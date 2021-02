Agribank Nam Thanh Hóa đẩy mạnh thu hút vốn ngay từ những ngày đầu năm

Khách hàng đến giao dịch tại Agribank Nam Thanh Hóa.

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chi nhánh Nam Thanh Hóa (Agribank Nam Thanh Hóa) đã trở lại hoạt động với quyết tâm cao nhất để hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh doanh, tăng trưởng tín dụng trong năm 2021.

Những ngày đầu năm 2021, dịch bệnh COVID-19 bùng phát trở lại tại nhiều địa phương trong nước, để người dân yên tâm đến giao dịch tại các quầy trong toàn hệ thống, Agribank Nam Thanh Hóa đã chuẩn bị sẵn nước sát khuẩn và phát khẩu trang y tế phục vụ khách hàng đến giao dịch, chính vì vậy, lượng khách hàng đến giao dịch tính từ đầu năm đến nay vẫn ổn định. Theo ghi nhận của chúng tôi, ngay từ những ngày đầu khai xuân đã có hàng nghìn khách hàng đến giao dịch tại các quầy trong hệ thống Agribank Nam Thanh Hóa, nguồn vốn huy động gửi tiết kiệm hàng trăm tỷ đồng. Các khách hàng chủ yếu gửi tiết kiệm đầu năm lấy may mắn. Cùng với đó, để khuyến khích và cảm ơn những khách hàng ngày đầu năm mới đến giao dịch, Agribank Nam Thanh Hóa đã chuẩn bị nhiều quà lì xì may mắn cho những khách hàng đầu tiên đến giao dịch trong ngày mở cửa khai xuân. Với sự khuyến khích thị trường tín dụng, tính hết ngày 23-2, tổng nguồn vốn huy động toàn hệ thống Agribank Nam Thanh Hóa đạt hơn 11 nghìn tỷ đồng, tăng 16% so với đầu năm.

Bên cạnh sự tăng trưởng, năm 2021 cũng dự báo nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19; thời tiết diễn biến khó lường, bất lợi, dẫn đến nhiều rủi ro cho phát triển kinh tế. Trước những khó khăn đó, lãnh đạo Agribank Nam Thanh Hóa đã xây dựng kế hoạch, triển khai các giải pháp đồng bộ, khuyến khích, huy động các nguồn tín dụng có tiềm năng để khai thác; huy động vốn phù hợp với tốc độ tăng trưởng dư nợ, giữ vững thị phần huy động vốn từ dân cư; tăng cường khai thác nguồn vốn thuộc các quỹ của các sở, ban, ngành. Kiểm soát tăng trưởng tín dụng theo chỉ tiêu được giao, ưu tiên nguồn vốn vào các mục tiêu phát triển kinh doanh, lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; xử lý nợ xấu, phấn đấu kiểm soát nợ xấu, nâng cao năng lực quản trị rủi ro và năng lực cán bộ thực hiện công tác thẩm định; phối hợp với các cấp chính quyền, hội nông dân, hội phụ nữ đẩy mạnh cho vay qua tổ, nhóm để thúc đẩy nguồn vốn phát triển kinh tế ở lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn... và dư nợ của Agribank Nam Thanh Hóa đạt gần 12 nghìn tỷ đồng. Từ nguồn vốn này, ở các vùng quê đã xuất hiện nhiều trang trại, gia trại phát triển quy mô lớn; nhiều gương điển hình trong khởi nghiệp từ nông thôn; đời sống của người dân ngày càng được nâng lên. Đó là kết quả, hướng đi đúng đắn của Agribank Nam Thanh Hóa trong đồng hành với sự phát triển chung của tỉnh.

Đồng chí Trịnh Thị Kim Liên, Phó Giám đốc Agribank Nam Thanh Hóa chia sẻ, với sứ mệnh vừa phát triển các dịch vụ kinh doanh ngân hàng, Agribank Nam Thanh Hóa còn phải hướng đến sự phát triển bền vững của người nông dân. Trong đó, Agribank Nam Thanh Hóa là một trong những ngân hàng chủ lực trong giải ngân nguồn vốn lãi suất thấp để phát triển nông nghiệp, nông thôn và nông dân. Mục tiêu phấn đấu năm 2021 là đưa tổng nguồn vốn huy động tăng trưởng dư nợ 11%, vốn huy động tăng 16,5% và tiếp tục đẩy mạnh cho vay theo chính sách tam nông, phấn đấu đạt tỷ lệ 95% tổng doanh thu phí dịch vụ tăng từ 16 - 18%; 100% chi nhánh kinh doanh có lãi và tăng trưởng so với năm trước. Cùng với đó tiếp tục nâng cao uy tín, chất lượng phục vụ khách hàng và phát triển các dịch vụ ngân hàng một cách có hiệu quả.

Lương Khánh