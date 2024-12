Khởi công dự án Trung tâm Thương mại AEON MALL Thanh Hóa

Chiều 9/12, tại TP Thanh Hóa, Công ty TNHH AEONMALL Việt Nam đã tổ chức Lễ khởi công dự án Trung tâm thương mại (TTTM) thứ 8 tại Việt Nam - “AEON MALL Thanh Hóa”, với mục tiêu khai trương vào nửa cuối năm 2026.

Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Nguyễn Doãn Anh, Bí thư Tỉnh ủy cùng các đại biểu dự buổi lễ.

Dự lễ khởi công có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Nguyễn Doãn Anh, Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí: Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Bộ Ngoại giao; đại diện các sở, ngành, địa phương.

Các đại biểu cơ quan Nhật Bản và đại diện nhà thầu, các đối tác của chủ đầu tư và dự án, các doanh nghiệp trong tỉnh dự lễ khởi công.

Về phía đại diện các cơ quan Nhật Bản có ông Ishikawa Isamu, Phó Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam. Phía chủ đầu tư có ông Isobe Daisuke, Giám đốc, Tổng quản lý điều hành khối kinh doanh nước ngoài của Công ty TNHH AEON MALL; ông Nakagawa Tetsuyuki, Tổng Giám đốc Công ty TNHH AEONMALL Việt Nam.

Cùng tham dự lễ khởi công có đại diện nhà thầu, các đối tác của chủ đầu tư và dự án, các doanh nghiệp trong tỉnh.

Phối cảnh Trung tâm Thương mại AEON MALL Thanh Hóa

Dự án Trung tâm Thương mại AEON MALL Thanh Hóa có tổng vốn đầu tư 4.157 tỷ đồng, quy mô diện tích 10,5 ha và diện tích sàn xây dựng 120.000 m2, diện tích cho thuê 52.000 m2. Giai đoạn 1 của dự án gồm Trung tâm thương mại 5 tầng và 1 tầng hầm. Đây là dự án có quy mô sử dụng đất lớn nhất trong số các dự án của Công ty TNHH AEONMALL Việt Nam đã và đang đầu tư tại Việt Nam, với trung tâm thương mại dịch vụ tổng hợp hiện đại, đa chức năng, bao gồm tổ hợp các loại hình cửa hàng, các khu hoạt động dịch vụ; hội trường, phòng họp, văn phòng cho thuê, dịch vụ ăn uống, vui chơi trẻ em, các gian bán hàng, siêu thị...

Tiết mục văn nghệ chào mừng.

Dự án Trung tâm Thương mại AEON MALL Thanh Hóa nằm trong khu vực dân cư đang phát triển quy mô lớn phía Nam TP Thanh Hóa; đồng thời tọa lạc trên mặt đường vành đai bao quanh khu vực đô thị, nhờ đó, không chỉ thuận tiện cho khách hàng sinh sống tại trung tâm thành phố, mà người dân từ các khu vực lân cận cũng có thể dễ dàng ghé thăm và trải nghiệm.

Dự án được khởi công xây dựng là kết quả của quá trình chuẩn bị và nghiên cứu kỹ lưỡng của nhà đầu tư; sự quan tâm, giúp đỡ của Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam; sự nỗ lực, cố gắng của các ngành, các cấp trong tỉnh và sự đồng tình, ủng hộ của Nhân dân địa phương. Chủ đầu tư phấn đấu hoàn thành dự án vào nửa cuối năm 2026.

Ông Isobe Daisuke, Giám đốc, Tổng quản lý điều hành khối kinh doanh nước ngoài của Công ty TNHH AEON MALL phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Isobe Daisuke, Giám đốc, Tổng quản lý điều hành khối kinh doanh nước ngoài của Công ty TNHH AEON MALL, cho biết: Dự án Trung tâm Thương mại AEON MALL Thanh Hóa được khởi động từ tháng 11/2021 khi Công ty TNHH AEON MALL ký biên bản ghi nhớ về đầu tư dự án với tỉnh Thanh Hóa. Tháng 11 vừa qua, công ty đã được trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy phép xây dựng và tích cực chuẩn bị các điều kiện thủ tục liên quan để tổ chức khởi công dự án. Với vai trò là nhà phát triển TTTM chuyên biệt, Công ty AEONMALL Việt Nam mong muốn xây dựng một TTTM hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng cơ sở vật chất hạ tầng cho địa phương cũng như tạo ra một phong cách sống mới cho người dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

