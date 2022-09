Cách vệ sinh nệm cao su đơn giản và hiệu quả

Nệm cao su là vật dụng không thể thiếu trong mỗi gia đình. Việc vệ sinh nệm cao su đã gây khó khăn cho nhiều người tiêu dùng. Hôm nay, demxinh sẽ hướng dẫn bạn cách vệ sinh nệm cao su đơn giản và hiệu quả nhất hiện nay.

Cách giặt nệm cao su

Cách vệ sinh nệm cao su đơn giản nhất là giặt. Trước tiên, bạn cần chuẩn bị các vật dụng cần thiết như: Nước tẩy trắng, soda, máy hút bụi, xà phòng. Cách giặt nệm cao su rất đơn giản, bạn chỉ cần thực hiện các bước như sau:

Bước 1: Đầu tiên, bạn sẽ rắc bột soda lên bề mặt của nệm và đợi trong vòng 30 phút.

Bước 2: Bạn sử dụng máy hút bụi để làm khô soda và hút hết những bụi bẩn. Bạn có thể dùng gậy đập nhẹ vào mặt nệm để thông hơi những nơi mà hút bụi không thể hút được.

Bước 3: Bạn dùng khăn bông hoặc ga trải giường sạch nhúng vào nước và vắt khô.

Bước 4: Bạn dùng khăn sạch hay ga giường vừa vắt khô trải lên bề mặt nệm và tiến hành đập mạnh. Điều này sẽ giúp những bụi bẩn ở bề mặt nệm bay lên khăn bông ướt.

Bước 5: Cuối cùng, bạn sẽ phơi nệm ở nơi thoáng mát và đợi khô để sử dụng. Lưu ý, không được phơi nệm trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời.

Một số cách vệ sinh nệm khác

Giặt nệm là cách đơn giản nhất để bạn vệ sinh nệm cao su. Ngoài ra, demxinh sẽ giới thiệu bạn một số cách vệ sinh nệm cao su khác cũng rất hiệu quả và được nhiều người sử dụng.

Sử dụng thuốc muối

Một cách mà demxinh muốn giới thiệu cho bạn là vệ sinh bằng thuốc muối. Cách này rất đơn giản mà không tốn quá nhiều chi phí. Bạn chỉ cần dùng một ít thuốc muối và dấm để phủ hết các vết bẩn trên bề mặt nệm. Sau đó chờ khoảng vài phút là thuốc muối sẽ phát huy công dụng của mình.

Sử dụng cồn

Các vết bẩn có trên bề mặt nệm cũng được xử lý dễ dàng bằng cồn và nước. Cồn được sử dụng ở đây là loại cồn có nồng độ an toàn với sức khỏe. Bạn không được sử dụng cồn nguyên chất vì sẽ gây ra hư hỏng và biến đổi chất của nệm.

Bạn chỉ cần đổ một lượng nước lên vết bẩn và lấy khăn khô ấn mạnh vào các vị trí có vết bẩn. Tiếp theo, bạn đổ dung dịch cồn lên để khử mùi và làm sạch thêm một lần nữa. Bạn có thể sử dụng máy sấy hoặc quạt để làm khô nệm nhanh chóng.

Làm sạch nệm bằng nước rửa chén

Cách vệ sinh nệm cao su thông minh và tiện dụng là sử dụng nước rửa chén. Với công dụng tẩy rửa và làm sạch hiệu quả, nước rửa chén sẽ nhanh chóng làm bay các vết bẩn có trên nệm. Ngoài ra, cách làm này cũng rất hiệu quả mà không tốn quá nhiều chi phí cho người dùng.

Cách bảo quản nệm cao su

Ngoài biết cách vệ sinh nệm cao su thì bảo quản nệm cũng là điều bạn nên biết. Dưới đây là một số cách bảo quản nệm mà demxinh muốn giới thiệu cho bạn:

+ Bạn cần thường xuyên thay ga giường và vệ sinh phòng ngủ.

+ Nệm cần được đặt trên các mặt phẳng để tránh bị hư hỏng.

+ Bạn nên thường xuyên xoay nệm từ trên xuống dưới. Điều này sẽ giúp tuổi thọ nệm được kéo dài.

+ Đặt nệm vào nơi thoáng mát và trường hợp nệm bị mốc phải xử lý ngay.

+ Có lịch vệ sinh nệm định kỳ.

+ Không nên phơi nệm trực tiếp với ánh nắng mặt trời.

Qua bài viết, bạn có thể biết được cách vệ sinh nệm cao su cũng như cách bảo quản để kéo dài tuổi thọ những chiếc niệm của gia đình bạn. Nếu có nhu cầu mua nệm cao su, hãy đến Đệm Xinh để được tư vấn và sở hữu cho mình những chiếc nệm cao su chính hãng với giá cả cạnh tranh.

