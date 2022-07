Agribank Bắc Thanh Hóa hỗ trợ khách hàng khắc phục khó khăn, ổn định sản xuất, kinh doanh

Những năm qua, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chi nhánh Bắc Thanh Hóa (Agribank Bắc Thanh Hóa) đã tập trung ưu tiên nguồn vốn lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; tạo điều kiện thuận lợi để người dân tiếp cận vốn vay đầu tư sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, chủ động triển khai hàng loạt các chính sách, chương trình miễn, giảm các loại phí dịch vụ và lãi suất cho vay nhằm hỗ trợ khách hàng khắc phục khó khăn, ổn định sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.

Cán bộ Agribank Vĩnh Lộc - Bắc Thanh Hóa kiểm tra tình hình sử dụng vốn vay tại doanh nghiệp.

Agribank Bắc Thanh Hóa đầu tư tín dụng đã phủ kín 100% thôn, bản và tổ dân phố do chi nhánh quản lý. Hiện nay Agribank Bắc Thanh Hóa đã cung cấp hơn 200 sản phẩm dịch vụ ngân hàng tiện ích đến khách hàng, triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19; đẩy mạnh các giải pháp hỗ trợ khách hàng qua dịch vụ ngân hàng điện tử, hiện đại hóa công nghệ ngân hàng và tích cực triển khai các biện pháp thanh toán không dùng tiền mặt.

Theo đó, Agribank Bắc Thanh Hóa hiện có hơn 150.000 khách hàng mở tài khoản tiền gửi thanh toán và sử dụng các sản phẩm dịch vụ của Agribank; trong đó, có hơn 150.000 khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ E - Mobie banking. Với số lượng khách hàng khá lớn, Agribank Bắc Thanh Hóa không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, thực hiện nhiều chính sách ưu đãi cho khách hàng sử dụng dịch vụ. Cụ thể, từ giữa năm 2021, Agribank Bắc Thanh Hóa thực hiện chính sách miễn 100% phí chuyển tiền trong nước trên tất cả các kênh thanh toán điện tử đối với khách hàng cá nhân, tổ chức có tài khoản tại Agribank. Đồng thời, giảm phí rút tiền tại ATM của hệ thống ngân hàng khác đối với chủ thẻ nội địa của Agribank. Cùng với đó, Agribank là ngân hàng thương mại tiên phong trong việc chuyển đổi thẻ từ sang thẻ chip để tạo điều kiện cho khách hàng sử dụng thẻ của Agribank được nhiều tính năng tiện ích, độ bảo mật, an toàn cao. Bên cạnh đó, Agribank Bắc Thanh Hóa cũng thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn hỗ trợ khách hàng vay vốn để đầu tư sản xuất, kinh doanh.

Bà Trần Thị Kim Anh, Phó Giám đốc Agribank Bắc Thanh Hóa, cho biết: Agribank Bắc Thanh Hóa đã và đang triển khai chương trình tín dụng ưu đãi cho khách hàng và có thời điểm lãi suất thấp hơn từ 2% - 2,5% so với lãi suất cho vay thông thường. Hiện Agribank Bắc Thanh Hóa cũng đang tích cực triển khai thực hiện chương trình hỗ trợ lãi suất từ ngân sách Nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, HTX và hộ kinh doanh theo Nghị định số 31/2022 của Chính phủ.

Không chỉ khẳng định vị thế hàng đầu trong hoạt động lĩnh vực tiền tệ, tín dụng và dịch vụ ngân hàng, hiện nay, Agribank Bắc Thanh Hóa đã thể hiện trách nhiệm tiên phong trong các hoạt động an sinh xã hội, sẵn sàng chung tay vượt khó cùng cộng đồng. Cùng với các biện pháp tháo gỡ khó khăn cho khách hàng do tác động của dịch COVID-19, từ đầu năm tới nay, Agribank Bắc Thanh Hóa đã dùng nguồn kinh phí chuyên môn cùng với sự đóng góp của người lao động để hỗ trợ các chương trình an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Trong đó, tập trung vào các lĩnh vực như xây dựng nhà tình nghĩa, trường học, hỗ trợ y tế, quà tết cho hộ nghèo... Hiện nay, Agribank Bắc Thanh Hóa cùng ngành ngân hàng trên địa bàn tỉnh đã tiếp thêm nguồn lực để đồng hành, chia sẻ, hỗ trợ doanh nghiệp, người dân phát triển.

Bài và ảnh: Khánh Phương