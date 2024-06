Hoằng Đông kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng bộ xã

Sáng 8/6, Đảng bộ xã Hoằng Đông (Hoằng Hóa) tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập (10/6/1954 - 10/6/2024).

Chương trình văn nghệ chào mừng Lễ kỷ niệm.

Tại buổi lễ, các đại biểu và đông đảo các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn xã Hoằng Đông cùng nhau ôn lại những mốc son lịch sử quan trọng của Đảng bộ xã Hoằng Đông trong 70 năm xây dựng và phát triển.

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm.

Ngày 10/6/1954, đảng bộ xã Hoằng Đông chính thức được thành lập trên cơ sở tách ra từ đảng bộ xã Hoằng Thanh, với 37 đảng viên ban đầu. Từ đây chi bộ xác định nhiệm vụ trọng tâm là bồi dưỡng quần chúng cách mạng ưu tú, tăng cường lực lượng cho Đảng, tham gia xây dựng chính quyền và các đoàn thể quần chúng vững mạnh, xây dựng lực lượng vũ trang, cung cấp kịp thời sức người và vật chất phục vụ tiền tuyến...

Đất nước thống nhất, bước vào thời kỳ đổi mới, Đảng bộ và Nhân dân xã Hoằng Đông luôn phát huy tinh thần đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành và vượt chỉ tiêu so với kế hoạch giao. Năm 2017, xã được Chủ tịch UBND tỉnh ký quyết định công nhận xã đạt chuẩn NTM; xã có 5/5 thôn đạt thôn văn hoá; trong đó có 1 thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2024. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 15%, thu nhập bình quân đầu người đạt 60 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,5%....

Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hoằng Hoá tặng bức trướng mang dòng chữ “Phát huy truyền thống vẻ vang 70 năm; Đoàn kết, Đổi mới, Xây dựng Hoằng Đông Giàu đẹp, Văn minh” cho Đảng bộ xã Hoằng Đông

Đến nay, 100% các tuyến đường giao thông đều được cứng hoá, bê tông hoá đến từng thôn xóm. Năm 2023, các công trình trọng điểm được đầu tư như: Hạ tầng điểm khu dân cư tại mặt bằng 82 thôn Phú Xuân; nâng cấp tuyến đường đoạn Ngã tư Bưu điện đến giáp thôn Lê Lợi; hệ thống đường điện chiếu sáng công cộng đạt 100%; hoàn thành tuyến đường đôi 510B từ UBND xã đến tiếp giáp xã Hoằng Phụ dài 1,26km với tổng kinh phí trên 20 tỷ đồng; xây dựng Trường mầm non 2 tầng 8 phòng học... Văn hóa, giáo dục, y tế, môi trường có nhiều chuyển biến tiến bộ; công tác an sinh xã hội được chăm lo, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân tiếp tục được nâng cao. Quốc phòng - an ninh trong những năm qua luôn được giữ vững.

Bí thư Đảng uỷ xã Hoằng Đông phát biểu khai mạc.

Trải qua 70 năm, Đảng bộ xã Hoằng Đông đã không ngừng lớn mạnh, số lượng và chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên ngày càng được nâng cao. Hiện nay, toàn Đảng bộ đã phát triển lên 194 đảng viên, sinh hoạt ở 10 chi bộ trực thuộc. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Đồng chí Lê Xuân Thu, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ Hoằng Hoá phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Tại buổi lễ, đồng chí Lê Xuân Thu, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện ủy Hoằng Hoá biểu dương, ghi nhận những kết quả mà các thế hệ đảng viên của Đảng bộ và Nhân dân xã Hoằng Đông đã đạt được trong suốt 70 năm qua. Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ và đội ngũ cán bộ xã tiếp tục làm tốt công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng và Nhân dân. Bên cạnh đó, quan tâm phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương để phát triển toàn diện kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh cũng như công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Bảo Thanh