Hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn hội đàm, ký kết thỏa thuận hợp tác năm 2025

Sáng 14/5, tại trụ sở Tỉnh ủy Thanh Hóa, Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa và đồng chí Khăm Pheng Xay Sổm Pheng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn đã chủ trì buổi hội đàm, ký kết thỏa thuận hợp tác năm 2025 giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn.

Đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa và đồng chí Khăm Pheng Xay Sổm Pheng, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn cùng lãnh đạo cấp cao hai tỉnh chứng kiến đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi và đồng chí Khon Pạ Phăn Lương Sỉ Chăn Thong, Chủ tịch HĐND tỉnh Hủa Phăn ký kết thỏa thuận hợp tác năm 2025.

Lãnh đạo hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn hội đàm ký kết thỏa thuận hợp tác năm 2025.

Dự buổi hội đàm và ký kết, về phía tỉnh Thanh Hóa có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Tiến Lam, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Phạm Thị Thanh Thủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Vũ Văn Tùng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh; Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo một số huyện, thành phố.

Về phía tỉnh Hủa Phăn có đồng chí Khon Pạ Phăn Lương Sỉ Chăn Thong, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hủa Phăn; lãnh đạo các ban, sở, ngành tỉnh Hủa Phăn.

Đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa phát biểu tại buổi hội đàm.

Trong bầu không khí thắm tình đoàn kết, hữu nghị anh em, phát biểu mở đầu buổi hội đàm, đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ vui mừng được đón Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào do đồng chí Khăm Pheng Xay Sổm Pheng, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn làm trưởng đoàn sang thăm và hội đàm, ký kết văn kiện thỏa thuận hợp tác và khẳng định: Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, góp phần củng cố và làm sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Đảng bộ, chính quyền, quân và Nhân dân hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn.

Vui mừng thông tin đến Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Hủa Phăn về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh Thanh Hóa, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh nhấn mạnh: Năm 2024 và 2025, tỉnh Thanh Hóa triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong bối cảnh thời cơ, thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen. Song, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, sự hỗ trợ của các tỉnh bạn, sự chung tay, góp sức của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh, Thanh Hóa đã tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp, đạt kết quả khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Nổi bật là: Kinh tế tiếp tục duy trì đà tăng trưởng khá, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) năm 2024 đạt 12,16%, đứng thứ 2 cả nước; quý I/2025 đạt 7,57%; thu ngân sách năm 2024 đạt trên 56.000 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay; nhiều chỉ tiêu trên các lĩnh vực kinh tế tiếp tục có bước tăng trưởng.

Các hoạt động văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ; an sinh xã hội được chăm lo, đời sống Nhân dân được cải thiện. Chính trị ổn định, quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; hoạt động đối ngoại, liên kết hợp tác với các tỉnh, thành phố trong và ngoài nước tiếp tục được mở rộng và đi vào thực chất.

Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được đổi mới và tăng cường, đạt nhiều kết quả quan trọng; tổ chức bộ máy được sắp xếp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Trong thành tựu chung của tỉnh Thanh Hóa, có sự hợp tác, hỗ trợ, sự động viên, chia sẻ đầy trách nhiệm, tình cảm của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Hủa Phăn anh em.

Lãnh đạo cấp cao tỉnh Hủa Phăn dự buổi hội đàm.

Thanh Hóa - Hủa Phăn là hai tỉnh láng giềng gần gũi, đã thiết lập mối quan hệ hợp tác hơn nửa thế kỷ (từ năm 1967), qua đó trở thành một bộ phận quan trọng trong mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước Việt Nam - Lào. Trên nền tảng mối quan hệ tốt đẹp đó, quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn đã được nhiều thế hệ lãnh đạo và Nhân dân hai tỉnh dày công vun đắp, luôn luôn gìn giữ để truyền tiếp cho mai sau.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh nêu rõ: Tiếp nối truyền thống, năm 2024, quan hệ hợp tác giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn tiếp tục được duy trì và phát triển trên tất cả các lĩnh vực. Quan hệ chính trị được thắt chặt, lãnh đạo hai tỉnh, các sở, ngành, địa phương hai bên đã tổ chức thành công 58 đoàn sang thăm, làm việc, trao đổi kinh nghiệm, triển khai các nội dung thỏa thuận hợp tác. Quan hệ hợp tác kinh tế tiếp tục phát triển, kim ngạch thương mại hai chiều liên tục tăng cao, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu sang Lào năm 2024 đạt trên 34 triệu USD.

Quan hệ hợp tác trên lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế được duy trì. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 173 sinh viên Lào đang học tập tại các trường đại học, cao đẳng của tỉnh. Năm 2024, tỉnh đã tiếp nhận, đào tạo Trung cấp lý luận chính trị cho 90 học viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng của tỉnh Hủa Phăn; các bệnh viện của tỉnh Thanh Hóa đã hỗ trợ khám, điều trị bệnh cho hàng trăm lượt cán bộ, nhân dân của tỉnh Hủa Phăn.

