Nuôi dưỡng tình yêu quê hương trong kiều bào trẻ

Mặc dù thời tiết nắng nóng, song 120 kiều bào trẻ trở về từ 26 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới tham gia “Trại hè Việt Nam năm 2023” đã rất hào hứng với những trải nghiệm mới mẻ, thú vị và bổ ích tại Thanh Hóa.

Đại biểu “Trại hè Việt Nam năm 2023” thăm phòng trưng bày hiện vật Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành Nhà Hồ.

Trong các ngày từ 23 đến 24-7, Sở Ngoại vụ và các cơ quan liên quan tỉnh Thanh Hóa cùng với Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) đã tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ “Trại hè Việt Nam năm 2023” tại Thanh Hóa. Trong chương trình, các đại biểu đã được tham quan Khu Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh, Di sản Văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ, thăm và giao lưu trò chơi, trò diễn dân gian tại Bảo tàng tỉnh. Đoàn cũng đã đến thăm, tặng quà tại Làng trẻ em SOS và giao lưu với tuổi trẻ Thanh Hóa trong đêm lửa trại với chủ đề “Ngọn lửa thanh niên”.

Đại biểu tham gia “Trại hè Việt Nam năm 2023” tại Thanh Hóa lần này là những thanh niên kiều bào tiêu biểu ở nhiều lĩnh vực và có nhiều đóng góp cho cộng đồng người Việt ở nơi sinh sống. Tất cả họ đều có tuổi đời còn trẻ (từ 16 đến 24 tuổi), trở về từ 26 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, với những mong được kết nối bạn bè, thăm lại quê hương... Trong họ có những người sinh ra ở Việt Nam rồi theo bố mẹ ra nước ngoài sinh sống, cũng có những người cất tiếng khóc chào đời đã ở nước ngoài. Dù hoàn cảnh nào, thì phần nhiều trong họ, quê hương Việt Nam chỉ xuất hiện qua những lời kể hoặc về những tin tức ít ỏi trên các mạng xã hội mà rất ít được về thăm. Do vậy được trở về trong “Trại hè Việt Nam năm 2023” họ vui mừng khôn xiết.

Câu chuyện của kiều bào Nguyễn Hữu Hưng Thịnh là một ví dụ. Thịnh sinh ra ở tỉnh Hà Tĩnh, theo bố mẹ đến Bungari sinh sống từ năm 10 tuổi, đến nay 17 tuổi mới được trở về quê hương Việt Nam. Ở nước ngoài, dù bận rộn với việc học tập, song em vẫn nhớ về quê với những kỷ niệm thời thơ ấu. Được tham gia “Trại hè Việt Nam năm 2023", Thịnh rất vui, háo hức cùng các trại viên hào hứng tham gia nhiều hoạt động tại Thanh Hóa. Sau khi trải nghiệm trò chơi, trò diễn dân gian tại Bảo tàng tỉnh, em chia sẻ: Vui nhất là trò bịt mắt đánh cồng, hay nhảy sạp, đi cà kheo... Em rất thích vì chưa từng được chơi, hơn nữa đó lại là bản sắc văn hóa của người Việt Nam ta.

Đại biểu “Trại hè Việt Nam năm 2023” nghe giới thiệu về Khu Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh.

Còn kiều bào Đặng Trần Quế Anh (19 tuổi) đang sinh sống tại CHLB Đức cho biết: “Đến thăm Khu Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh và Di sản Văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ, em thêm hiểu và tự hào về sức mạnh Việt Nam. Em thấy thêm yêu quê hương của mình hơn và mong được đóng góp một phần công sức cho quê hương”.

Phát biểu cảm nhận về chuyến trải nghiệm này, phần nhiều trong các em cho biết, Thanh Hóa đã đem lại rất nhiều điều bổ ích, mới mẻ, chí ít là làm giàu vốn từ vựng tiếng Việt đang ít ỏi và ngày càng bị lấn át bởi ngôn ngữ nước sở tại. Thực tế, rất nhiều bạn trẻ, khi chúng tôi hỏi thường có câu trả lời: “Tiếng Việt của em không được khỏe”, hoặc suy tư hỏi lại “cảm nghĩ là gì”...

Trong số các em, có lẽ kiều bào Vũ Nhật My (22 tuổi) vui hơn vì được trở về nơi bố mẹ mình sinh ra và lớn lên. Bố mẹ My quê ở xã Hoa Lộc, huyện Hậu Lộc. Nhật My chia sẻ: “Em được sinh ra và lớn lên tại Cộng hòa Séc, hiện du học tại Hà Lan. Ngày còn nhỏ, em thường được bố mẹ cho về thăm quê Hoa Lộc. Nhưng số lần về thăm quê cứ thưa dần vì càng lớn em phải dành nhiều thời gian hơn cho việc học. Mỗi lần được về quê em thấy đồng lúa, được sống trong tình cảm gia đình, quê hương rất tuyệt vời, ấm áp”.

Chia sẻ thêm những hiểu biết về quê hương, Nhật My cho biết: Thanh Hóa có bề dày truyền thống văn hóa, lịch sử và hiện nay đang rất phát triển, có nhiều người tài trở về đóng góp xây dựng quê hương. Hiện tại em đang theo học chuyên ngành công nghệ thực phẩm tại Hà Lan và mong muốn được trở về, góp một phần sức lực của mình cho quê hương”.

Kiều bào Vũ Nhật My (người bên phải) hào hứng khi cùng bạn hoàn thành điệu nhảy sạp.

120 đại biểu tiêu biểu, đại diện cho rất nhiều thanh niên kiều bào tại khắp các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới trở về lần này đều rộn rã niềm vui, tiếng cười, sự hào hứng của sức trẻ trong đêm lửa trại với chủ đề “Ngọn lửa thanh niên” tại TP Sầm Sơn. Trong lần thứ hai được lựa chọn là điểm dừng chân trong hành trình (lần đầu vào năm 2013), Thanh Hóa đã tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp, huy động sự tham gia của nhiều sở, ngành, đơn vị và tổ chức thành công “Trại hè Việt Nam năm 2023” với nhiều ấn tượng tốt đẹp.

Phó Vụ trưởng Vụ Thông tin - Đối ngoại, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao), Trưởng đoàn “Trại hè Việt Nam năm 2023” Vũ Thanh Huyền cho biết: “Tỉnh Thanh Hóa là một đối tác của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài trong nhiều hoạt động, đặc biệt là Trại hè Việt Nam 2023. Tại mỗi lần phối hợp, các cơ quan, ban, ngành của tỉnh luôn có sự phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ và tiếp đón nhiệt tình đối với đoàn”.

Bài và ảnh: Đỗ Đức