“Chúng tôi trân trọng gửi lời cảm ơn chân thành đối với sự hợp tác to lớn của các bên liên quan cho dự án lần này. Dự án Trung tâm thương mại AEON MALL Thanh Hóa sẽ được xây dựng trong khoảng 2 năm. Trong thời gian thi công, chúng tôi đề nghị nhà thầu Hyundai Egineering chú trọng vào công tác quản lý, lấy sự an toàn làm ưu tiên hàng đầu để công trình có thể hoàn thành mà không xảy ra bất kỳ sự cố nào. Trong suốt thời gian chuẩn bị khai trương, công ty sẽ tích cực tăng cường các hoạt động quảng bá để hấp dẫn, thu hút khách thuê không chỉ từ Việt Nam mà còn từ Nhật Bản và thế giới, nhằm mang lại sự hài lòng cho cộng đồng địa phương. Đồng thời, xây dựng và đào tạo đội ngũ vận hành để đảm bảo tạo ra một môi trường mua sắm an toàn, thoải mái và mang lại sự hài lòng tối đa cho khách hàng”. Ông Isobe Daisuke, Giám đốc, Tổng quản lý điều hành khối kinh doanh nước ngoài của Công ty TNHH AEON MALL.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại lễ khởi công dự án, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn nhấn mạnh: Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, thể hiện mối quan hệ hợp tác tốt đẹp và làm sâu sắc hơn quan hệ “Đối tác Chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới” giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Nhân sự kiện quan trọng này, thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn trân trọng cảm ơn Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam đã tích cực ủng hộ và thiện chí hợp tác, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư thực hiện các công việc chuẩn bị, để hôm nay chủ đầu tư đã có đầy đủ điều kiện theo quy định của pháp luật Việt Nam và chính thức khởi công xây dựng dự án.

Đồng chí cũng chúc mừng và đánh giá cao tinh thần làm việc rất khẩn trương, trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ của Công ty TNHH AEONMALL Việt Nam trong quá trình chuẩn bị dự án; đồng thời biểu dương các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, Nhân dân TP Thanh Hóa đã có nhiều cố gắng, khắc phục khó khăn, ủng hộ và phối hợp tốt với các cơ quan chức năng trong việc giải phóng mặt bằng, đáp ứng yêu cầu tiến độ của dự án.

Để dự án hoàn thành đúng tiến độ, an toàn, bảo đảm chất lượng, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn đề nghị các ngành, các cấp, đặc biệt là Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Công an tỉnh, Thành ủy, UBND TP Thanh Hóa, cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể và Nhân dân địa phương trong vùng dự án đồng hành, phối hợp tốt với chủ đầu tư và nhà thầu thi công để giải quyết hoặc đề xuất giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án với trách nhiệm cao nhất; bảo đảm tốt an ninh, trật tự, an toàn xã hội, tạo mọi điều kiện để chủ đầu tư triển khai thực hiện dự án một cách thuận lợi nhất, đúng tiến độ, sớm hoàn thành, đưa dự án vào hoạt động hiệu quả.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn đề nghị Công ty TNHH AEONMALLViệt Nam và tổng thầu thi công tập trung tối đa nguồn lực về tài chính, huy động nhân lực, trang thiết bị, máy móc tốt nhất để triển khai thi công, bảo đảm chất lượng công trình, tiến độ cam kết và tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam, tuyệt đối an toàn lao động, vệ sinh môi trường, không được để quá trình thi công xây dựng ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất, sinh hoạt của Nhân dân khu vực dự án.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn tin tưởng rằng, với uy tín và kinh nghiệm của Công ty TNHH AEONMALL Việt Nam, cùng với sự hỗ trợ, đồng hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương, chủ đầu tư và tổng thầu thi công sẽ đề cao tinh thần trách nhiệm, triển khai dự án đảm bảo an toàn, với tiến độ nhanh nhất, chất lượng cao nhất.

“Sự thành công của Dự án Trung tâm Thương mại AEON MALL Thanh Hóa nói riêng và các dự án mà các nhà đầu tư đang đầu tư tại tỉnh Thanh Hóa sẽ là động lực để ngày càng có thêm nhiều nhà đầu tư Nhật Bản nói riêng và các nhà đầu tư lớn của quốc tế tin tưởng đến với tỉnh Thanh Hóa”. Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn”.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ khởi công.

Tại buổi lễ, các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Nguyễn Doãn Anh, Bí thư Tỉnh ủy cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu cơ quan Nhật Bản, đại diện nhà thầu, các đối tác của chủ đầu tư và dự án, các doanh nghiệp trong tỉnh thực hiện nghi lễ khởi công và đập rượu theo truyền thống của Nhật Bản chúc mừng.

