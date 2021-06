Nở rộ dịch vụ chăm sóc trẻ sơ sinh

Với những lợi ích thiết thực đối với sự phát triển của trẻ ở giai đoạn sơ sinh, như: kích thích giác quan, giải phóng cơ thể, hỗ trợ vận động... nên thời gian gần đây, nhiều gia đình đã có nhu cầu tìm đến dịch vụ chăm sóc trẻ sơ sinh để hỗ trợ, chăm sóc em bé những tháng đầu đời. Nắm bắt được nhu cầu đó, trên địa bàn tỉnh ngày càng nhiều trung tâm, cơ sở chăm sóc trẻ sơ sinh ra đời, với đa dạng các loại hình dịch vụ, kỹ thuật hiện đại, tiên tiến, như: Bầu Xinh - Viet - Care Thanh Hóa, BABISPA - Đẹp mẹ khỏe con, Chăm sóc mẹ và bé Mooncare Thanh Hóa, Lovin Mom Thanh Hóa, HappyMom Spa...

Dịch vụ bơi thủy liệu đang được nhiều trung tâm, spa sử dụng chăm sóc sức khỏe của trẻ sơ sinh.

Chị Nguyễn Thương, chủ hệ thống chăm sóc Mẹ và Bé VietCare Thanh Hóa, tại 182 Triệu Quốc Đạt, phường Điện Biên (TP Thanh Hóa), cho biết: Bầu Xinh - Viet - Care Thanh Hóa một trong những đơn vị đầu tiên cung cấp dịch vụ chăm sóc mẹ và bé trên địa bàn tỉnh. Công việc này đòi hỏi kinh nghiệm, kỹ năng và chuyên môn tốt. Do đó, trung tâm tuyển các nhân viên là những người đã tốt nghiệp trung cấp y trở lên và thường xuyên được tham gia các lớp đào tạo, tập huấn, có khả năng phát hiện các bệnh lý của bé để tư vấn cho gia đình có hướng điều trị kịp thời. Đồng thời, theo định kỳ, hệ thống còn mời cố vấn về chuyên môn của chuyên gia Bệnh viện Phụ sản Trung ương và Bệnh viện Việt Pháp để đào tạo, nâng cao kỹ năng, tay nghề cho đội ngũ nhân viên. Hiện nay, tại hệ thống có nhiều kỹ thuật chăm sóc bé hiện đại, như: thủy liệu, mát-xa, tắm, vệ sinh rốn cho bé sơ sinh... Trung bình mỗi ngày có khoảng 20 - 30 lượt em bé đến hệ thống chăm sóc, sử dụng các dịch vụ. Ngoài ra, hệ thống còn nhận hỗ trợ, chăm sóc tại nhà cho hàng chục em bé/ngày.

Đã trải nghiệm dịch vụ chăm sóc bé tại một số trung tâm, chị Khánh Linh, phường Tân Sơn (TP Thanh Hóa), cho biết: Sau khi nghiên cứu, tìm hiểu về lợi ích của việc chăm sóc em bé sơ sinh, tôi đã lựa chọn gói chăm sóc tắm, mát-xa bé sơ sinh tại nhà... trong vòng 15 ngày, với chi phí 1 triệu đồng. Hằng ngày, em bé được kỹ thuật viên đến tận nhà tắm rửa, mát-xa, vệ sinh rốn... và hướng dẫn người nhà cách chăm sóc em bé khoa học, phù hợp nhất. Sau 1 liệu trình, bé ngoan, khoẻ mạnh, bố mẹ cũng được trang bị những kiến thức hữu ích để chăm sóc bé.

Bên cạnh việc chăm sóc trẻ sơ sinh với những phương pháp truyền thống, hiện nay, phương pháp thủy liệu đang được thị trường ưa chuộng. Được biết, thủy liệu pháp là hoạt động thực hiện ở dưới nước, thường dành chăm sóc cho các bé từ 0-18 tháng tuổi, nhằm giải phóng cơ thể, giúp bé vận động các giác quan nhanh chóng và toàn diện. Dưới sự hỗ trợ của phao nâng cổ hoặc sự giúp đỡ của các chuyên viên tại các spa, bé sẽ được tự do hoạt động trong một bể nước ấm, góp phần hình thành và phát triển khả năng trườn, bò, lẫy vững vàng. Tuy không còn quá mới mẻ nhưng thủy liệu pháp đang nhận được nhiều luồng ý kiến trái chiều, nhất là ở những người lớn tuổi bởi họ cho rằng phương pháp này không an toàn bởi các bé còn quá nhỏ, ngâm mình trong nước lâu sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Chị Nguyễn Thương, chủ hệ thống chăm sóc Mẹ và Bé VietCare Thanh Hóa, khẳng định: Phương pháp thủy liệu bao gồm các bước: kiểm tra cân nặng, nhiệt độ cơ thể, tắm tráng, thay bỉm vải để đảm bảo vệ sinh khi bé hoạt động ở dưới nước, chọn phao phù hợp với từng trẻ, cho các bé làm quen dần với nước. Bé sẽ được chơi tự do dưới nước khoảng 15 phút và được nhân viên kỹ thuật chăm sóc mát-xa, toàn thời gian của liệu trình khoảng 40 - 45 phút. Những hoạt động của bé đã được các chuyên gia đầu ngành nghiên cứu, ứng dụng nên tuyệt đối an toàn và có tác dụng hỗ trợ phát triển các giác quan, như: thính giác, thị giác, khứu giác, vị giác, xúc giác, giúp khám phá thế giới xung quanh, màu sắc, âm thanh, ánh sáng, chất liệu...

Hiện tại, không chỉ có các cơ sở, spa chuyên nghiệp nhận chăm sóc sản phụ và trẻ sơ sinh, trên địa bàn tỉnh cũng có khá nhiều cá nhân có trình độ, kinh nghiệm tự đứng ra cung cấp dịch vụ. Chị Lê Thị Bình, Điều dưỡng viên Bệnh viện Đa khoa huyện Hậu Lộc, đã hơn 1 năm nay nhận dịch vụ chăm sóc em bé sơ sinh như nghề tay trái của mình. Chị Bình cho biết: Việc chăm sóc trẻ sơ sinh khoa học, đúng cách là rất quan trọng đối với sự phát triển của trẻ. Tuy nhiên, nhiều gia đình đang chăm sóc bé theo cách truyền thống hoặc với những gia đình trẻ, không có người hỗ trợ... họ chưa có kỹ năng chăm sóc bé. Do đó, tôi nhận làm dịch vụ này bao gồm các bước, như: tắm, theo dõi sức khỏe, thay tã, vệ sinh rốn, mát-xa cho bé... Ngoài ra, tôi cũng tư vấn thêm cho khách hàng cách chăm sóc em bé qua từng giai đoạn và hỗ trợ các trường hợp tắc sữa, ít sữa, cũng như tư vấn cho các bà mẹ dùng các loại thực phẩm dinh dưỡng bảo đảm cho quá trình chăm sóc bé hiệu quả.

Thực tế cho thấy, dịch vụ chăm sóc trẻ sơ sinh tại nhà ra đời đáp ứng nhu cầu ngày một cao của khách hàng, đồng thời cũng mở ra một hướng phát triển dịch vụ tiềm năng phù hợp với nhu cầu của xã hội. Tuy nhiên, để việc sử dụng và vận dụng dịch vụ hiệu quả, an toàn, người tiêu dùng cần cân nhắc, thận trọng và lựa chọn những cơ sở uy tín và tham khảo ý kiến của chuyên gia để được tư vấn, hướng dẫn cụ thể nhất.

Bài và ảnh: Lê Thanh