Hiệu quả tín dụng chính sách xã hội từ việc thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ở huyện Nông Cống

Sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư (Chỉ thị 40) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách (TDCS), hoạt động TDCS trên địa bàn huyện Nông Cống đã phát huy hiệu quả thiết thực trong cuộc sống, trở thành công cụ hữu hiệu giúp giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.

Cán bộ NHCSXH Nông Cống kiểm tra tình hình sử dụng vốn vay chính sách tại xã Thăng Long (Nông Cống).

Anh Nguyễn Xuân Bình, Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Nông Cống (NHCSXH Nông Cống) cho biết: “Qua 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 40 trên địa bàn huyện Nông Cống đã tạo nên bước chuyển quan trọng về nhận thức, hành động; thúc đẩy thay đổi tư duy và trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện chính sách về TDCS. Với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị đã giúp hoạt động TDCS của huyện ngày càng phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của NHCSXH trên địa bàn, chất lượng tín dụng ngày càng được nâng cao. Qua đó, góp phần không nhỏ vào thực hiện chương trình mục tiêu giảm nghèo và an sinh xã hội trên địa bàn huyện.

Được “tiếp sức” 100 triệu đồng từ chương trình vốn vay giải quyết việc làm của NHCSXH Nông Cống, gia đình chị Lê Thị Thu ở thôn Phu Huệ, xã Hoàng Giang đã mở rộng mô hình kinh tế gia đình hiệu quả. Được biết, trước đây gia đình chị Thu chuyên chăn nuôi gà, ếch,... tuy nhiên, do nguồn vốn hạn hẹp, nên gia đình chỉ chăn nuôi nhỏ lẻ, lợi nhuận mang lại không đáng kể. Đến giữa năm 2023, gia đình chị được NHCSXH tạo điều kiện cho vay 100 triệu đồng chương trình giải quyết việc làm, gia đình chị đã đầu tư mở rộng mô hình chăn nuôi gà, lợn, ếch, cá. Đến nay, gia đình luôn duy trì 2.000 con gà đẻ, 1.500 con gà thịt, 20 con lợn. Doanh thu mỗi năm của gia đình đạt khoảng 300 triệu đồng. Thêm vào đó, lãi suất ưu đãi, thời gian cho vay dài nên việc trả gốc, lãi của gia đình cũng hết sức thuận tiện.

Cũng như gia đình chị Thu, gia đình anh Lường Văn Hùng ở thôn Trung Liệt, xã Trường Trung cũng được NHCSXH Nông Cống giải ngân cho vay 100 triệu đồng từ chương trình giải quyết việc làm để xây dựng mô hình sản xuất nấm. Đến nay, mô hình phát triển với quy mô 2,5 vạn bịch nấm, mỗi năm thu nhập trên 200 triệu đồng, tạo việc làm ổn định cho 2 lao động. Sản phẩm của gia đình đang đề nghị công nhận sản phẩm OCOP.

Có thể khẳng định, thông qua việc triển khai thực hiện Chỉ thị 40 đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, XDNTM, bảo đảm an sinh xã hội. Qua đó, góp phần hạn chế tình trạng cho vay nặng lãi, tín dụng đen và tạo sự ổn định xã hội ở nông thôn; giúp cho người nghèo và các đối tượng chính sách có thêm nhiều cơ hội để tạo ra việc làm mới, phát huy các sản phẩm đặc thù tại địa phương; tăng thu nhập, cải thiện đời sống, vươn lên thoát nghèo.

Trong 10 năm thực hiện Chỉ thị 40, mặc dù ngân sách huyện còn nhiều khó khăn nhưng hàng năm UBND huyện Nông Cống đều trình HĐND huyện trích một phần ngân sách chuyển sang NHCSXH nhằm bổ sung nguồn vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn. Tính đến tháng 5/2024, tổng nguồn ngân sách do UBND huyện trích chuyển sang NHCSXH Nông Cống là gần 10,5 tỷ đồng. Ngoài ra, Huyện ủy, UBND huyện luôn dành sự quan tâm và tạo mọi điều kiện cho hoạt động của NHCSXH trên địa bàn, góp phần đẩy nhanh các chương trình cho vay đến các đối tượng thụ hưởng. Bên cạnh đó, chính quyền địa phương tạo điều kiện hỗ trợ tới 29 điểm giao dịch tại các xã, thị trấn trong huyện để NHCSXH tổ chức giao dịch an toàn, bảo đảm mục tiêu 100% người nghèo và các đối tượng chính sách có nhu cầu đều được giải quyết cho vay và được tiếp cận đầy đủ các sản phẩm, dịch vụ do NHCSXH cung cấp. Đến nay, tổng dư nợ cho vay các chương trình TDCS trên địa bàn gần đạt 605 tỷ đồng với 14.546 khách hàng đang có dư nợ. TDCS trên địa bàn huyện Nông Cống đã giúp trên 4.573 hộ gia đình vượt qua ngưỡng nghèo; 1.919 lao động được tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm; hơn 1.928 lượt học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn; đầu tư xây dựng mới, cải tạo hơn 31.000 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường ở nông thôn; trợ giúp 1.995 hộ nghèo xây dựng nhà ở kiên cố để ổn định đời sống, sớm vươn lên thoát nghèo.

Thời gian tới, các cấp ủy, chính quyền huyện Nông Cống tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho NHCSXH thực hiện tốt các nhiệm vụ. MTTQ, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về TDCS đến các tầng lớp Nhân dân, nhất là đối tượng chính sách, hộ nghèo; phát huy vai trò giám sát xã hội trong quá trình thực hiện chính sách; trực tiếp tham gia cùng hội viên, đoàn viên trong quá trình thực hiện, tạo điều kiện cho các đối tượng được vay vốn kịp thời, đúng đối tượng. NHCSXH Nông Cống chủ động thực hiện việc huy động, quản lý và sử dụng vốn có hiệu quả; chú trọng chất lượng tín dụng, chất lượng hoạt động giao dịch tại xã; chất lượng hoạt động của các tổ tiết kiệm và vay vốn; tích cực xử lý nợ đến hạn, tăng cường kiểm tra, giám sát, hướng dẫn người vay sử dụng vốn vay hiệu quả.

Bài và ảnh: Hoàng Yến - Khánh Phương