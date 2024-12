Israel tìm cách thay đổi Trung Đông theo cách của riêng mình

Sau các cuộc tấn công vào Syria, các nhà lãnh đạo Israel và phần lớn phương tiện truyền thông nước này đều đề cập đến việc thành lập một Trung Đông mới - theo Aljazeera.

Xe tăng của quân đội Israel gần “Đường ranh giới Alpha” phân cách Cao nguyên Golan. Ảnh: AP.

Kể từ chuyến bay tị nạn của cựu Tổng thống Syria Bashar al-Assad tới Moscow, Israel đã tiến hành hàng trăm cuộc tấn công vào nước láng giềng. Israel tuyên bố điều này là cần thiết để bảo vệ đất nước.

Tuy nhiên, trước đó Israel đã tấn công Syria từ tháng 1/2013, khi đánh bom một đoàn xe chở vũ khí của Syria, khiến 2 người thiệt mạng. Kể từ đó, Israel liên tục tấn công Syria với lý do nhắm vào các vị trí của kẻ thù là Hezbollah.

Theo thống kê, trong những ngày qua, Israel đã tiến hành khoảng 500 cuộc không kích vào Syria. Đồng thời di chuyển lực lượng mặt đất tới khu phi quân sự nằm trong lãnh thổ Syria dọc biên giới với Israel ở Cao nguyên Golan, nơi Israel chiếm đóng một phần bất hợp pháp. Israel nói rằng họ muốn tạo ra một “khu vực phòng thủ” và tuyên bố thỏa thuận năm 1974 thiết lập vùng đệm đã “sụp đổ” .

Israel cũng đã tấn công 15 tàu đang neo đậu tại các cảng Bayda và Latakia ở Địa Trung Hải, cách Cao nguyên Golan khoảng 600km về phía bắc.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu với các nhà báo: “Sự sụp đổ của chế độ Syria là hệ quả trực tiếp của những đòn giáng mạnh mà chúng tôi nhắm vào Hamas, Hezbollah và Iran”.

Mairav ​​Zonszein, một nhà phân tích cấp cao của Crisis Group, cho biết các cuộc tấn công của Israel vào Syria là “sự kết hợp giữa chủ nghĩa cơ hội và chiến lược”.

Theo truyền thông các nước Trung Đông, Israel đã giết chết ít nhất 48.833 người trong 14 tháng qua. Nước này đã tấn công Iran, đồng minh Hezbollah ở Lebanon, sau đó xâm lược Lebanon, và bây giờ đang tấn công Syria. Đồng thời vẫn tiếp tục tấn công vào vùng đất bị bao vây Gaza, một cuộc tấn công bị nhiều quốc gia, tổ chức và cơ quan quốc tế coi là hành động diệt chủng.

Binh lính Israel vượt qua hàng rào an ninh phân cách Cao nguyên Golan do Israel chiếm đóng với Syria. Ảnh: AP.

Không quan tâm đến thương vong, bài phát biểu của Netanyahu về việc “thay đổi bộ mặt Trung Đông” đã nhận được sự đồng tình trên nhiều phương tiện truyền thông Israel. Một ý kiến ​​trên tờ The Jerusalem Post đã mạnh dạn tuyên bố: “Trong năm qua, Israel đã góp phần nhiều hơn cho sự ổn định ở Trung Đông so với các cơ quan Liên hợp quốc và các nhà ngoại giao phương Tây thực hiện trong nhiều thập kỷ”.

Nhiều quốc gia đã chỉ trích các cuộc tấn công của Israel vào Syria, bao gồm Ai Cập, Pháp, Iran, Iraq, Qatar, Nga và Ả Rập Xê Út. Mới nhất, ngày 14/12 Liên đoàn Ả Rập gồm 22 thành viên đã đưa ra tuyên bố cáo buộc Israel tìm cách “lợi dụng những thách thức nội bộ của Syria”.

Nhà báo Jeffrey Levine của tờ The Times of Israel đã mô tả 13 tháng qua là bước tiến hướng tới “một Trung Đông mới của hòa bình và thịnh vượng”. Theo góc nhìn của Levine, sau những thay đổi lớn hiện nay, Syria sẽ thoát khỏi sự thao túng địa chính trị của gia tộc al-Assad, Iran sẽ thoát khỏi “chế độ thần quyền”, người Kurd sẽ được tự do thành lập nhà nước riêng và người Palestine sẽ được tự do thành lập một “quê hương” mới tại Jordan.

Nhà phân tích chính trị người Israel Nimrod Flashenberg cho biết: “Tôi không nghĩ người dân Israel hình dung họ sẽ được ủng hộ trong khu vực sau sự kiện này”, mặc dù có thể xích lại gần với các nhóm thiểu số người Kurd và Druze ở Syria. “Nhưng tôi nghĩ họ hy vọng vào một Trung Đông ít thù địch với Israel hơn,” ông nói.

TD (theo Aljazeera)