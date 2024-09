Huyện Nông Cống trao 2,2 tỷ đồng ủng hộ đồng bào phía Bắc bị thiệt hại do bão số 3

Sáng ngày 18/9, tại Ủy ban MTTQ tỉnh, huyện Nông Cống đã trao 2,2 tỷ đồng (lần 2) ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3.

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy tiếp nhận 2,2 tỷ đồng huyện Nông Cống ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3.

Dự buổi tiếp nhận có đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng Ban cứu trợ tỉnh.

Bí thư Huyện ủy Nông Cống Nguyễn Lợi Đức cho biết: Là địa phương còn nhiều khó khăn nhưng hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên và Nhân dân huyện Nông Cống mong muốn góp phần giúp cho các hộ gia đình bị thiệt hại do bão số 3 vượt qua khó khăn, sớm ổn định, vươn lên trong cuộc sống. Ngoài kinh phí trao 300 triệu đồng (lần 1) thông qua Ủy ban MTTQ tỉnh, với sự đồng cảm, sẻ chia với Nhân dân các địa phương bị thiệt hại do bão số 3, hôm nay, huyện Nông Cống tiếp tục trao 2,2 tỷ đồng ủng hộ (lần 2) hỗ trợ bà con sớm khắc phục hậu quả do bão lũ gây ra.

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy phát biểu tại buổi tiếp nhận.

Phát biểu tại buổi tiếp nhận, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy trân trọng cảm ơn những tình cảm, sự sẻ chia của cán bộ và Nhân dân huyện Nông Cống chung tay ủng hộ về vật chất và tinh thần hỗ trợ cho các địa phương bị thiệt hại do bão lũ gây ra.

Đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cam kết nguồn ủng hộ này sẽ được MTTQ tỉnh tổng hợp, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, xin ý kiến Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam để phân bổ, hỗ trợ các tỉnh phía Bắc khắc phục hậu quả do bão lũ kịp thời, đúng đối tượng.

Phan Nga