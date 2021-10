Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 73,6% kế hoạch

Theo thống kê của Sở Công Thương, tháng 9-2021, tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch bệnh. Hoạt động kinh doanh, dịch vụ, tiêu dùng của người dân có nhiều biến động. Do đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 9 đạt 9.082 tỷ đồng, giảm 10,3% so cùng kỳ (CK) và giảm 24,3% so với tháng trước.

Khách hàng lựa chọn sản phẩm tại Siêu thị The City, Chi nhánh Bút Sơn (Hoằng Hóa). Ảnh: Lê Hòa

Tuy nhiên, nhờ mức tăng trưởng ổn định ở những tháng đầu năm nên lũy kế 9 tháng năm 2021, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng toàn tỉnh đạt 92.000 tỷ đồng, tăng 15,3% so với CK và bằng 73,6% so với kế hoạch. Trong đó, nhóm hàng lương thực, thực phẩm tăng 16,1% so với CK; hàng may mặc tăng 6,5% so với CK; đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình tăng 5,6% so với CK; vật phẩm văn hóa, giáo dục tăng 3,4%; phương tiện đi lại tăng 4% so với CK...

Những tháng cuối năm, dự kiến nhu cầu tiêu dùng của người dân tăng cao. Do đó, ngành công thương đã và đang phối hợp chỉ đạo các cơ sở kinh doanh, đơn vị phân phối xây dựng phương án dự trữ hàng hóa; khảo sát nắm bắt thị trường, giá cả; đồng thời, phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố thực hiện các nhiệm vụ bình ổn thị trường... Lực lượng quản lý thị trường thực hiện nghiêm các quy định về giá, kiểm tra, kiểm soát nguồn gốc hàng hóa, chống gian lận thương mại... góp phần bảo đảm quyền lợi cho người tiêu dùng và hoàn thành mục tiêu, kế hoạch đề ra.

Lê Hòa