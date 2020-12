Cảnh báo rủi ro khi đầu tư vàng online

Thời gian gần đây, giá vàng liên tục có những đợt biến động lớn. Trong bối cảnh các hoạt động đầu tư và lãi suất ngân hàng giảm, nhiều người đã tìm đến kênh đầu tư vàng để kiếm lợi nhuận. Ngoài đầu tư vàng vật chất truyền thống, kênh đầu tư vàng trực tuyến cũng đang nở rộ, với những “chiêu” quảng cáo mang lại lợi nhuận “khủng”. Tuy nhiên, hoạt động đầu tư này đang được các cơ quan chức năng cảnh báo nguy cơ rủi ro cao, cũng như không được bảo vệ pháp lý tại thị trường Việt Nam.

Hiện nay, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chưa cấp phép cho các sàn kinh doanh vàng online. Do đó, các hoạt động kinh doanh vàng theo hình thức này đang được nhà đầu tư thực hiện trên các sàn giao dịch quốc tế. Theo lời giới thiệu của một nhân viên môi giới sàn L, có địa chỉ tại Anh quốc và chi nhánh Việt Nam ở TP Hồ Chí Minh. Đầu tư trên sàn L, nhà đầu tư có thể tham gia kinh doanh nhiều sản phẩm như vàng, tiền tệ, chỉ số,... Tuy nhiên, người chơi không được sở hữu tài sản thật. Lợi nhuận trên kênh đầu tư này dựa trên biến động giá tài sản cơ sở nếu dự đoán đúng xu hướng tăng, hoặc giảm. Cũng theo tư vấn của môi giới này, vàng là sản phẩm dễ mang lại lợi nhuận nhất do biến động giá liên tục. Hơn nữa, đầu tư kinh doanh vàng trên sàn trực tuyến có lợi thế hơn vàng vật chất, các sàn đều do nhà đầu tư sử dụng công cụ đòn bẩy rất cao, 100, 200, thậm chí 1.000. Do đó, nhà đầu tư chỉ cần ký quỹ một số vốn nhỏ là đã có thể bắt đầu kinh doanh. Thủ tục mở tài khoản và giao dịch khá đơn giản với ứng dụng MT4, MT5 hoặc các phần mềm của nhà giao dịch thiết kế.

Tuy nhiên thực tế, đầu tư kinh doanh vàng online không dễ kiếm lợi nhuận như những lời quảng cáo, mời chào “có cánh” của các nhân viên môi giới. Nguyên nhân là do sự biến động của giá vàng khá phức tạp, phụ thuộc vào nhiều diễn biến, sự kiện kinh tế, chính trị của các quốc gia lớn. Do đó, nhà đầu tư không có kiến thức tài chính thì rất khó để dự đoán đúng xu hướng để giao dịch có lãi. Một tài khoản trên mạng xã hội chia sẻ: Thực tế, việc kiếm tiền trên các sàn forex không dễ như các nhân viên môi giới mời chào. Và, do được hưởng mức hoa hồng cao trên tài khoản của nhà đầu tư nên họ đã không chia sẻ hết mặt ưu và nhược điểm của hình thức đầu tư này. Muốn “thắng” ở các giao dịch, nhà đầu tư phải trang bị và cập nhật kiến thức tài chính, phân tích thị trường khá kỹ lưỡng. Không những vậy, nhiều thời điểm, thị trường thế giới biến động mạnh trước các tin tức khiến giá vàng cơ sở tăng hoặc giảm đột ngột, nhà đầu tư rất dễ bị thua lỗ. Nhiều nhà đầu tư chia sẻ không ít lần, họ đã bị “cháy” tài khoản chỉ trong phút chốc. Việc sử dụng công cụ đòn bẩy cũng chính là “con dao 2 lưỡi”, làm tăng hoặc giảm lỗ, lãi của nhà đầu tư gấp nhiều lần. Nhiều người đầu tư có thể có lãi một chút ít ở một thời điểm nào đó, nhưng có thể bị “quét sạch” tài khoản chỉ trong phút chốc khi giá vàng tăng, giảm mạnh mà dự đoán ngược xu thế.

Không chỉ rủi ro vì biến động giá và sử dụng công cụ đòn bẩy, các nhà đầu tư vàng, hoặc các tài sản khác theo hình thức này còn đối mặt với nhiều rủi ro khác, mà nhãn tiền là các rủi ro trong giao dịch trên môi trường internet. Tiền của nhà đầu tư nộp vào hệ thống là tiền thật. Trong khi đó, gốc và lợi nhuận lại được ghi nhận là tiền ảo hoặc ví điện tử và không được cơ quan quản lý Nhà nước thừa nhận. Hiện nay theo quy định của pháp luật, chỉ có tổ chức, doanh nghiệp mới được đầu tư tài chính ở thị trường nước ngoài. Do đó, các cá nhân tự ý tham gia sẽ không được pháp luật bảo vệ khi xảy ra các sự cố, tranh chấp.

Hơn nữa, ngoài một số sàn forex uy tín được cấp phép của các tổ chức tài chính quốc tế, nhiều sàn ảo, sàn “ma”, hoạt động núp bóng đa cấp cũng xuất hiện. Theo Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng - Bộ Công Thương, mô hình hoạt động của một số sàn đầu tư tài chính này tiềm ẩn rất nhiều rủi ro cho người tham gia. Trước hết, mọi giao dịch của người tham gia đều thông qua tài khoản được mở trên hệ thống internet mà không có cơ quan quản lý tại Việt Nam cấp phép, trong trường hợp nếu có các vấn đề rủi ro liên quan đến hệ thống, kết quả đầu tư của người tham gia đều không được bảo đảm. Mặt khác, theo đơn vị này, nhà đầu tư còn đứng trước một số nguy cơ khác như bị lộ bí mật thông tin cá nhân, bị các sàn ảo, sàn ma lừa đảo, sửa lệnh giao dịch, xóa tài khoản hoặc gây khó dễ khi rút tiền.

Mới đây, Bộ Công Thương, Bộ Công an cũng đã lên tiếng cảnh báo về hiện tượng đầu tư tài chính, nhất là đầu tư vàng và ngoại hối trên các sàn nước ngoài. Trong đó, các bộ này đã nêu tên một số sàn hoạt động theo mô hình đa cấp, có dấu hiệu lôi kéo người tham gia bằng hình thức trả thưởng, hoa hồng cho việc mời thêm thành viên tham gia đầu tư theo nhiều cấp nhiều nhánh, điển hình, như: Forex Liber, AFGold, Bitomo... Hoạt động của các sàn này là trái pháp luật. Bởi vì, theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 40/2018/NĐ-CP của Chính phủ, hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp chỉ được thực hiện đối với hàng hóa. Mọi hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp với đối tượng không phải là hàng hóa đều bị cấm, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Tùng Lâm