Agribank đi đầu trong đầu tư phát triển “tam nông”

Đứng trong bảng xếp hạng 10 thương hiệu mạnh của Việt Nam trong lĩnh vực tài chính ngân hàng năm 2021, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) nói chung, các chi nhánh Agribank trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, gồm Agribank Thanh Hóa, Agribank Nam Thanh Hóa, Agribank Bắc Thanh Hóa nói riêng, tiếp tục khẳng định sự phát triển từ những nỗ lực cụ thể.

Agribank Thanh Hóa tặng xe hiến máu lưu động cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nặng nề, với vai trò của một ngân hàng chủ lực trong đầu tư phát triển “tam nông”, Agribank nói chung và các chi nhánh Agribank trên địa bàn tỉnh nói riêng đã tập trung nguồn lực, là một trong những ngân hàng đi đầu thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả để chia sẻ khó khăn với khách hàng và nền kinh tế. Với chủ trương đúng đắn, sự chung sức đồng lòng vượt khó của cả hệ thống, tính đến 25-10-2021, tổng nguồn vốn huy động tại địa phương đạt gần 43 nghìn tỷ đồng, tổng dư nợ đạt gần 47 nghìn tỷ đồng. Hoạt động tín dụng được duy trì ổn định, tín dụng tăng trưởng tập trung theo đúng định hướng vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước. Tỷ trọng đầu tư cho “tam nông” của các chi nhánh Agribank trên địa bàn tỉnh chiếm 73% tổng dư nợ.

Trong bối cảnh dịch COVID-19, nhu cầu vay vốn của người dân sẽ tăng cao nhằm thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng. Do vậy, để đáp ứng các nhu cầu cần thiết, giúp người dân từng bước khôi phục cuộc sống cũng như các hoạt động sản xuất, kinh doanh trong bối cảnh mới, đồng thời, hạn chế nạn “tín dụng đen”, từ ngày 25-6-2021, Agribank đã dành 20 nghìn tỷ đồng triển khai chương trình cho vay tiêu dùng lãi suất ưu đãi đối với khách hàng cá nhân khu vực đô thị. Chương trình này bắt đầu áp dụng đối với các khoản giải ngân mới từ 1-7 đến hết ngày 31-12 hoặc đến khi hết quy mô của chương trình. Lãi suất cho vay ưu đãi từ 6,5 - 7%/năm, với mức cho vay tối đa dưới 4 tỷ đồng và thời gian áp dụng lãi suất cho vay ưu đãi là 12 tháng kể từ ngày giải ngân.

Ngay khi tỉnh áp dụng các biện pháp nhằm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, các chi nhánh Agribank trên địa bàn tỉnh đã chỉ đạo toàn bộ hệ thống cử cán bộ bám sát địa bàn, nắm bắt nhu cầu vốn của khách hàng, tích cực phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức hội... để phổ biến kịp thời, giúp người dân nắm bắt đầy đủ chính sách tín dụng của ngân hàng. Qua đó đẩy nhanh tốc độ giải ngân, nâng cao số lượng khách hàng được tiếp cận các gói vay lãi suất ưu đãi, góp phần đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và mua sắm phục vụ nhu cầu đời sống của Nhân dân, kích cầu nền kinh tế.

Bên cạnh chương trình tín dụng ưu đãi nói trên, các chi nhánh Agribank trên địa bàn tỉnh cũng cho phép khách hàng vay tiêu dùng với các gói vay dành cho hộ gia đình hoặc cá nhân có thu nhập hằng tháng ổn định, theo đánh giá của ngân hàng là có khả năng trả nợ. Các gói vay không chỉ đa dạng mà còn phù hợp với tiêu chí vay của nhiều khách hàng. Bên cạnh đó, sản phẩm vay được kèm thêm nhiều ưu đãi, tiện ích hấp dẫn, góp phần tri ân cũng như mang đến sự tiện lợi cho khách hàng.

Song song với cho vay tiêu dùng lãi suất ưu đãi đối với khách hàng cá nhân khu vực đô thị, các chi nhánh Agribank trên địa bàn tỉnh hiện đang triển khai chương trình cho vay thấu chi qua thẻ thanh toán tại khu vực nông nghiệp, nông thôn lên đến 30 triệu đồng, với lãi suất cạnh tranh thấp nhất thị trường để phục vụ chi tiêu đột xuất. Các nhu cầu như thanh toán vật tư nông nghiệp, các dịch vụ điện, nước, viễn thông, học phí, viện phí... tại máy quẹt thẻ POS mà không cần tiền mặt hay phải chịu bất cứ một khoản phí thanh toán nào.

Cùng với phát triển kinh doanh, các chi nhánh Agribank trên địa bàn tỉnh luôn quan tâm chú trọng tới công tác từ thiện và an sinh xã hội, thể hiện trách nhiệm với cộng đồng. 10 năm gần đây, các chi nhánh Agribank trên địa bàn tỉnh đã chi hơn 100 tỷ đồng để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn, cụ thể: đã tài trợ xây dựng 28 công trình an sinh xã hội là các trung tâm y tế dự phòng, trạm y tế xã, các trường mầm non, trường tiểu học; xây dựng hơn 60 ngôi nhà tình nghĩa, nhà Đại đoàn kết cho các gia đình chính sách và các hộ nghèo. Ngoài ra, các chi nhánh Agribank trên địa bàn tỉnh còn đi đầu trong việc tài trợ các sự kiện lớn của tỉnh và thực hiện các hoạt động từ thiện, nhân đạo, như: tặng sổ tiết kiệm cho cựu thanh niên xung phong; tặng quà tết cho các hộ nghèo; tặng quà Trung tâm điều dưỡng người có công, Hội Bảo trợ trẻ em, đóng góp các quỹ “Vì Trường Sa thân yêu”, “Hướng về Biển Đông”; tặng quà tết cho các hộ nghèo. Riêng năm 2021, Agribank Thanh Hóa ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thanh Hóa 400 triệu đồng, tặng 2 xe cứu thương trị giá 1,2 tỷ đồng và hàng trăm suất ăn cho các khu cách ly tập trung...

Những tháng cuối năm 2021, các chi nhánh Agribank trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục chủ động, triển khai mạnh mẽ, hiệu quả các chương trình, sản phẩm tín dụng tiêu dùng với lãi suất hợp lý. Qua đó, góp phần củng cố vững chắc thương hiệu của một ngân hàng hàng đầu tại địa phương.

Bài và ảnh: Lương Khánh