Mua máy cưa Makita ở đâu uy tín, giá tốt hiện nay?

Máy cưa Makita là thiết bị thường gặp trong các xưởng mộc, cơ sở sản xuất hay chế biến gỗ. Đây là dụng cụ điện có chất lượng tốt, độ bền cao, được nhiều người ưa chuộng và tin dùng. Nếu bạn đang cần tìm mua sản phẩm này tại địa chỉ mua uy tín, đừng bỏ qua bài viết sau đây để biết thêm về đại lý phân phối máy cưa Makita chính hãng, giá tốt nhất.

Đặc điểm nổi bật của máy cưa Makita

Máy cưa Makita là sản phẩm của hãng Makita nổi tiếng đến từ Nhật Bản. Thiết bị sở hữu nhiều ưu điểm nổi bật, mang đến hiệu quả vượt trội khi sử dụng.

Máy cưa cầm tay Makita chính hãng

Một số ưu điểm vượt trội của máy cưa Makita như sau:

- Độ bền cao, đảm bảo an toàn: Máy cưa Makita được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại, độ bền cao. Thiết bị cứng cáp chịu được va đập tốt, cách điện và cách nhiệt hiệu quả. Sản phẩm đã phải trải qua quá trình kiểm định nghiêm ngặt trước khi đến tay người dùng nên có độ an toàn cao. Bạn hoàn toàn có thể an tâm khi sử dụng.

- Khả năng làm việc mạnh mẽ, linh hoạt: Máy cưa tay Makita chính hãng có khả năng cắt các vật liệu như: gỗ, nhựa, kim loại,... Sản phẩm làm việc mạnh mẽ và bền bỉ, cho các đường cắt đẹp, gọn, nhanh chóng, dễ dàng.

- Giá máy cưa Makita khá hợp lý và thích hợp với đại đa số người dùng Việt Nam.

- Máy cưa cầm tay Makita có những loại nào?

- Máy cưa cầm tay Makita khá phong phú và đa dạng về chủng loại, mẫu mã. Người ta thường chia cưa máy Makita dựa trên chức năng làm việc hoặc dựa vào nguồn năng lượng hoạt động.

Máy cưa xích Makita

Phân loại máy cưa Makita theo chức năng

Máy cưa xích : Đây là dụng cụ cầm tay dùng để cưa gỗ hoặc cắt tỉa cành. Các thớ gỗ được cắt bởi các mắt xích xoay quanh một lưỡi dao dài. Thiết bị này cũng được sử dụng để cắt bê tông.

Máy cưa kiếm: Đây là loại máy cưa điện mạnh, công suất lớn dùng để cưa kim loại, cưa gỗ.

Máy cưa lọng (Sabre Saw): Máy cưa cầm tay này hoạt động mạnh mẽ và đa năng. Chúng có thể cắt ngang, cắt chéo sang một bên hoặc có thể cưa vòng, uốn lượn trên nhiều chất liệu.

Máy cưa bàn: Chuyên dùng để cưa gỗ trong môi trường công nghiệp. Máy có công suất và đường kính lưỡi cưa lớn giúp hoàn thành công việc nhanh hơn, hiệu quả hơn.

Máy cưa đĩa: Máy cưa tay Makita này có thiết kế khá nhỏ gọn, dễ sử dụng. Chúng được sử dụng để tạo hình chữ nổi, tạo rãnh, đục lỗ, tạo rãnh, dọc, ngang và vát mép của gỗ và các vật liệu tương tự.

Máy cưa đa góc: Máy dùng để cưa cắt các vật liệu như kim loại, gỗ, nhựa, nhựa... Chúng có 2 chức năng cưa và cắt, công suất hoạt động mạnh mẽ, khả năng làm việc bền bỉ.

Máy cưa vòng: Loại máy có lưỡi cưa chỉ chạy theo một chiều nhất định. Máy cưa vòng được dùng để cắt vật liệu như kim loại, gỗ, sắt thép, nhựa,…

Phân loại máy cưa Makita theo năng lượng sử dụng

Máy cưa pin Makita: máy cưa pin cầm tay makita sử dụng động cơ điện, dùng pin để cấp năng lượng.

Máy cưa điện Makita: máy cưa điện cầm tay makita sử dụng động cơ điện, dùng nguồn điện lưới để cấp năng lượng.

Máy cưa xăng Makita: Sử dụng động cơ đốt trong, dùng xăng làm nhiên liệu.

Địa chỉ bán máy cưa Makita chính hãng, giá tốt nhất

Công ty CP Công nghệ THB Việt Nam là một trong những đại lý chính thức của Makita Nhật Bản tại Việt Nam. Công ty cung cấp các dòng máy cưa Makita chính hãng như máy cưa xích, máy cưa lọng, máy cưa đa góc,... Ngoài ra, THB Việt Nam còn phân phối các dụng cụ điện chính hãng khác như: máy khoan, máy cắt, máy mài,...

THB Việt Nam bán máy cưa Makita chính hãng uy tín

Khi mua bất kỳ sản phẩm của thương hiệu Makita tại đây, bạn sẽ được:

- Mua hàng tại đại lý chính hãng, chuyên phân phối bán buôn, bán lẻ máy khoan vặn vít Makita tại Việt Nam

- Luôn an tâm khi mua máy khoan cầm tay Makita tại công ty với mức giá tốt nhất thị trường. Cam kết 100% hàng chính hãng, có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ và chất lượng sản phẩm.

- Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, nhiệt tình, tư vấn chuyên sâu miễn phí phù hợp với từng đối tượng sử dụng. Trong quá trình quý khách sử dụng sản phẩm, mọi phản hồi vẫn được tiếp nhận và được giải đáp tận tình.

- Đảm bảo đầy đủ chính sách bảo hành chính hãng, hậu mãi đến khách hàng, giao hàng tận nơi trên toàn quốc.

Vui lòng liên hệ hotline 0904. 810. 817 (Hà Nội) và 0979. 244. 335 (TP Hồ Chí Minh) hoặc truy cập website Maykhoanmakita.net để được tư vấn về sản phẩm nhé!

Tại Hà Nội và các tỉnh miền Bắc, quý khách hàng có thể tới địa chỉ: Số 30 Mạc Thái Tổ, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội.

Tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, bạn có thể qua địa chỉ:

Số 275F Lý Thường Kiệt, P. 15, Quận 11, TP Hồ Chí Minh

