiệu quả tái cơ cấu ngành nông nghiệp; trong đó, trọng tâm là thực hiện tích tụ, tập trung đất đai để phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, quy mô lớn; thu hút doanh nghiệp đầu tư liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông sản. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu mùa vụ, đưa các loại giống cây trồng mới có năng suất, hiệu quả kinh tế cao vào sản xuất. Chỉ đạo phát triển gia súc, gia cầm, quản lý chặt chẽ việc tái đàn, tăng đàn lợn trên địa bàn, bảo đảm an toàn dịch bệnh. Công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, vệ sinh thú y, kiểm dịch động vật, quản lý vận chuyển, kiểm soát giết mổ được quan tâm thực hiện có hiệu quả; đồng thời, thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò. Công tác quản lý, bảo vệ và phòng, chống cháy rừng thực hiện tốt. Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tiếp tục được huyện quan tâm triển khai thực hiện có hiệu quả. Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) và công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Huyện tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID–19; duy trì sản xuất, kinh doanh, bảo đảm việc làm và thu nhập cho người lao động. Đồng thời, thu hút đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, trong đó ưu tiên các dự án tạo nhiều việc làm cho người lao động và bảo đảm hoàn thành kế hoạch thành lập doanh nghiệp mới. Hoạt động thương mại - dịch vụ trên địa bàn có bước phát triển đáng khích lệ. Huyện tiếp tục thực hiện chuyển đổi mô hình quản lý kinh doanh khai thác các chợ trên địa bàn, tăng cường công tác quản lý Nhà nước về kinh doanh thương mại - dịch vụ. Công tác quy hoạch, thu hút đầu tư và xây dựng cơ bản được quan tâm, chỉ đạo xây dựng Đề cương nhiệm vụ Quy hoạch vùng huyện Thạch Thành tích hợp vào Quy hoạch tỉnh; Quy hoạch Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện. Triển khai thực hiện đề cương nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Kim Tân và Vân Du sau khi thực hiện sáp nhập các đơn vị hành chính. Hoàn thiện Đồ án Quy hoạch phân khu 1/2000 Khu Du lịch sinh thái thác Mây, xã Thạch Lâm. Tiếp tục đôn đốc, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ thủ tục, triển khai thi công các dự án kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Hoạt động tín dụng của các ngân hàng cơ bản đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, sản xuất, kinh doanh của Nhân dân và doanh nghiệp. Tiếp tục chỉ đạo cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sản xuất nông nghiệp sau dồn điền, đổi thửa. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước và môi trường, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhưng 8 tháng năm 2021, kinh tế của huyện Thạch Thành tiếp tục phát triển ổn định; giá trị sản xuất nông nghiệp đạt khoảng 1.412 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ; giá trị sản xuất công nghiệp 2.840 tỷ đồng, tăng hơn 19,2%..., tổng huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội hơn 1.485 tỷ đồng.

Đi đôi với phát triển kinh tế, hoạt động văn hóa, thông tin về các nhiệm vụ chính trị, sự kiện quan trọng, các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước, công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở được huyện Thạch Thành quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả. Huyện hoàn thành chương trình năm học 2020-2021, triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022, công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia tiếp tục được quan tâm thực hiện. Đồng thời, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và ngành y tế. Chú trọng nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân; ứng dụng các kỹ thuật cao trong khám và chữa bệnh. Đi đôi với đó, huyện chỉ đạo thực hiện kịp thời, đầy đủ các chính sách an sinh xã hội; nắm chắc tình hình đời sống Nhân dân, người có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế để có biện pháp hỗ trợ kịp thời, chu đáo. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm được quan tâm thực hiện có hiệu quả.

Đồng chí Phạm Đình Minh, Chủ tịch UBND huyện Thạch Thành, cho biết: Những tháng cuối năm, huyện tiếp tục tập trung triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội. Khuyến khích đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh đối với các ngành, lĩnh vực có điều kiện tốt để đạt mức tăng trưởng cao nhất. Tiếp tục triển khai thực hiện kịp thời, nghiêm túc, quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả tất cả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và của ngành y tế. Chủ động thực hiện các giải pháp ứng phó với dịch bệnh theo các cấp độ, trọng tâm là thực hiện quyết liệt, có hiệu quả công tác giám sát các đối tượng từ vùng dịch hoặc địa phương có dịch, phát hiện sớm, kịp thời, khoanh vùng, cách ly, điều trị và thực hiện các biện pháp dập dịch, tiêu độc, khử trùng theo quy định; tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trong phòng, chống dịch. Tăng cường tuyên truyền tình hình, diễn biến và các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, nhằm nâng cao ý thức cảnh giác và hiệu quả giám sát xã hội của người dân.

Trong đó, huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trên địa bàn, phấn đấu hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế đề ra trong năm 2021. Đẩy mạnh tích tụ, tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao; thúc đẩy liên kết, tổ chức sản xuất theo hình thức cánh đồng lớn, ứng dụng công nghệ cao; cơ giới hóa trong các khâu sản xuất, gắn với tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị. Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm; triển khai thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi. Tập trung hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ các dự án chăn nuôi trên địa bàn. Chú trọng công tác trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng, đẩy mạnh việc cấp chứng chỉ rừng FSC. Quan tâm chỉ đạo công tác xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu. Đẩy mạnh thực hiện chương trình OCOP, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu tỉnh giao. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp, kịp thời giải quyết, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh phát triển. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, trọng tâm là các dự án sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ quy mô lớn. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng và không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn. Tăng cường đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình dự án trên địa bàn, nhất là các công trình phục vụ phòng chống bão lụt, xây dựng nông thôn mới...; các dự án hạ tầng kỹ thuật khu đất ở dân cư tại các xã. Tiếp tục tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc; hỗ trợ, giúp đỡ các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng các dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư. Đi đôi với đó, huyện tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”. Tăng cường công tác kiểm tra các hoạt động văn hóa, lễ hội, các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa trên địa bàn. Thực hiện tốt công tác quản lý và phát huy giá trị các di tích gắn với phát triển du lịch; đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá du lịch. Tổ chức thực hiện tốt kế hoạch năm học 2021-2022 theo quy định. Tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân, tăng cường ứng dụng kỹ thuật cao trong khám và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện. Tăng cường chỉ đạo xây dựng xã, thị trấn về vệ sinh an toàn thực phẩm. Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động.

Xuân Hùng