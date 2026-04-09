Khai mạc Lễ hội Cầu Ngư năm 2026

Quốc Hương
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 9/4 (tức ngày 22/2 năm Bính Ngọ), tại Cụm di tích nghè Diêm Phố, xã Vạn Lộc đã tổ chức khai mạc Lễ hội Cầu Ngư năm 2026. Đây là lễ hội lớn, có giá trị và ảnh hưởng trong đời sống tinh thần, tâm linh của cư dân vùng biển Thanh Hóa.

Khai mạc Lễ hội Cầu Ngư năm 2026

Sáng 9/4 (tức ngày 22/2 năm Bính Ngọ), tại Cụm di tích nghè Diêm Phố, xã Vạn Lộc đã tổ chức khai mạc Lễ hội Cầu Ngư năm 2026. Đây là lễ hội lớn, có giá trị và ảnh hưởng trong đời sống tinh thần, tâm linh của cư dân vùng biển Thanh Hóa.

Khai mạc Lễ hội Cầu Ngư năm 2026

Các đại biểu tham dự lễ hội.

Dự lễ hội có đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, sở ngành cấp tỉnh, xã Vạn Lộc cùng đông đảo Nhân dân địa phương và du khách.

Khai mạc Lễ hội Cầu Ngư năm 2026

Đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự lễ hội.

Lễ hội Cầu Ngư là lễ hội truyền thống của bà con Nhân dân xã Vạn Lộc, một sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng đặc sắc được hình thành từ rất sớm trong cộng đồng cư dân làng biển Diêm Phố (xã Vạn Lộc ngày nay) và được giữ gìn, phát huy giá trị trong nhiều thế kỷ.

Trước mỗi mùa đánh bắt tôm, cá, trước mỗi dịp vươn khơi xa, người dân nơi đây thường đến nghè Diêm Phố - nơi thờ vị thần biển Tứ vị Thánh Nương và phủ thờ cá voi ở Diêm Phố để cầu cho trời yên bể lặng, đánh bắt được nhiều tôm cá, tránh rủi ro trong mỗi chuyến đi...

Khai mạc Lễ hội Cầu Ngư năm 2026

Đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đại biểu dự lễ hội.

Khai mạc Lễ hội Cầu Ngư năm 2026

Tiết mục múa lân tại lễ hội.

Cuối năm 2017, Lễ hội Cầu Ngư xã Vạn Lộc đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia. Trải qua nhiều thế kỷ, những nét văn hóa độc đáo của Lễ hội Cầu Ngư xã Vạn Lộc đã trở thành tâm thức sâu đậm trong Nhân dân, được toàn thể cộng đồng thực hành và bảo vệ.

Khai mạc Lễ hội Cầu Ngư năm 2026

Khai mạc Lễ hội Cầu Ngư năm 2026

Khai mạc Lễ hội Cầu Ngư năm 2026

Đây là lễ hội truyền thống giàu tính văn hóa tâm linh và nhân văn của ngư dân vùng biển, thu hút hàng nghìn lượt người từ các xã ven biển Thanh Hóa tham gia.

Đây cũng là dịp để hàng nghìn ngư dân xã Vạn Lộc cùng nhau tập hợp, nắm tay nhau thể hiện quyết tâm vươn khơi bám biển, giữ vững ngư trường và góp phần giữ gìn biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Khai mạc Lễ hội Cầu Ngư năm 2026

Khai mạc Lễ hội Cầu Ngư năm 2026

Đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đại biểu dâng hương tại lễ hội.

Lễ hội Cầu Ngư năm 2026 diễn ra từ ngày 9 đến 11/4 (tức ngày 22 đến 24/2 năm Bính Ngọ) với nhiều hoạt động như: rước kiệu, rước cỗ, rước và tiễn hóa Long Châu; biểu diễn trống hội, nhạc lưu thủy, dâng hương tại Cụm di tích Diêm Phố; các trò chơi dân gian, thể thao, văn nghệ - diễn xướng chầu văn tại Trung tâm văn hóa xã Vạn Lộc.

Đến với Lễ hội Cầu Ngư, Nhân dân, du khách hiểu thêm về nét văn hóa đặc sắc của cư dân vùng biển.

Quốc Hương

