Hành quân dã ngoại - thắm tình quân dân

Về với Nhân dân bằng tình cảm, trách nhiệm, thông qua những hành động, việc làm cụ thể, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Thanh Hóa đã tô thắm thêm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong lòng cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 40, Trung đoàn 762 thực hiện nhiệm vụ hành quân dã ngoại, làm công tác dân vận tại xã Nga Tân (Nga Sơn).

Thực hiện kế hoạch hành quân dã ngoại, làm công tác dân vận, vừa qua, 70 cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 40, Trung đoàn 762 (Bộ CHQS tỉnh) phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và Nhân dân địa phương thực hiện nhiệm vụ tại xã Nga Tân (Nga Sơn). Với phương châm “Nói cho dân hiểu, làm cho dân tin, hướng dẫn để Nhân dân thực hiện”, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 40, Trung đoàn 762 đã thực hiện “3 cùng”: cùng ăn, cùng ở, cùng làm với bà con Nhân dân. Để thực hiện nhiệm vụ, đơn vị đã xây dựng kế hoạch, phối hợp với địa phương tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực, hiệu quả, góp phần củng cố hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng Nhân dân.

Trong hành quân dã ngoại, Tiểu đoàn 40 đã phối hợp các đoàn thể như Đoàn Thanh niên, Hội Nông dân, Hội LHPN, Hội Cựu chiến binh địa phương tham gia vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm và trồng hoa tuyến đê sông; tổ chức các hoạt động nhằm gắn bó mật thiết giữa lực lượng quân đội và Nhân dân như: cắt tóc miễn phí cho các học sinh; tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách, gia đình đặc biệt khó khăn.

Đơn vị cũng thực hiện việc tu sửa, củng cố một số công trình phúc lợi, cơ sở hạ tầng, nhà văn hóa thôn, đường giao thông, kênh, mương dân sinh, thăm khám, tư vấn sức khỏe, thăm hỏi tặng quà cho một số gia đình chính sách và gia đình khó khăn trên địa bàn. Các cán bộ, chiến sĩ đã nỗ lực, cố gắng, phát huy tinh thần, trách nhiệm, thực hiện có hiệu quả những nội dung mà đơn vị đã xác định trong đợt dân vận tại xã Nga Tân; làm tốt công tác phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể địa phương; chủ động, sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn, triển khai công việc đạt chất lượng, hiệu quả cao; bảo đảm an toàn tuyệt đối, giữ nghiêm kỷ luật dân vận trong quá trình triển khai nhiệm vụ.

Ông Phạm Ngọc Luyến, Chủ tịch UBND xã Nga Tân cho biết: “Qua các hoạt động thực tiễn của đợt “Hành quân dã ngoại” đã vun đắp, gắn kết thêm tình quân dân máu thịt; thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện của cán bộ, chiến sĩ đơn vị với người dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh và chung tay xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc”.

Bên cạnh đó, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 40 còn tổ chức tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tăng gia sản xuất, xóa đói, giảm nghèo, thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, giữ gìn giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của địa phương.

Ngoài ra, đơn vị còn phối hợp với đoàn thanh niên, hội phụ nữ địa phương tổ chức giao lưu thể thao, đêm giao lưu văn nghệ “Thắm mãi tình quân dân” để lại ấn tượng và tình cảm sâu sắc. Đây là những hoạt động thiết thực, ý nghĩa, giúp cho mối quan hệ quân dân ngày càng gắn bó, thắm thiết, để lại ấn tượng, tình cảm sâu sắc trong lòng Nhân dân địa phương.

Thời gian qua, Bộ CHQS tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt kế hoạch phân công địa bàn hành quân dã ngoại, làm công tác dân vận; đồng thời quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng về công tác dân vận, trọng tâm là Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 3/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; Nghị quyết số 49-NQ/QUTW ngày 26/1/2015 của Quân ủy Trung ương về “Tăng cường và đổi mới công tác dân vận của quân đội trong tình hình mới”; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW của Thường vụ Đảng ủy Quân khu 4, làm cho mọi cán bộ, chiến sĩ nhận thức rõ công tác dân vận vừa là chức năng vừa là nhiệm vụ chính trị quan trọng của lực lượng vũ trang, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, ổn định đời sống Nhân dân...

Thực hiện phong trào “Lực lượng vũ trang chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, các đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh trên cơ sở tình hình nhiệm vụ, gắn với đặc điểm của từng địa phương đã hỗ trợ, duy trì và phát triển các mô hình kinh tế từng bước có hiệu quả như: củng cố nâng cấp các mô hình vườn, ao, chuồng; chăm sóc, cải tạo vườn tạp, vườn cây ăn quả của các gia đình chính sách. Phát huy truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, “tương thân tương ái”, các cơ quan, đơn vị đã hỗ trợ Nhân dân xây, sửa chữa nhà ở cho các gia đình chính sách, hộ nghèo; tu sửa, củng cố trường học; thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, người cao tuổi cô đơn, không nơi nương tựa, hộ nghèo đặc biệt khó khăn, các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn, quyên góp ủng hộ quần áo, sách vở học sinh, nhu yếu phẩm cho Nhân dân sinh hoạt; khám tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí. Thực hiện nhiệm vụ phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, các đơn vị đã huy động hàng nghìn ngày công của cán bộ, chiến sĩ và hàng trăm lượt phương tiện tham gia phòng chống bão, lụt...

Bằng những việc làm thiết thực, ý nghĩa của cán bộ, chiến sĩ các đơn vị đã để lại tình cảm tốt đẹp trong lòng Nhân dân.

Bài và ảnh: Hoàng Lan