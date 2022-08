591 công trình thủy lợi hư hỏng cần duy tu, bảo dưỡng và sửa chữa, khắc phục

Qua kiểm tra các công trình thủy lợi trước mùa mưa lũ năm 2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa, trên địa bàn tỉnh hiện có 591 công trình thủy lợi hư hỏng cần duy tu, bảo dưỡng và sửa chữa, khắc phục.

Trạm bơm Thanh Thủy, xã Thanh Thủy, thị xã Nghi Sơn xuống cấp nghiêm trọng cần được đầu tư sửa chữa.

Trong đó, hồ chứa 120 công trình; đập dâng 113 công trình; trạm bơm 151 công trình; kênh và hệ thống kênh tưới, tiêu 186 công trình; cống tưới, tiêu 21 công trình.Để bảo đảm an toàn trong mùa mưa lũ, trước mắt là mùa mưa lũ năm 2022, ngành Nông nghiệp cùng chính quyền các địa phương đã và đang khẩn trương khắc phục, có phương án đảm bảo an toàn công trình; đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình đang triển khai thi công, đảm bảo vượt lũ, chống lũ an toàn và sớm đưa vào vận hành, phục vụ sản xuất.

Cùng với đó, ngành Nông nghiệp đã hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị xây dựng phương án ứng phó thiên tai, phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp cho hồ chứa nước và vùng hạ du. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị vận hành thử các trạm bơm tiêu, cống tiêu, cửa van, thiết bị phục vụ xả lũ của các hồ chứa nước và bố trí đủ thiết bị dự phòng bảo đảm vận hành công trình trong mọi tình huống.

Hương Thơm