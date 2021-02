Đào, quất đại hạ giá 50% vẫn vắng người mua

Sáng ngày 5-2 (tức ngày 24 tháng Chạp) đồng loạt nhiều cửa hàng bán đào, quất, mai... tại TP Thanh Hóa trưng biển “đại hạ giá” với mong muốn cứu vãn phần nào vốn đầu tư, thậm chí nhiều cửa hàng chấp nhận thua lỗ... nhưng vẫn vắng khách mua.

Nhiều cửa hàng đồng loạt trưng biển “đại hạ giá” nhưng vẫn vắng khách mua

Dạo một vòng quanh các tụ điểm bày bán đào, quất, cây cảnh... phục vụ nhu cầu chơi Tết của người dân tại TP Thanh Hóa như: Đường Lê Hoàn, Nguyễn Duy Hiệu, Bùi Khắc Nhất, Nguyễn Trãi, Đại lộ Lê Lợi kéo dài… bao trùm là không khí vắng vẻ, đượm buồn của những chủ quầy.

Anh Bùi Đức Thuận (phườngĐông Sơn, TP Thanh Hóa) thở dài: “Bằng giờ mọi năm lượng đào, quất đã phải bán được khoảng hơn 40%. Năm nay do ảnh hưởng của dịch COVD-19, lượng khách ít ỏi, số đào quất gia đình mới chỉ bán được hơn 10%”.

Vắng khách khiến cho nhiều chủ đào, quất không khỏi lo lắng một năm thất thu

Chủ quầy kinh doanh đào, quất này cho biết, để có sự chuẩn bị nhanh, kịp thời, chất lượng đào quất đẹp, bắt mắt, anh đã phải đầu tư công sức ra tận Hưng Yên nhập quất, ngược lên giáp Hà Giang để có đào và chấp nhận nhập giá gốc tương đối cao để mặt hàng chất lượng. Tính đến thời điểm này, anh đã phải trưng biển “đại hạ giá, giảm giá”... với hi vọng lấy lại được phần nào vốn đầu tư.

Cùng chung cảnh ngộ vắng khách, quầy hàng của gia đình Nguyễn Thị Hương (phường Đông Sơn, TP Thanh Hóa) thậm chí lượng đào bán ra chưa được 10%. Chị Hương lý giải, thời điểm đi nhập đào là thời điểm tiết khí lạnh, dự nhập về là đúng thời điểm để bán. Tuy nhiên, mấy ngày nay trời nồm, nắng ấm khiến cho đào đồng loạt bung hoa. Khách đã vắng vì dịch, lại cộng thêm phần đào “bung nở”, chị Hương xác định đánh nước cờ liều giảm tới 50%. Mong muốn cứu vãn phần nào cước xe vận chuyển và phí thuê mặt bằng.

Do thời tiết nồm, có nắng khiến cho đào đồng loạt bung nở

Ông Hoàng Anh (phường Quảng Thành, TP Thanh Hóa) cho biết: “Năm nay con cái làm trong Nam không về, nhà còn mỗi 2 ông bà cũng ngại sắm sửa, trang hoàng. Tuy nhiên, nói tết cổ truyền dân tộc mà thiếu đi cành đào, cành mai thì không có không khí tết. Đi 1 vòng các tuyến phố, tôi thấy, năm nay các mặt hàng hoa đào, quất, lan... phong phú, đa dang về chúng loại hơn hẳn mọi năm. Như hiện tại, giá đào, quất cũng rẻ hơn so với những năm trước”.

Chị Nguyễn Thị Lan (phường Đông Tân, TP Thanh Hóa) đồng cảm: “Thực sự năm nay do ảnh hưởng của dịch, ảnh hưởng lớn đến người kinh doanh, lao động dịp tết. Tôi mua cành đào giá 1 triệu đồng, cây quất giá 300 nghìn đồng. Mình không trả giá, phần nào chia sẻ với các chủ buôn”.

Theo theo quan sát, dù đã bước sang ngày 24 tháng Chạp nhưng lượng khách mua sắm vẫn hạn chế. Nguyên do chính là do dịch COVID-19 khiến người dân “ngại” đi lại, và dè dặt trong việc mua sắm. Bên cạnh đó, do ảnh hưởng của dịch suốt một thời gian dài đã khiến cho “túi tiền” của người mua phần nào bị hạn chế hơn so với những năm trước.

Theo nhận định của các chủ đào, quất, nếu thời tiết vẫn ấm lên thì việc gỡ gạc lại phần nào vốn đầu tư được xem là nhiệm vụ bất khả thi.

Đình Giang