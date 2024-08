In nhãn dán giá tốt, chất lượng cao tại xưởng In Sơn Nguyên tại Hà Nội

Có phải bạn đang tìm kiếm dịch vụ in nhãn dán giá tốt, chất lượng cao tại Hà Nội? In Sơn Nguyên với hơn 20 năm kinh nghiệm hoạt động trong ngành in ấn, tự tin mang đến cho khách hàng những sản phẩm nhãn dán đa dạng, từ tem nhãn sản phẩm, tem nhãn hàng hóa, đến tem nhãn dược phẩm và nhiều loại tem nhãn khác. Chúng tôi sử dụng phần mềm thiết kế hiện đại, đảm bảo màu sắc tem nhãn sống động, kích thước tem nhãn và hình dáng tem nhãn linh hoạt theo yêu cầu. Cùng tìm hiểu chi tiết ngay tại đây nhé.

1. Lý do nên lựa chọn xưởng In chuyên nghiệp Sơn Nguyên?

Nhãn dán đóng vai trò quan trọng trong việc quảng bá thương hiệu, thu hút khách hàng và phân biệt các sản phẩm. Tuy nhiên, việc tìm kiếm dịch vụ in nhãn dán giá tốt, chất lượng cao không phải điều dễ dàng. In Sơn Nguyên cung cấp cho khách hàng dịch vụ in nhãn dán trọn gói, chuyên nghiệp và cùng những điểm mạnh sau:

* Giá cả cạnh tranh: In Sơn Nguyên cam kết mang đến cho khách hàng mức giá in nhãn dán rẻ nhất thị trường tại [Khu vực].

* Chất lượng cao:

- Sử dụng nguồn nguyên liệu cao cấp, an toàn cho sức khỏe người sử dụng và thân thiện với môi trường.

- In ấn rõ ràng và sắc nét, màu sắc tươi sáng.

- Cắt bế tinh tế, đường nét sắc sảo.

* Mẫu mã đa dạng: Cung cấp đa dạng các mẫu nhãn dán cho khách hàng lựa chọn, phù hợp với mọi ngành nghề kinh doanh.

* Thiết kế miễn phí: Miễn phí thiết kế nhãn dán theo yêu cầu của khách hàng.

* In nhanh – đúng chất lượng – đúng tiến độ: Đảm bảo đáp ứng mọi nhu cầu về thời gian của khách hàng.

* Giao hàng nhanh chóng:Giao hàng đúng hẹn và đúng số lượng theo yêu cầu của khách hàng.

In Sơn Nguyên cung cấp cho khách hàng dịch vụ in nhãn dán trọn gói, chuyên nghiệp

2. Quy trình in nhãn dán chuyên nghiệp tại In Sơn Nguyên

In Sơn Nguyên tự hào với quy trình sản xuất in nhãn dán, in decal nhựa , in decal giấy , in decal trong giá tốt, chất lượng chuyên nghiệp và sử dụng trang thiết bị hiện đại. Đầu tiên, khách hàng cung cấp file thiết kế hoặc nếu chưa có, In Sơn Nguyên sẽ thiết kế miễn phí. Sau khi duyệt thiết kế, In Sơn Nguyên bắt đầu tư vấn về nguyên liệu vật tư phù hợp. Decal giấy, decal nhựa, decal trong, decal vỡ và các loại decal 7 màu,... Quy trình sản xuất tiếp tục với bước chế bản, điều chỉnh màu sắc và bố cục file thiết kế.

Công nghệ in offset và máy in Letterpress được sử dụng để in, đảm bảo chất lượng hình ảnh cao và chi phí hợp lý với ngân sách. Sau khi in, In Sơn Nguyên sẽ tiến hành gia công với 4 máy, bao gồm dịch vụ cán màng để tăng độ bền, cắt tem theo hình dạng, ép nhũ tạo điểm nhấn, và chia cuộn hoặc cắt tờ giúp dễ dàng trong quá trình sử dụng. Sau đó là quy trình kiểm hàng và vận chuyển miễn phí, đảm bảo sản phẩm hoàn hảo đến tay khách hàng.

Xưởng sản xuất tem nhãn dán của In Sơn Nguyên cam kết đem đến sản phẩm chất lượng

3. Dịch vụ gia công in nhãn dán nổi bật tại In Sơn Nguyên

Sở hữu 4 máy in hỗ trợ gia công sau in, In Sơn Nguyên mang đến dịch vụ chuyên nghiệp, với giá thành phải chăng cụ thể:

Gia công Lợi ích Giá tham khảo Cán màng - Bền hơn: Bảo vệ bề mặt tem nhãn khỏi nước, bụi bẩn, ánh sáng mặt trời, tăng độ bền và tuổi thọ của tem nhãn. - Cán màng bóng hoặc mờ: Tùy chọn bóng tạo độ sáng và sang trọng; màng mờ giảm chói, tạo cảm giác tinh tế. Trung bình đến cao Đế tem - Cắt tem theo hình dạng: Giúp dễ dàng tách tem ra khỏi đế mà không làm hỏng tem, đặc biệt cho tem nhãn có thiết kế phức tạp. Thấp đến trung bình Ép nhũ - Tăng tính thẩm mỹ: Ép nhũ tạo điểm nhấn, làm nổi bật phần quan trọng, tăng giá trị thẩm mỹ. - Chất lượng cao: Tạo cảm giác cao cấp, sang trọng, phù hợp cho sản phẩm đặc biệt như mỹ phẩm, thực phẩm cao cấp, công nghệ. Trung bình đến cao Chia cuộn hoặc cắt tờ - Dễ dàng sử dụng: Giúp quản lý và sử dụng tem nhãn dễ dàng hơn. - Tiện lợi trong sản xuất: Cuộn tem nhãn 1000 cuộn hoặc cắt tờ tối ưu hóa quy trình dán nhãn, phù hợp với yêu cầu sản xuất và đóng gói. Thấp đến trung bình

In tem nhãn cho hoa quả, rau củ chất lượng cao tại In Sơn Nguyên

Bài viết trên đã cung cấp cho bạn chi tiết về In Sơn Nguyên - địa chỉ in nhãn dán giá tốt, chất lượng cao hàng đầu tại Hà Nội. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí qua 0979 26 22 30!

Thông tin liên hệ: - Địa chỉ: Đội 8 Vĩnh Trung, Đại Áng, Thanh Trì, Hà Nội - Chi nhánh: Số 58, tổ 7 Khu Ga, Thị trấn Văn Điển, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội - Hotline: 0979 26 22 30 - Email: congtyinsonnguyen@gmail.com - Website: sonnguyen.com.vn

