Hiện thực hóa các mục tiêu chuyển đổi số, hướng tới xã hội số, kinh tế số

Chỉ với điện thoại thông minh được cài đặt các ứng dụng ngân hàng điện tử, người dân có thể chuyển khoản, thanh toán hóa đơn, kiểm tra số dư, mở mới hoặc đóng thẻ cũ, thậm chí mở tài khoản và gửi tiền... Đây chính là những tiện ích bước đầu mà ngành ngân hàng thực hiện trong quá trình xây dựng ngân hàng số.

Cán bộ Agribank Thanh Hóa hướng dẫn khách hàng thực hiện các giao dịch điện tử qua máy CDM tại đường Phan Chu Trinh (TP Thanh Hóa).

Chị Đỗ Thị Bắc ở xã Minh Khôi (Nông Cống), cho biết: “Hiện nay, đa số các khoản chi tiêu của tôi thanh toán qua tài khoản ngân hàng. Tôi tải App của ngân hàng vào điện thoại di động, áp dụng thanh toán các khoản mua sắm qua QR code hoặc chuyển tiền qua tài khoản. Tôi đã đăng ký thông báo số tiền và trích lập thanh toán tự động hằng tháng qua tài khoản Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) các khoản tiền dịch vụ của gia đình, như cước tiền điện, nước, internet... Tôi thấy ứng dụng có nhiều tiện ích, như nạp tiền vào tài khoản từ nhiều nguồn; chuyển tiền trong và ngoài ngân hàng, gửi tiền tiết kiệm, quản lý dịch vụ tài chính cá nhân và doanh nghiệp rất thuận lợi, không phải đến ngân hàng cách nhà gần chục cây số để xếp hàng chờ đợi thực hiện các giao dịch tài chính như trước, nên giảm được thời gian, chi phí đi lại”.

Được biết, các chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) trên địa bàn tỉnh là những ngân hàng thương mại tiên phong trong thực hiện chuyển đổi số, mở tài khoản và nhận biết khách hàng bằng phương thức định danh khách hàng điện tử eKYC; cung ứng dịch vụ ngân hàng điện tử, ban hành các tiêu chuẩn kỹ thuật. Đồng thời, triển khai các dịch vụ ngân hàng hiện đại như: Dịch vụ SMS, E-Mobile banking, Internet banking, E-banking; tăng cường chuẩn hóa, tăng tính liên thông trong ngành ngân hàng và giữa ngân hàng với các ngành, lĩnh vực khác. Từ đó gia tăng tiện ích, giúp khách hàng, nhất là khách hàng khu vực nông thôn được tiếp cận các dịch vụ ngân hàng điện tử một cách thuận tiện nhất.

Ngoài ra, các chi nhánh Agribank có mạng lưới hoạt động tại tất cả các địa bàn trong tỉnh với 3 chi nhánh loại I, 31 chi nhánh loại II, 34 phòng giao dịch, 2 điểm giao dịch lưu động bằng xe ô tô chuyên dùng, hơn 90 máy ATM/CDM, hơn 500 máy POS. Agribank cũng đang đồng hành với hơn 1,4 triệu khách hàng tiền gửi, tiền vay và sử dụng sản phẩm dịch vụ tài chính ngân hàng. Các dịch vụ ngân hàng điện tử của Agribank đáp ứng được nhu cầu của khách hàng trong các giao dịch chuyển và nhận tiền trực tuyến, thanh toán hóa đơn, mua sắm... Đến đầu tháng 6/2025, tổng nguồn vốn huy động của các chi nhánh Agribank trên địa bàn đạt hơn 62.000 tỷ đồng; chiếm 33% thị phần hoạt động của các tổ chức tín dụng. Tổng dư nợ cho vay đạt gần 70.000 tỷ đồng cho hàng trăm nghìn khách hàng tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, đầu tư sản xuất, kinh doanh, giúp nông dân có vốn sản xuất.

Với mục tiêu tạo ra “cú hích” trong hoạt động cung cấp dịch vụ, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân, doanh nghiệp, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) - Chi nhánh Khu vực 7 đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh triển khai mạnh mẽ ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và thường xuyên phối hợp với cơ quan liên quan triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn, bảo mật dữ liệu khách hàng. Để tiếp cận khách hàng qua các kênh số, ngành ngân hàng Thanh Hóa đã chú trọng đầu tư hệ thống công nghệ, nền tảng vận hành, phát triển hạ tầng chuyển đổi số, thúc đẩy thanh toán không sử dụng tiền mặt. Sản phẩm dịch vụ ngành ngân hàng cung ứng cho khách hàng vì thế ngày càng được số hóa hiện đại, qua đó cung ứng nhiều sản phẩm, dịch vụ an toàn, tiện ích nhằm gia tăng trải nghiệm cho người dùng.

Đến trung tuần tháng 6/2025, toàn tỉnh có hệ thống hơn 328 máy ATM, hơn 4,8 triệu tài khoản thanh toán cá nhân, hơn 2,8 triệu thẻ ngân hàng được phát hành với hàng nghìn các điểm thanh toán chấp nhận thẻ POS, thanh toán qua QR code. Cùng với đó là hàng loạt các ứng dụng ngân hàng điện tử, ngân hàng số được triển khai, tạo thuận lợi trong giao dịch cho khách hàng. Với sự đồng hành của ngành ngân hàng, việc triển khai các giải pháp thanh toán không sử dụng tiền mặt đối với các nhóm dịch vụ như: thanh toán phí, lệ phí thủ tục hành chính, nộp thuế, bảo hiểm xã hội được đẩy mạnh. Với các ứng dụng ngân hàng số, người dân có thể gửi tiền tiết kiệm online; vay vốn online; thanh toán tiền điện thoại, tiền nước, tiền điện; nộp thuế; thanh toán phí bảo hiểm...

Thời gian tới, NHNN Khu vực 7 tiếp tục chỉ đạo các ngân hàng thương mại trên địa bàn tập trung nâng cấp, đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, đa dạng và gia tăng tiện ích số. Trong đó, chú trọng phát triển sâu rộng dịch vụ thanh toán không sử dụng tiền mặt, như: thanh toán dịch vụ công trực tuyến, chi trả trợ cấp, an sinh xã hội, thanh toán viện phí, học phí, bảo hiểm, trả tiền điện, nước; miễn, giảm phí thanh toán để thúc đẩy, mở rộng thanh toán không sử dụng tiền mặt. Bên cạnh đó, đẩy mạnh truyền thông, phổ cập kỹ năng số cho người dân trong tiếp cận và sử dụng dịch vụ tài chính - ngân hàng trên môi trường điện tử, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu chuyển đổi số, hướng tới chính phủ số, xã hội số, kinh tế số.

Bài và ảnh: Khánh Phương