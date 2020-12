Agribank Nam Thanh Hóa phát triển dịch vụ kiều hối

Khách hàng giao dịch tại Agribank Nam Thanh Hóa.

Thực hiện hiệu quả phát triển dịch vụ kiều hối, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chi nhánh Nam Thanh Hóa (Agribank Nam Thanh Hóa) đã giúp khách hàng tiếp cận các dịch vụ kiều hối hiện đại, tiện ích, nhanh chóng, an toàn, chính xác.

Ông Quách Văn Hùng, xã Cát Tân (Như Xuân) có hai con đi xuất khẩu lao động ở Nhật Bản cho biết: “Gia đình tôi được như ngày hôm nay do khoản tiền các con chắt chiu trong thời gian đi xuất khẩu lao động. Những năm về trước cũng nhờ ngân hàng cho vay vốn để các con tôi có điều kiện học ngoại ngữ và có cơ may xuất khẩu lao động. 1 tháng một lần, tôi đến Agribank Như Xuân nhận tiền chuyển qua Western Union thuận tiện, nhanh chóng và bảo đảm an toàn, chỉ cần có chứng minh Nhân dân, trong vòng 5 phút tôi đã nhận được số tiền con gửi từ nước ngoài về. Trước kia chưa có dịch vụ chuyển tiền này, tôi thường nhận tiền qua các kênh khác cũng phải mất một tuần”.

Thanh Hóa là một trong những tỉnh có số lượng con em đang lao động, học tập, sinh sống ở nước ngoài khá nhiều. Agribank Nam Thanh Hóa có mạng lưới rộng với 5 điểm giao dịch tại TP Thanh Hóa và 7 huyện, vì vậy, ngân hàng đã chú trọng phát triển, nâng cao chất lượng dịch vụ kiều hối. Cùng với đó, những năm gần đây, Agribank Nam Thanh Hóa còn có điểm giao dịch bằng xe ô tô chuyên dụng nên rất thuận tiện cho khách hàng và người dân. Ngân hàng đã có sự đầu tư không chỉ về cơ sở vật chất, mà còn có nhiều dịch vụ tiện ích phục vụ khách hàng. Dịch vụ kiều hối là một trong những dịch vụ được Agribank Nam Thanh Hóa triển khai từ lâu và khá uy tín.

Thời điểm những tháng cuối năm, lượng kiều hối chuyển về Việt Nam thường tăng mạnh do kiều bào tập trung gửi tiền về nước vào dịp đầu năm cho người thân sắm tết. Đó cũng là lý do để Agribank kết hợp với Western Union tổ chức chương trình khuyến mại “Mùa kiều hối Agribank, nhận tiền nhanh - nhiều quà tặng” nhằm tri ân và thu hút thêm nhiều khách hàng mới đến giao dịch tại ngân hàng; đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng sử dụng dịch vụ chuyển/nhận tiền nhanh chóng, an toàn, tiện ích. Bên cạnh đó, Agribank Nam Thanh Hóa cũng đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền các địa phương nhằm nắm bắt số lượng người đi xuất khẩu lao động, hộ gia đình có thân nhân công tác, sinh sống ở nước ngoài và người nước ngoài ở địa phương để có kế hoạch tư vấn cho khách hàng sử dụng các sản phẩm dịch vụ kiều hối của Agribank một cách phù hợp. 11 tháng năm 2020, doanh số nhận tiền kiều hối của Agribank Nam Thanh Hóa đạt 40,732 triệu USD với 24.168 giao dịch; doanh số chuyển tiền đi nước ngoài qua dịch vụ Western Union là 15.472 USD với 11 giao dịch; doanh số chuyển tiền qua điện SWIFT là 7,757 triệu USD với 395 giao dịch. Agribank Nam Thanh Hóa thực hiện chi trả kiều hối qua Western Union (dịch vụ chuyển tiền nhanh quốc tế) và qua hệ thống ngân hàng BNY Mellon Taipei, CTBC của Đài Loan; qua dịch vụ kiều hối Dcom; qua điện SWIFT... tại tất cả các điểm giao dịch, mang lại cho khách hàng nhiều sự lựa chọn, nâng cao sức cạnh tranh, tạo được sự tin tưởng của khách hàng khi đến với Agribank Nam Thanh Hóa. Kiều hối chuyển về chủ yếu từ các nước như: Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc, Malaysia, Trung Quốc... Những địa bàn có khách hàng nhận kiều hối nhiều nhất là Nhật Bản, Đài Loan.

Bên cạnh đó, Agribank Nam Thanh Hóa còn thực hiện hiệu quả dịch vụ chuyển tiền cá nhân ra nước ngoài cho khách hàng là người Việt Nam để phục vụ mục đích học tập, chữa bệnh, du lịch, thăm viếng, định cư, trợ cấp thân nhân, thừa kế và các mục đích hợp pháp khác. Đồng thời, thực hiện tốt việc chuyển tiền hợp pháp cho người nước ngoài đang công tác tại Thanh Hóa về nước. Anh Robbie Kent Cantillep Regondola, quốc tịch Philipines, hiện là giáo viên ngoại ngữ Trung Tâm Anh Ngữ Ocean Edu Thanh Hóa, cho biết: Anh được nhân viên Agribank Ba Đình- Nam Thanh Hóa hướng dẫn tận tình, hoàn tất các thủ tục để chuyển tiền từ Việt Nam về nước, thời gian chuyển tiền nhanh chóng và rất yên tâm khi sử dụng dịch vụ của ngân hàng.

Từ nay đến cuối năm, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán, Agribank Nam Thanh Hóa tiếp tục làm tốt công tác truyền thông, quảng bá dịch vụ và thực hiện các chương trình khuyến mãi tới khách hàng khi thực hiện dịch vụ kiều hối; phát triển nhiều sản phẩm, dịch vụ kiều hối mới phù hợp với nhu cầu đa dạng của khách hàng. Đồng thời, giải quyết các khó khăn, vướng mắc và hỗ trợ kịp thời khách hàng trong quá trình sử dụng dịch vụ, bảo đảm chất lượng dịch vụ của Agribank, tăng độ tin cậy và hài lòng đối với khách hàng, tạo hình ảnh đẹp của Agribank.

Khánh Phương