Cùng Thanh Hóa trên lộ trình phát triển với mục tiêu trở thành cực tăng trưởng mới Ông Isobe Daisuke, Giám đốc, Tổng quản lý điều hành khối kinh doanh nước ngoài của Công ty TNHH AEON MALL Tỉnh Thanh Hóa nằm ở vị trí chiến lược, điểm kết nối vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ với vùng Đồng bằng sông Hồng. Sở hữu hệ thống giao thông đồng bộ gồm Cảng hàng không Thọ Xuân, Cảng nước sâu Nghi Sơn và nhiều tuyến đường trọng điểm quốc gia đi qua, cùng quy mô dân số lớn thứ 3 cả nước, đang trong thời kỳ “dân số vàng” với nguồn lao động dồi dào, Thanh Hoá đang vươn mình phát triển và từng bước hiện thực hoá mục tiêu trở thành cực tăng trưởng mới của Tổ quốc, cùng với Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh hình thành tứ giác phát triển phía Bắc. Với triết lý kinh doanh là phát triển và thiết kế cuộc sống, tạo ra “cuộc sống tương lai” cùng với cộng đồng địa phương, chúng tôi sẽ xây dựng Trung tâm thương mại AEON MALL Thanh Hóa không chỉ đơn thuần là nơi mua sắm, vui chơi giải trí, thưởng thức ẩm thực mà sẽ phấn đấu vượt xa khuôn khổ của một trung tâm thương mại, trở thành sự hiện diện không thể thiếu đối với cộng đồng địa phương tỉnh Thanh Hóa. Đưa hàng hóa tiêu chuẩn cao vào thị trường đa dạng tại Thanh Hóa Ông Ishikawa Isamu, Phó Đại sứ quán Nhật Bản Quan hệ Nhật Bản và Việt Nam năm 2023 đã đón dấu mốc kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, và nâng cấp lên thành “Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng châu Á và trên thế giới”. Năm nay là năm chúng ta có bước đi đầu tiên của 50 năm tiếp theo. Sự kiện khởi công Trung tâm Thương mại AEON MALL Thanh Hóa đã đưa tổng số trung tâm thương mại của AEONMALL tại Việt Nam lên con số 8, tiếp tục đánh dấu sự phát triển tốt đẹp và tình hữu nghị giữa Nhật Bản với Việt Nam nói chung, Nhật Bản với Thanh Hoá nói riêng. Chúng tôi xin được bày tỏ lòng cảm ơn cũng như sự kính trọng của mình tới các cơ quan liên quan vì đã hỗ trợ để các thủ tục được tiến hành thuận lợi trong suốt thời gian vừa qua. Dự án Trung tâm thương mại AEON MALL được tỉnh Thanh Hóa và chúng tôi xác định là dự án quan trọng, không chỉ thắt chặt thêm tình hữu nghị hai nước Việt Nam - Nhật Bản, mà đây còn là dự án lớn về thương mại, bán lẻ hiện đại, mang tính chất tiên phong, biểu tượng đối với tỉnh Thanh Hóa và khu vực Bắc Trung Bộ. Từ sự đa dạng của sản phẩm trong hệ thống AEON MALL sẽ góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân Thanh Hoá và vùng lân cận. Tạo cơ hội thúc đẩy phát triển các ngành nghề trong chuỗi cung ứng Ông Nguyễn Văn Quỳnh, Giám đốc Công ty CP Chế biến và xuất khẩu nông sản Việt, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hoá Không chỉ tạo việc làm cho hàng trăm lao động địa phương, khi dự án chính thức đi vào vận hành hứa hẹn đóng góp tích cực vào việc nâng cao chất lượng cung ứng hàng hóa và dịch vụ cho người dân Thanh Hóa, đồng thời có tác động lan tỏa, thúc đẩy các ngành, nghề liên quan trong chuỗi cung ứng phát triển. Đặc biệt, các doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu có thể thông qua hợp tác với AEON MALL để đẩy mạnh phát triển chuỗi cung ứng tới hệ thống tiêu thụ của AEON MALL trên toàn quốc và rộng hơn là ra thị trường nước ngoài mà không phải qua các đối tác trung gian như hiện nay. Đặc biệt, sản phẩm COOP đang trong định hướng phát triển của Thanh Hoá cũng sẽ có nhiều cơ hội xuất khẩu đến thị trường Nhật Bản và các quốc gia có mặt của AEON MALL.

Lê Hợi - Minh Hằng