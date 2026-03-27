Khởi công doanh trại đóng quân Công an tỉnh Thanh Hóa

Chiều 27/3, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ khởi công doanh trại đóng quân Công an tỉnh Thanh Hóa.

Các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút khởi công dự án.

Dự buổi lễ, về phía Trung ương có các đồng chí: Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Hải Trung, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo; đại diện lãnh đạo các cục nghiệp vụ Bộ Công an.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Về phía tỉnh Thanh Hóa, có các đồng chí: Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, sở ngành cấp tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa và đại biểu dự buổi lễ.

Doanh trại đóng quân Công an tỉnh Thanh Hóa được xây dựng tại số 1A Đại lộ Lê Lợi, phường Hạc Thành, đã được Bộ trưởng Bộ Công an phê duyệt với diện tích 32,8ha. Đây là vị trí phù hợp với quy hoạch, không gian phát triển của tỉnh, đồng thời đáp ứng, phát huy lợi thế khi triển khai các hoạt động công tác của Công an tỉnh.

Khu doanh trại được xây dựng đồng bộ, khoa học, bao gồm hệ thống trụ sở làm việc của các phòng nghiệp vụ, khu chỉ huy, điều hành, các công trình phục vụ công tác hậu cần, kỹ thuật, huấn luyện và các hạng mục phụ trợ cần thiết.

Trong đó, toàn bộ khu doanh trại được tổ chức thành 5 khu vực với 16 hạng mục chính. Phương án kiến trúc được xây dựng dựa trên sự kế thừa các giá trị lịch sử, văn hóa của địa phương, tham chiếu các yếu tố đặc trưng của tỉnh Thanh Hóa như Thành Nhà Hồ, Hạc Thành, sông Mã, sông Chu...bảo đảm hài hòa giữa công trình và cảnh quan xung quanh.

Quang cảnh buổi lễ khởi công.

Việc đầu tư xây dựng hệ thống doanh trại Công an tỉnh Thanh Hóa không chỉ góp phần hình thành những công trình hạ tầng đồng bộ, hiện đại, mà còn là nền tảng quan trọng để xây dựng lực lượng Công an Thanh Hóa thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, phục vụ hiệu quả cho sự phát triển nhanh và bền vững của tỉnh trong giai đoạn mới.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, nêu rõ: Trong suốt quá trình xây dựng và phát triển của tỉnh, lực lượng Công an Thanh Hóa luôn giữ vai trò nòng cốt trong bảo vệ an ninh chính trị; bảo đảm trật tự an toàn xã hội, chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh nhiều chủ trương, giải pháp tích cực, hiệu quả để phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tại địa phương. Qua đó, góp phần giữ vững môi trường ổn định, an toàn, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi lễ.

Thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị khóa XIII về “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”, ngày 18/9/2023 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã có Quyết định số 2858-QĐ/TU ban hành Đề án đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an Thanh Hóa thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. HĐND, UBND và hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh đã cụ thể hóa, triển khai đạt nhiều kết quả tích cực, tạo điều kiện thuận lợi để Công an Thanh Hóa thực hiện nhiệm vụ được giao.

Đặc biệt, tỉnh Thanh Hóa đã rà soát quy hoạch, cân đối nguồn lực, đề nghị Bộ trưởng Bộ Công an quyết định chủ trương đầu tư dự án Doanh trại đóng quân Công an tỉnh Thanh Hóa. Đây là dự án có quy mô đầu tư lớn, trọng điểm của tỉnh. Dự án sau khi hoàn thành, đi vào hoạt động không chỉ đáp ứng yêu cầu công tác, chiến đấu của lực lượng Công an tỉnh; mà còn là biểu tượng của sự chính quy, tinh nhuệ, hiện đại của lực lượng Công an nhân dân; là điểm nhấn kiến trúc đô thị, phù hợp với quy hoạch phát triển chung của tỉnh.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Dự án được khởi công xây dựng là kết quả của quá trình chuẩn bị và nghiên cứu kỹ lưỡng của Công an tỉnh Thanh Hóa (chủ đầu tư dự án); sự quan tâm, giúp đỡ của Bộ Công an; sự chỉ đạo kịp thời, quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thanh Hóa; sự nỗ lực, cố gắng của các ngành, các cấp trong tỉnh và sự đồng tình, ủng hộ của Nhân dân địa phương.

