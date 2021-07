Nhập mã khuyến mãi trong ngày 7-7 để được giảm đến 77% giá vé

Các biện pháp phòng, chống COVID-19 theo khuyến cáo “5K” cùng chiến dịch tiêm chủng vaccine thần tốc tại khắp cả nước giúp chúng ta có thể chuẩn bị quay lại cuộc sống bình thường, chuẩn bị cho các kế hoạch du lịch an toàn.

Vietjet giảm đến 77% giá vé trong ngày 7-7 cho thời gian bay đến hết 31-12-2021.

Khởi động chương trình trong tháng 7-2021, Vietjet mang đến chương trình khuyến mãi hấp dẫn “Ngày đôi, sale vô đối, Vietjet thôi”. Trong ngày 7-7, Vietjet sẽ giảm lên đến 77% giá vé Eco (*) khi khách hàng nhập mã FlyDeal77. Mã khuyến mãi được áp dụng cho tất cả đường bay khởi hành từ Hà Nội đến các điểm đến hấp dẫn như Đà Nẵng, Đà Lạt, Phú Quốc, Quy Nhơn… cùng thời gian bay linh hoạt từ 7-9 đến hết 31-12-2021. Ngoài ra, tất cả khách hàng đặt vé và bay cùng Vietjet từ nay đến 31-7-2021 còn nhận được 15 kg hành lý ký gửi miễn phí.

Khách hàng có thể dễ dàng đặt vé qua các kênh thông tin chính thức của Vietjet tại website www.vietjetair.com , ứng dụng điện thoại Vietjet Air, Facebook tại địa chỉ www.facebook.com/vietjetvietnam (mục “Đặt vé”) hoặc các phòng vé, đại lý trên toàn quốc.Thanh toán trực tuyến dễ dàng bằng thẻ Visa/ Master/ AMEX/ JCB/ KCP/ UnionPay và thẻ ATM của 34 ngân hàng lớn tại Việt Nam (có đăng ký Internet Banking), ví điện tử, QR payment. Đặc biệt, khách hàng sẽ được miễn phí thanh toán khi đặt vé và thanh toán qua Vietjet SkyClub - chương trình dành riêng cho khách hàng thân thiết của Vietjet.

Hành khách lưu ý khai báo y tế trong vòng 24 giờ trước giờ khởi hành trên trang https://tokhaiyte.vn , ứng dụng khai báo NCOVI hoặc ứng dụng Bluezone trước khi tới sân bay, lưu lại thông tin và xuất trình khi làm thủ tục, đeo khẩu trang trong suốt hành trình bay, đảm bảo an toàn sức khoẻ cho bản thân và cộng đồng. An tâm bay cùng Vietjet khi tất cả khách hàng được tặng miễn phí gói bảo hiểm Bay An Toàn với quyền lợi bảo hiểm tai nạn 24 giờ lên đến 20 triệu đồng, hỗ trợ chi phí sinh hoạt, mất giảm thu nhập do cách ly bởi dịch bệnh tới 1 triệu đồng/ngày.

(*) Chưa bao gồm thuế, phí.

