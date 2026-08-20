Khai thác tiềm năng, lợi thế, tạo thêm không gian và động lực phát triển mới

“Cấp ủy, chính quyền địa phương cần tập trung đánh giá kỹ lưỡng các tiềm năng, lợi thế, chắt chiu từng cơ hội nhỏ, tích lũy từng nguồn lực để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, lựa chọn những công trình thật sự cấp thiết, có khả năng mở đường, tạo thêm không gian và động lực phát triển mới”. Đây là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại buổi làm việc với cán bộ chủ chốt hai xã Yên Thắng, Linh Sơn, diễn ra sáng 20/8.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong kiểm tra thực địa khu vực có nguy cơ sạt lở và bờ kè chống sạt lở tại thôn Vặn, xã Yên Thắng.

Trước khi làm việc với cán bộ chủ chốt các địa phương, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã đi kiểm tra thực địa khu vực có nguy cơ sạt lở tại thôn Vặn, xã Yên Thắng và đồi vực Chếnh, xã Linh Sơn; thăm, kiểm tra hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Yên Thắng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong kiểm tra khu vực có nguy cơ sạt lở tại đồi vực Chếnh, xã Linh Sơn.

Qua kiểm tra thực tế, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong đề nghị cấp ủy, chính quyền các địa phương thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết; kịp thời thông tin, tuyên truyền, cảnh báo đến Nhân dân về nguy cơ thiên tai.

Các lực lượng phát huy phương châm “4 tại chỗ” trong phòng, chống thiên tai, không để bị động, bất ngờ. Trong đó, tập trung rà soát, bổ sung, hoàn thiện và sẵn sàng triển khai các phương án sơ tán, di dời người dân đang sinh sống ở các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong kiểm tra điều kiện cơ sở vật chất tại Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS Lang Chánh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong trao quà của Tỉnh ủy tặng Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS Lang Chánh.

Đến thăm, kiểm tra tình hình chuẩn bị năm học mới 2026-2027 tại các trường học trên địa bàn xã Linh Sơn, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao tinh thần chuẩn bị cho năm học mới của các trường; đồng thời đề nghị các trường tiếp tục làm tốt công tác vệ sinh, đảm bảo trường lớp khang trang, sạch đẹp; bảo quản tốt trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ công tác dạy và học.

Cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất cho các nhà trường nhằm bảo đảm điều kiện tốt nhất cho năm học mới và thực hiện tốt các chỉ đạo trọng tâm của ngành giáo dục.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong thăm, kiểm tra hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Yên Thắng.

Lãnh đạo xã Yên Thắng phát biểu tại buổi làm việc.

Đại biểu phát biểu tại buổi làm việc.

Làm việc với cán bộ chủ chốt hai xã Yên Thắng, Linh Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong khẳng định: Những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh và sự chủ động trong phòng, chống thiên tai là minh chứng rõ nét cho sự đoàn kết, nỗ lực và quyết tâm thực hiện nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền các địa phương trong điều kiện còn rất nhiều khó khăn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong phát biểu tại buổi làm việc với cán bộ chủ chốt xã Yên Thắng.

Đồng chí cho rằng, trong điều kiện chưa thể tạo ngay những bước đột phá lớn, hai địa phương cần tập trung đánh giá kỹ lưỡng các tiềm năng lợi thế, chắt chiu từng cơ hội nhỏ, tích lũy từng nguồn lực để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, lựa chọn những công trình thật sự cấp thiết, có khả năng mở đường, tạo thêm không gian và động lực phát triển mới.

Các đại biểu dự buổi làm việc.

Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh phát triển nông, lâm nghiệp theo hướng hàng hóa; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; tăng cường liên kết giữa người dân với doanh nghiệp trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tiếp tục quảng bá tiềm năng, lợi thế để thu hút đầu tư, xúc tiến thương mại, tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ. Xây dựng giải pháp, kế hoạch phát huy tiềm năng, lợi thế trong phát triển du lịch.

Các đại biểu dự buổi làm việc.

Triển khai hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, chính sách dân tộc, an sinh xã hội. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đất đai; làm giàu, làm sạch dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn.

Tăng cường phòng, chống thiên tai, lụt bão; chủ động rà soát phương châm “4 tại chỗ”, theo dõi sát diễn biến thời tiết, kiểm tra các khu vực xung yếu, nguy cơ sạt lở, lũ quét; chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư, chủ động ứng phó, sơ tán Nhân dân khi cần thiết, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Đồng chí cũng yêu cầu các địa phương đặc biệt quan tâm đến nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân, sắp xếp cơ sở y tế, bảo đảm người dân được tiếp cận dịch vụ; đổi mới lĩnh vực giáo dục - đào tạo theo hướng gắn với định hướng nghề nghiệp, từng bước tạo nguồn nhân lực chất lượng ngay tại chỗ.

Quốc Hương