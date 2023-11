Cách phòng tránh đánh cắp thông tin CCCD đi vay tín dụng

Thời gian gần đây nhu cầu sử dụng thẻ tín dụng cũng như tiêu dùng trước trả tiền sau của người dân đang rất nhiều. Lợi dụng việc này nhiều đối tượng đã giả mạo các tổ chức tài chính hay ngân hàng, gọi điện cho người dân bằng hình thức gia hạn thẻ, nâng cấp thẻ hay có những gói ưu đãi dành riêng cho người dân. Từ đó yêu cầu người dân cung cấp thông tin cá nhân để hỗ trợ mở thẻ sớm hơn, nhanh hơn, rút gọn thủ tục hơn.

Với sự phát triển của công nghệ thông tin như hiện nay, có rất nhiều phương thức để các đối tượng có thể đánh cắp thông tin cá nhân trong đó có thông tin CCCD của người dân để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật hoặc mở thẻ, mở tài khoản đi vay tín dụng. Do đó, người dân cần phải hết sức cảnh giác, nâng cao ý thức tự bảo vệ thông tin cá nhân của chính mình để không trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Theo các chuyên gia, các đối tượng có nhiều cách thức khác nhau để tiếp cận và khai thác thông tin cá nhân của người dân qua điện thoại hoặc mạng xã hội... Bên cạnh đó, việc sử dụng thông tin CCCD để vay tiền từ các tổ chức tín dụng trên mạng xã hội hay đăng ký tại các ứng dụng trực tuyến, trò chơi trực tuyến,... cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất thông tin cá nhân... Vì vậy người dân cần cẩn trọng với các tin nhắn, cuộc gọi hoặc thông tin từ người không rõ danh tính.

Chuyên gia an ninh mạng cho biết: "Quy trình tạo ra các tài khoản ngân hàng hiện nay cũng còn lỏng lẻo dẫn đến là không cần chính chủ đến ngân hàng vẫn có thể tạo ra được các tài khoản. Đó là lí do tại sao mà khi các ảnh chụp CCCD hoặc CMT bị lộ thì vẫn có thể tạo ra các TKNH, chính vì vậy khi các tài khoản này được dùng vào việc xấu thì chúng ta là người chịu trách nhiệm vì đó là tài khoản mang tên của chúng ta. Đó là lí do vì sao chúng ta nên rất cẩn thận trong việc cung cấp thông tin CCCD cho người khác".

Để phòng ngừa các nguy cơ, người dân cần hết sức cẩn trọng khi cung cấp các thông tin cá nhân trên mạng để tham gia vào các giao dịch trực tuyến, kiên nhẫn và tỉnh táo khi đưa ra quyết định về giao dịch tài chính. Đặc biệt, sử dụng hệ thống bảo mật mạnh mẽ để bảo vệ thiết bị của mình khỏi các mối đe dọa trực tuyến.

Người dân phải xác thực thông tin khi được lời mời chào gia hạn thẻ tín dụng hay mời vay, mở thẻ,... Khi thực sự có nhu cầu hãy liên hệ với những công ty, ngân hàng, tổ chức tài chính uy tín, đến làm việc trực tiếp. Khi cung cấp thông tin cá nhân trực tiếp để mở thẻ để được hỗ trợ tốt hơn. Tránh cung cấp thông tin cũng như mọi thông tin cá nhân hay các thông tin cần thiết qua online hoặc các kênh tài khoản OTT.

Các hoạt động, giao dịch trên môi trường mạng luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro lộ thông tin cá nhân... Do đó, mỗi cá nhân cần ý thức bảo mật thông tin, đây là yếu tố quan trọng nhất trong việc phòng ngừa kẻ xấu lợi dụng sơ hở để khai thác thông tin cá nhân của người dân nhằm thực hiện các hành vi phạm pháp.