Nhân sự kiện lễ khởi công, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh chân thành cảm ơn đồng chí Bộ trưởng, các đồng chí lãnh đạo Bộ và các cục nghiệp vụ Bộ Công an đã luôn quan tâm hỗ trợ tỉnh Thanh Hóa nói chung và Công an tỉnh nói riêng trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tại địa phương; rất mong đồng chí Bộ trưởng và các đồng chí tiếp tục quan tâm, hỗ trợ cho địa phương trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao tinh thần làm việc rất khẩn trương, trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ của Công an tỉnh trong quá trình chuẩn bị dự án; biểu dương cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và Nhân dân địa phương đã có nhiều cố gắng, khắc phục khó khăn, ủng hộ và phối hợp tốt với các cơ quan chức năng trong việc giải phóng mặt bằng, đáp ứng yêu cầu tiến độ của dự án.

Để dự án được hoàn thành đúng tiến độ, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Công an tỉnh phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng của Bộ Công an, các sở, ban, ngành của tỉnh và đơn vị thi công, các đơn vị tư vấn, triển khai thi công dự án bảo đảm chất lượng, tiến độ, kỹ thuật, mỹ thuật và an toàn lao động, hoàn thành, đưa dự án vào sử dụng trước ngày 19/8/2027, thiết thực chào mừng kỷ niệm 82 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang khẳng định: Công trình doanh trại đóng quân Công an tỉnh Thanh Hóa có ý nghĩa chính trị sâu sắc, thể hiện tính hành động mạnh mẽ, gương mẫu, tiên phong, cụ thể hóa, triển khai ngay Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; đồng thời, tiếp nối triển khai có hiệu quả Nghị quyết XII của Bộ Chính trị về xây dựng lực lượng Công an thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang ghi nhận, đánh giá cao và trân trọng cảm ơn sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Thanh Hóa, các sở, ban, ngành cấp tỉnh trong các mặt công tác an ninh, trật tự nói chung, cũng như bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn, xây dựng lực lượng Công an tỉnh trong thời gian vừa qua.

Đồng chí cũng nhiệt liệt biểu dương sự chủ động, trách nhiệm của Công an tỉnh Thanh Hóa, các đơn vị liên quan để công trình được khởi công xây dựng theo đúng kế hoạch.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Để thực hiện thắng lợi chủ trương mà Đại hội Đảng lần thứ XIV đã xác định, đó là “xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang đề nghị Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Thanh Hóa lan tỏa mạnh mẽ ý nghĩa sự kiện khởi công công trình hôm nay. Đồng thời, tiếp tục quan tâm tạo điều kiện để hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2030, hoàn thành xây dựng lực lượng Công an nhân dân hiện đại, song cần phấn đấu hoàn thành trước năm 2030.

Ưu tiên nguồn lực xây dựng trụ sở Công an cấp xã, tăng cường năng lực đảm bảo an ninh, trật tự tại địa bàn cơ sở trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; bảo vệ vững chắc an ninh cơ sở từ sớm, từ xa. Xây dựng lực lượng Công an xã vững mạnh, hiện đại, là chỗ dựa vững chắc của chính quyền cơ sở, của Nhân dân, nhất là trong những tình huống khó khăn, phức tạp. Xây dựng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở vững mạnh, thật sự là “cánh tay nối dài” của Công an xã.

Theo đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an, Công an xã là cấp công an gần dân, sát dân, có điều kiện phục vụ Nhân dân sớm nhất, nhanh nhất. Khi được xây dựng vững mạnh, đủ năng lực phát hiện, xử lý từ sớm mọi yếu tố tiềm ẩn phức tạp về an ninh, trật tự, mới có nền móng xây dựng các xã “không ma túy”, “không tội phạm”, là nòng cốt xây dựng xã hội chủ nghĩa theo chủ trương của Đảng.

Với tinh thần của Trung ương là “lựa chọn đúng, triển khai nhanh, làm đến nơi, đến chốn, đo lường bằng kết quả”, đồng chí đề nghị chủ đầu tư, đơn vị tư vấn thiết kế, giám sát, thi công trong phạm vi trách nhiệm của mình, tổ chức thi công công trình đảm bảo tiến độ, chất lượng, tiết kiệm và kỹ thuật, mỹ thuật với tầm nhìn 100 năm, đưa vào sử dụng nhân dịp kỷ niệm 82 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/2027).

Quốc Hương