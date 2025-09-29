Khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 10, ứng phó với lũ lụt, sạt lở do mưa lớn sau bão

Sáng 29/9, đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì Hội nghị trực tuyến triển khai công tác phòng chống bão số 10 (bão Bualoi) năm 2025. Hội nghị được kết nối trực tuyến với điểm cầu Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Ninh Bình và một số địa bàn trọng điểm...

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh chủ trì tại điểm cầu Thanh Hóa.

Dự tại điểm cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa có đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh chủ trì tại điểm cầu Thanh Hóa.

Báo cáo nhanh tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh, thông tin: Tỉnh Thanh Hóa đã chủ động triển khai các phương án ứng phó với bão và hoàn lưu của bão. Đến sáng 29/9, toàn tỉnh đã sơ tán 4.473 hộ với trên 17.000 nhân khẩu sinh sống trong vùng mép nước, vùng trũng thấp, vùng nguy cơ cao lũ ống, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn. Các địa phương ven biển đã sơ tán hơn 200 người khỏi các chòi canh nuôi trồng thủy sản.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh phát biểu tại hội nghị.

Tỉnh đã nghiêm túc thực hiện lệnh cấm biển từ 6h ngày 27/9, cho học sinh toàn tỉnh nghỉ học trong ngày 29/9; tùy tình hình sẽ tiếp tục cho một số khu vực chịu ảnh hưởng nặng nghỉ thêm. Các hồ chứa, hồ chứa nước Cửa Đạt và hồ thủy điện Trung Sơn, đang được vận hành đúng quy trình, chủ động xả hạ thấp mực nước để đón lũ.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Thanh Hóa.

Tỉnh Thanh Hóa đã bố trí sẵn sàng lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng phó với các tình hống đột xuất, dự trữ nhu yếu phẩm tại các khu dân cư, không để xảy ra tình trạng thiếu lương thực thực phẩm trong trường hợp xảy ra tình trạng chia cắt các khu vực dân cư trong nhiều ngày. Tỉnh đã thành lập Ban chỉ huy tiền phương đặt tại xã Hồi Xuân để chỉ đạo công tác ứng phó với tình hình mưa lũ tại các xã miền núi có thể gây ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất.

Công tác đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt được thực hiện có hiệu quả, tỉnh đã trang cấp 75 điện thoại vệ tinh cho các địa phương ở vùng trọng điểm, lực lượng vũ trang sẵn sàng các phương tiện liên lạc chuyên dụng phục vụ công tác chỉ huy, ứng phó với bão.

Tỉnh Thanh Hóa tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình mưa lũ, đặc biệt tại khu vực miền núi phía Tây và Tây Bắc để chủ động ứng phó nguy cơ lũ quét, lũ ống, sạt lở đất.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: VGP

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, nhấn mạnh: Đây là cơn bão mạnh, phức tạp, di chuyển rất nhanh. Phó Thủ tướng đánh giá cao công tác phối hợp giữa các lực lượng vũ trang với các địa phương đã phối hợp chặt chẽ trong công tác ứng phó với bão số 10 theo tinh thần “4 tại chỗ”. Với tinh thần đoàn kết, người dân và các lực lượng đã tương trợ lẫn nhau ứng phó với bão số 10, hạn chế thiệt hại do mưa bão gây ra.

Điểm cầu Trung tâm Chỉ huy và các điểm cầu các địa phương. Ảnh chụp màn hình

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà yêu cầu các địa phương tiếp tục theo dõi diễn biến của thời tiết, thông báo kịp thời cho Nhân dân biết để phòng tránh. Đồng thời, các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến mực nước trên các sông và có biện pháp khắc phục đi kèm. Cùng với đó, các địa phương bố trí lực lượng kiểm soát các tuyến đê trọng điểm, nhất là các điểm xung yếu, chủ động có phương án ứng phó, bảo đảm an toàn dân cư trong trường hợp xảy ra tình huống xấu, không để bị động, bất ngờ.

Kiểm tra hồ đập thường xuyên để điều tiết lượng nước kịp thời, không để xảy ra sự cố vỡ đập, tràn hồ chứa và gây hậu quả nghiêm trọng. Các địa phương huy động các lực lượng của các tổ chức đoàn thể chung tay giúp đỡ người dân vùng ngập lụt khắc phục trong những ngày tới, nhất nhà gia đình chính sách, hộ neo đơn. Đồng thời, tổ chức giá thiệt hại trong sản nông nghiệp và những thiệt hại khác, những vấn đề vượt khả năng, tổng hợp báo cáo Trung ương.

Các địa phương duy trì trực chỉ huy 24/24 giờ và chỉ đạo công tác ứng phó mưa lũ tại địa bàn trọng điểm, nhất là các thôn, bản có nguy cơ bị chia cắt do mưa lũ, sạt lở đất.

Lê Hợi