Khẩn trương hoàn thiện quy hoạch, mở đường kiến tạo cho phát triển bền vững

Sáng 7/4, đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đi thăm, kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị quý I năm 2026 và kết quả vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn xã Triệu Lộc và xã Hoạt Giang.

Cùng tham gia có đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy.

Ngay sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, cấp ủy, chính quyền hai xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt việc kiện toàn tổ chức bộ máy, ban hành quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí lãnh đạo, cán bộ, công chức; đồng thời thực hiện tiếp nhận, bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức bảo đảm phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ. Trung tâm Phục vụ hành chính công được thành lập và đi vào hoạt động hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân và doanh nghiệp.

Quang cảnh buổi làm việc tại xã Triệu Lộc.

Việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp bước đầu đã phát huy hiệu quả, bảo đảm hoạt động thông suốt, không gián đoạn; kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường; hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước từng bước được nâng lên.

Các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được triển khai đồng bộ, đạt kết quả tích cực.

Lãnh đạo xã Hoạt Giang tham gia phát biểu ý kiến tại buổi làm việc.

Lãnh đạo xã Triệu Lộc tham gia phát biểu ý kiến tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã phân tích, làm rõ những khó khăn, vướng mắc của địa phương như: Tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng một số dự án còn chậm; các cơ sở sản xuất hoạt động quy mô nhỏ, mang tính hộ gia đình, manh mún, chưa hình thành được các cơ sở sản xuất tập trung, dẫn đến hiệu quả sản xuất chưa cao; công tác quy hoạch còn chậm so với yêu cầu...

Các thành viên đoàn công tác tham gia phát biểu ý kiến tại buổi làm việc.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Phong đánh giá cao tinh thần nỗ lực, quyết tâm của cấp ủy, chính quyền các xã Triệu Lộc và Hoạt Giang trong việc nhanh chóng sắp xếp ổn định nhân sự, bắt nhịp yêu cầu công việc mới, không để gián đoạn và bước đầu phục vụ tốt nhu cầu của tổ chức, cá nhân ngay từ những ngày đầu vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Phong phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Đồng chí cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế, “điểm nghẽn” ảnh hưởng đến sự phát triển của hai xã; đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương nhanh chóng đổi mới tư duy, phương thức làm việc, tích cực chuyển đổi số, sâu sát cơ sở để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, khối lượng công việc ngày càng nhiều.

Trong đó, cấp ủy, chính quyền các địa phương cần xác định nhiệm vụ trọng tâm là hoàn thành các quy hoạch, nhất là quy hoạch xã. Bởi chỉ khi kiến tạo không gian, có tầm nhìn dài hạn thì địa phương mới định hình được không gian phát triển mới dựa trên cơ sở kết nối không gian chung về mạng lưới giao thông, y tế, giáo dục, môi trường... Điều này đòi hỏi địa phương cần thay đổi tư duy tiếp cận vấn đề, hoàn thiện quy hoạch làm căn cứ để lựa chọn đúng và trúng các lĩnh vực trọng tâm.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc.

Cùng với đó, hai xã cần có giải pháp dài hơi để tạo ra những động lực phát triển thực chất, bền vững trên cơ sở các tiềm năng, lợi thế nổi trội của địa phương như phát triển nông nghiệp công nghệ cao, thu hút sản xuất công nghiệp và dịch vụ thương mại, nhằm tạo thêm việc làm với thu nhập ổn định và từng bước hình thành tác phong công nghiệp cho người lao động.

Quang cảnh buổi làm việc tại xã Hoạt Giang.

Bên cạnh đó, địa phương cần cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tiếp tục quảng bá tiềm năng, lợi thế để thu hút đầu tư, xúc tiến thương mại, tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ. Tăng cường quản lý đất đai, đẩy nhanh tiến độ số hóa, chuẩn hóa dữ liệu đất đai; làm tốt công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo ngay từ thôn; tăng cường quản lý tài nguyên khoáng sản.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc.

Đặc biệt, địa phương cần phải xác định được tầm nhìn, thay đổi chất lượng nguồn nhân lực, trong đó quan tâm định hướng nghề nghiệp, phát triển, đào tạo nhân lực tay nghề cao. Quan tâm các lĩnh vực giáo dục, y tế theo hướng mở rộng quy mô trường lớp học; giữ vững quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh từ cơ sở, tạo chuyển biến rõ nét, góp phần xây dựng chính quyền phục vụ, kiến tạo.

Trong chuyến công tác, đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các thành viên trong đoàn công tác đã đến khảo sát thực tế tại Cụm công nghiệp làng nghề Tiến Lộc, xã Triệu Lộc.

Quốc Hương