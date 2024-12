Hội viên CLB Hàm Rồng tiếp tục đóng góp công sức, trí tuệ, xây dựng quê hương Thanh Hóa ngày càng giàu đẹp, phát triển

Sáng 15/12, đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã đến dự buổi sinh hoạt và nói chuyện với hội viên Câu lạc bộ Hàm Rồng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lại Thế Nguyên chụp ảnh cùng các hội viên Câu lạc bộ Hàm Rồng.

Tại buổi nói chuyện, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lại Thế Nguyên trân trọng cảm ơn các hội viên Câu lạc bộ Hàm Rồng đã luôn dành tình cảm và sự ủng hộ, đồng hành cùng Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh và các cấp, các ngành trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời vui mừng thông tin những kết quả trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh năm 2024.

Các đại biểu dự buổi sinh hoạt.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh nhấn mạnh: Bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2024, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức; song, với tinh thần “Kỷ cương - Trách nhiệm - Hành động - Sáng tạo - Phát triển” của cấp ủy, chính quyền các cấp, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trong tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực, hầu hết các lĩnh vực đạt kết quả cao hơn so với cùng kỳ, nhiều chỉ tiêu quan trọng vượt kế hoạch đề ra và nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lại Thế Nguyên thông tin kết quả phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh năm 2024

Nổi bật là có 23/25 chỉ tiêu chủ yếu được HĐND tỉnh quyết nghị hoàn thành và vượt kế hoạch; tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2024 ước đạt 12,16%, vượt mục tiêu đề ra và đứng thứ 2 cả nước; sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt kết quả khá toàn diện. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) năm 2024 ước tăng 19,25%, là động lực chính cho tăng trưởng của tỉnh; lĩnh vực dịch vụ tiếp tục phát triển, nhiều lĩnh vực tăng mạnh như: tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ, giá trị xuất khẩu, tổng thu du lịch, doanh thu vận tải...

Các đại biểu dự buổi sinh hoạt.

Thu ngân sách nhà nước ước đạt 54.341 tỷ đồng, vượt 52,8% dự toán, tăng 25,9% so với cùng kỳ, cao nhất từ trước đến nay, đứng đầu khu vực Bắc Trung Bộ và trong nhóm 10 địa phương có số thu cao nhất cả nước. Hoạt động đối ngoại, xúc tiến đầu tư đạt kết quả tích cực; thu hút đầu tư gấp 1,3 lần về số dự án và 15,9% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ. Giải ngân vốn đầu tư công luôn trong nhóm đầu cả nước; giải phóng mặt bằng vượt kế hoạch, cao hơn 13,1% lần so với cùng kỳ; bàn giao mặt bằng sớm, góp phần hoàn thành dự án đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối đúng tiến độ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Toàn cảnh buổi sinh hoạt.

Chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội tiếp tục được nâng lên; giáo dục đại trà tăng 3 bậc so với năm 2023; giáo dục mũi nhọn, thể thao thành tích cao duy trì trong nhóm dẫn đầu cả nước; an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống Nhân dân ổn định.

Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh theo Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 30/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy được triển khai sâu rộng và đạt được kết quả tích cực. Đến nay, Ủy ban MTTQ 3 cấp đã tiếp nhận được kinh phí hỗ trợ hơn 226 tỷ đồng. Từ nguồn kinh phí tiếp nhận, các cấp phân bổ hơn 145 tỷ đồng, đã khởi công 3.697 căn nhà và đã hoàn thành 1.998 căn nhà. Cuộc vận động Nhân dân hiến đất để đầu tư cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang kết cấu hạ tầng được triển khai sâu rộng và đạt kết quả tích cực.

Công tác xây dựng, hoàn thiện phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã được thực hiện khẩn trương, đúng quy định, đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua; kỷ luật, kỷ cương hành chính, lề lối, tác phong làm việc của cán bộ, công chức, viên chức được tăng cường. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Các đại biểu dự buổi sinh hoạt.

Bên cạnh vui mừng thông tin những kết quả đạt được, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lại Thế Nguyên cũng nghiêm túc và thẳng thắn nêu lên những mặt tồn tại, hạn chế chưa giải quyết được và là điểm nghẽn cản trở sự phát triển của tỉnh; đồng thời cũng nêu lên những nhiệm vụ, giải pháp trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và những năm tiếp theo.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh nhấn mạnh: Có được những kết quả trong năm 2024 là công lao của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, trong đó có vai trò đóng góp của các hội viên Câu lạc bộ Hàm Rồng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh cũng đã thông tin về kế hoạch, phương án sáp nhập các tổ chức bộ máy của các đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh; kết quả thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển huyện Mường Lát đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; định hướng, tư tưởng trong việc xây dựng Báo cáo Chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh khẳng định: Việc xây dựng văn kiện Đại hội có những thuận lợi đó là, tỉnh tiếp tục thực Nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị và Nghị quyết quy hoạch chung của tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định. Bởi vậy đường hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh từ bây giờ đến năm 2030 và đến năm 2045 đã rõ và đã được Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ ban hành bằng văn bản pháp luật và nghị quyết.

Các đại biểu dự buổi sinh hoạt.

Để đạt được mục tiêu đến năm 2030, Thanh Hóa trở thành một tỉnh công nghiệp hiện đại và người dân có mức sống cao hơn bình quân chung của cả nước theo tinh thần Nghị quyết số 58 và Nghị quyết quy hoạch chung của tỉnh. Theo đó, báo cáo chính trị được xây dựng phải xác định đường hướng phát triển của tỉnh là phải trở thành một trong những trung tâm lớn của khu vực và cả nước về công nghiệp nặng, công nghiệp năng lượng, chế biến, chế tạo. Tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn, giá trị gia tăng cao; sản xuất sạch, hữu cơ, nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp tuần hoàn, tạo ra các sản phẩm nông sản chất lượng cao, có giá trị, an toàn đối với sức khỏe con người và bảo vệ môi trường. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho phát triển du lịch, dịch vụ...

Trong thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lại Thế Nguyên mong các hội viên CLB Hàm Rồng tiếp tục đóng góp công sức, trí tuệ, đồng hành cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh xây dựng quê hương Thanh Hóa giàu đẹp, ngày càng phát triển. Đồng chí chúc các hội viên CLB Hàm Rồng mạnh khỏe, hạnh phúc, cùng gia đình đón chào năm mới 2025 và Tết Nguyên đán Ất Tỵ đầm ấm, nghĩa tình, tràn đầy niềm hạnh phúc, tiếp tục là chỗ dựa tinh thần cho các thế hệ con cháu học tập, noi theo.

Quốc Hương