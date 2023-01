Mừng Tết Quý Mão nhận ngay lì xì siêu chất trên Truyền hình MyTV

Nhằm tri ấn khách hàng trên toàn quốc đã luôn tin tưởng, đồng hành và lựa chọn, cũng như góp phần mang đến niềm vui, may mắn, nhân dịp Xuân Quý Mão 2023, dịch vụ Truyền hình MyTV gửi tặng lì xì cho khách hàng qua hình thức vòng quay may mắn.

Theo đó, những vòng quay lì xì màu đỏ mang may mắn sẽ xuất hiện trên giao diện dịch vụ MyTV mỗi khi khách hàng truy cập sử dụng dịch vụ. Khách hàng chỉ cần click vào nút “Quay” để chọn “Lì xì siêu chất” và nhận “lộc” Xuân đến từ chương trình.

Với mỗi lượt quay may mắn, khách hàng có cơ hội nhận được tiền lì xì nhiều mệnh giá hấp dẫn với mức cao nhất là 500 nghìn đồng. Tổng trị giá lì xì bằng tiền mặt mà Truyền hình MyTV dành tặng khách hàng mùa Tết Quý Mão năm nay lên đến hơn 400 triệu đồng. Bên cạnh đó là vô vàn thiệp chúc mừng năm mới với những lời chúc mang nhiều ý nghĩa cho khách hàng một năm mới may mắn, sung túc, an khang và thịnh vượng.

Khách hàng mới và khách hàng hiện hữu đang sử dụng gói cước Truyền hình MyTV (sử dụng mạng VNPT) hoặc gói cước Ứng dụng MyTV (đa nhà mạng) tham gia chương trình Lì xì siêu chất diễn ra từ 15/1 đến 31/1/2023 tại một trong các nền tảng dịch vụ sau:

- App MyTV trên smartphone/tablet ( https://mytv.com.vn/tai-ve )

- App MyTV trên smart TV, TV sử dụng smart Box VNPT

- Website https://mytv.com.vn/

Khách hàng quay trúng tiền lì xì sẽ nhận ngay thông báo trên màn hình app MyTV. Danh sách khách hàng trúng tiền lì xì được truyền hình MyTV cập nhật liên tục trên website mytv.com.vn và fanpage Truyền hình MyTV.

Trong vòng 15 ngày kể từ ngày trúng lì xì, khách hàng sẽ được trao tiền lì xì bằng hình thức nạp tiền vào tài khoản chính số di động đã đăng ký dịch vụ hoặc trả thưởng bằng mã thẻ điện thoại đối với khách hàng trúng thưởng sử dụng số di động Vinaphone trả sau.

Cùng cả gia đình đón Tết đoàn viên quây quần và đầm ấm với bạt ngàn chương trình giải trí Tết đặc sắc trên dịch vụ Truyền hình MyTV. Đăng ký dịch vụ từ ngay hôm nay để được hoàn tiền 50% (tối đa 50 nghìn đồng) và cơ hội trúng Lì xì siêu chất cho năm mới hân hoan phát tài phát lộc.

Hotline tư vấn miễn phí: 18001166.

