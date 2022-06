Mua laptop Dell cũ giá rẻ, uy tín tại Máy tính Khoá Vàng

Hiện nay nhu cầu mua laptop để phục vụ công việc cũng như học tập của học sinh, sinh viên và cán bộ văn phòng vô cùng cao. Tuy nhiên, việc bỏ ra một khoản tiền lớn để mua laptop không phải ai cũng có thể làm được. Chính vì vậy, nhiều đơn vị chuyên cung cấp máy tính cũ giá rẻ, bảo hành uy tín xuất hiện để phục vụ nhu cầu người dùng. Laptop Khóa Vàng xin giới thiệu một số dòng laptop Dell cũ giá rẻ, chất lượng đảm bảo.

5 ưu điểm nổi bật của laptop Dell cũ có thể bạn chưa biết

Laptop Dell là một cái tên vô cùng quen thuộc với người dùng Việt Nam cũng như thế giới. Với các dòng sản phẩm chất lượng cao và có độ bền tuyệt đối. Do đó, nhiều khách hàng thường xuyên săn đón các loại laptop Dell cũ để phục vụ nhu cầu học tập, làm việc tốt hơn. Vậy ngoài chất lượng laptop Dell cũ có ưu điểm gì mà có thể thu hút nhiều người đến thế?

Đa dạng các dòng sản phẩm

Từ khi chính thức đi vào hoạt động đến nay laptop Dell đã cho ra thị trường nhiều dòng sản phẩm phục vụ nhu cầu người dùng. Tất cả đều được áp dụng công nghệ tiên tiến bậc nhất và có khả năng cạnh tranh với các thương hiệu khác trên thị trường.

Phần cứng cực bền và tốt

Laptop Dell có độ bền cao bởi thiết kế dày tập trung vào những linh kiện trong máy hơn là kiểu dáng bên ngoài. Chính vì vậy, các loại laptop Dell cũ vẫn đảm bảo được hiệu năng phần cứng (ổ cứng, RAM, CPU,..).

Pin cực "trâu"

Các dòng laptop Dell đều có dung lượng pin cực tốt và tuổi thọ cao. Dễ dàng thay thế linh kiện pin chính hãng bởi sự thông dụng trên thị trường hiện nay.

Thiết kế tinh tế

Nếu như trước đây Dell chỉ chú trọng đến phần linh kiện bên trong, tập trung vào độ bền và chất lượng máy thì hiện nay Dell tập trung nhiều hơn vào mẫu thiết kế. Mang đến cho người dùng các sản phẩm có khả năng cạnh tranh cao với các thương hiệu khác.

Mức giá phù hợp

So với những thương hiệu công nghệ khác trên thị trường hiện nay Dell có giá thành vô cùng lý tưởng. Chính vì vậy, các sản phẩm laptop Dell cũ rất phù hợp cho học sinh, sinh viên.

Laptop Khóa Vàng chia sẻ một vài mẹo nhỏ kiểm tra laptop Dell cũ

Nếu như bạn đang có nhu cầu mua laptop Dell cũ giá rẻ nhưng lại không biết làm thế nào để kiểm tra máy thì đọc ngay những mẹo dưới đây. Với nhiều năm kinh nghiệm trong việc cung cấp, phân phối các dòng máy tính Dell cũ Máy tính Khóa Vàng tự hào là người bạn thân thiết của mọi khách hàng.

Để kiểm tra một chiếc laptop Dell cũ không chỉ đơn giản nhìn vào thiết kế bên ngoài. Bởi các yếu tố về linh kiện và bộ phận bên trong máy mới là điều quan trọng nhất. Để đánh trường hợp mua nhầm máy hư hỏng bạn cần biết một số mẹo nhỏ sau đây:

+ Đầu tiên là kiểm tra tổng thể máy từ màn hình, các khớp nối, bàn phím

+ Tiếp theo đó là kiểm tra cấu hình và các thông tin phần cứng

+ Kiểm tra ổ cứng, RAM

+ Kiểm tra màn hình, các linh kiện đi kèm như pin, bộ sạc,...

+ Cuối cùng là kiểm tra các chức năng như ổ đĩa, cổng kết nối, loa, bàn phím và chuột laptop

Tại sao bạn nên chọn mua laptop Dell cũ Khoá Vàng?

Laptop Khóa Vàng là địa chủ chuyên cung cấp các loại laptop cũ giá rẻ, bảo hành uy tín tại TP. Hồ Chí Minh. Không chỉ vậy, Khóa Vàng còn là một trong những đơn vị chuyên mua, bán máy tính đến từ các thương hiệu nổi tiếng như Dell, Asus, HP,...

Đến đây bạn sẽ được trải nghiệm không gian mua sắm hiện đại, sang trọng. Với đa dạng các dòng sản phẩm công nghệ từ laptop, workstation, máy tính all in one, PC - Desktop - CPU, màn hình máy tính, Apple cho đến linh kiện máy tính. Giúp khách hàng dễ dàng và tiện lợi trong việc lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu.

Hơn nữa, laptop Khóa Vàng còn được xem là thiên đường của những chiếc laptop cũ giá rẻ, chất lượng cao đến từ những thương hiệu đình đám từ Mỹ, Nhật... Cùng với đó là chính sách bảo hành từ 12 đến 24 tháng giúp khách hàng an tâm khi dùng sản phẩm.

Ngoài ra, các dòng laptop Dell tại Khóa Vàng đều có nguồn gốc rõ ràng, cụ thể. Công ty còn cung cấp cho người dùng các dịch vụ sửa chữa, bảo hành - lắp đặt và hỗ trợ trả góp 0% lãi suất. Mang đến cho khách hàng những lợi ích tối đa khi đến đây.

Chính nhờ những yếu tố trên đây mà laptop Khóa Vàng trở thành điểm đến quen thuộc của nhiều bạn học sinh, sinh viên và dân văn phòng. Nếu như bạn còn bất cứ thắc mắc nào về các dòng laptop Dell cũ tại Khóa Vàng thì hãy liên hệ ngay theo địa chỉ dưới đây:

Máy tính Khóa vàng Company Limited

Thông tin liên hệ: Trụ sở: 283/47 Cách mạng Tháng 8, P.12, Q.10, TP. Hồ Chí Minh Chi nhánh 1: 249 Bạch Đằng, P15, Q Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh Chi nhánh 2: 338 Trường Chinh, P 13, Q Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh Điện thoại: 0931 333 016|0931 333 027|0931 333 028 Website: khoavang.vn

VH