Lực lượng vũ trang hai tỉnh đã tích cực phối hợp trong công tác quốc phòng - an ninh và quản lý biên giới, bảo đảm vững chắc an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới của mỗi địa phương. Đặc biệt, hai tỉnh đã tổ chức thành công chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng giữa lực lượng vũ trang với nhiều hoạt động ý nghĩa, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng nhân dân khu vực biên giới. Ngoài ra, trong điều kiện của mình, tỉnh Thanh Hóa đã quan tâm dành một phần nguồn lực để viện trợ cho tỉnh Hủa Phăn đầu tư xây dựng một số công trình kết cấu hạ tầng, góp phần đẩy nhanh quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy nêu rõ: Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn khẳng định quan hệ Việt Nam - Lào giữ vai trò đặc biệt quan trọng, là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam, là một trong những nhiệm vụ chiến lược, có ý nghĩa sống còn đối với sự nghiệp cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân Việt Nam. Trên cơ sở quan hệ truyền thống tốt đẹp và những thành tựu đạt được trong triển khai Thỏa thuận hợp tác những năm qua; buổi hội đàm, ký kết Thỏa thuận hợp tác năm 2025 là cơ sở pháp lý quan trọng để các ngành chức năng hai tỉnh triển khai thực hiện và tiếp tục củng cố, tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện giữa hai địa phương, góp phần vun đắp, làm sâu sắc thêm mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt giữa hai dân tộc Việt Nam - Lào.

Để nâng cao hiệu quả triển khai thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa hai tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh đề nghị lãnh đạo hai tỉnh cùng tập trung trao đổi, thảo luận, thống nhất các nội dung trọng tâm gồm:

Tiếp tục tăng cường tuyên truyền, giáo dục truyền thống nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và các tầng lớp Nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước và của hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn về quan hệ hợp tác Việt Nam - Lào, Thanh Hóa - Hủa Phăn nhằm gìn giữ, vun đắp mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước, hai tỉnh.

Đẩy mạnh các hoạt động trao đổi đoàn các cấp; kết nghĩa giữa các xã dọc biên giới của tỉnh Thanh Hóa với các bản, cụm bản dọc biên giới của tỉnh Hủa Phăn; triển khai hiệu quả thỏa thuận hợp tác đã được ký kết giữa hai tỉnh.

Tăng cường phối hợp quản lý biên giới, cửa khẩu, hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy đầu tư, thương mại, phát triển hạ tầng khu vực biên giới; trong đó cần tập trung triển khai thực hiện tốt Quyết định số 1201 ngày 14/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam về phê duyệt quy hoạch cửa khẩu trên tuyến biên giới đất liền Việt Nam - Lào thời kỳ 2021-2023, tầm nhìn đến năm 2050. Nâng cấp cặp cửa khẩu phụ Khẹo - Tà Lấu thành cửa khẩu chính.

Tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả các hoạt động hợp tác về giáo dục, y tế, văn hóa; triển khai đảm bảo tiến độ và chất lượng các dự án viện trợ; trong đó tập trung hoàn thành dự án “Bệnh viện hữu nghị Lào - Việt Nam, tỉnh Hủa Phăn” và các công trình do tỉnh Thanh Hóa viện trợ cho tỉnh Hủa Phăn theo thỏa thuận hợp tác đã ký kết.

Tăng cường công tác quản lý đường biên, mốc quốc giới; tăng cường trao đổi thông tin tình hình quốc phòng - an ninh và phối hợp tổ chức tuần tra song phương. Tăng cường phối hợp quản lý hoạt động xuất - nhập cảnh và xuất - nhập khẩu hàng hóa; đẩy mạnh công tác phối hợp trong đấu tranh phòng chống, ngăn chặn các loại tội phạm xuyên biên giới, nhất là tội phạm ma túy, mua bán người, buôn lậu.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng bộ, Ủy ban chính quyền tỉnh Hủa Phăn, đứng đầu là đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng Khăm Pheng Xay Sổm Pheng, Nhân dân các bộ tộc Lào tỉnh Hủa Phăn sẽ tiếp tục giành được những thành tựu to lớn hơn nữa, đưa tỉnh Hủa Phăn phát triển phồn vinh, hạnh phúc; tình hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, Thanh Hóa - Hủa Phăn mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Đồng chí Khăm Pheng Xay Sổm Pheng, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn phát biểu tại buổi hội đàm.

Trân trọng cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu, trọng thị, thắm tình đoàn kết anh em của đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Bí thư Tỉnh ủy và Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Khăm Pheng Xay Sổm Pheng, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn chúc mừng những kết quả toàn diện mà tỉnh Thanh Hóa đạt được trong năm 2024 và những tháng đầu năm 2025. Đồng thời, thống nhất cao và đồng tình với nội dung đánh giá kết quả hợp tác giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn trong năm 2024 mà đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa đã thông tin.

Lãnh đạo cấp cao tỉnh Thanh Hóa dự buổi hội đàm.

Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn cũng thông tin về kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng của tỉnh Hủa Phăn trong năm 2024 và những tháng đầu năm 2025. Trên cơ sở truyền thống đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Lào - Việt Nam, Hủa Phăn - Thanh Hóa, đồng chí tin tưởng rằng Đảng bộ, chính quyền, các lực lượng vũ trang và Nhân dân hai tỉnh Hủa Phăn - Thanh Hóa sẽ ra sức giữ gìn, dày công vun đắp truyền thống tốt đẹp đó ngày càng bền vững và phát triển không ngừng.

Tại buổi hội đàm, đại diện lãnh đạo Sở Ngoại vụ hai tỉnh Thanh Hóa và Hủa Phăn đã trình bày thỏa thuận hợp tác giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn năm 2025. Trong đó, nêu rõ các mục tiêu về hợp tác về chính trị, đối ngoại, quốc phòng - an ninh; kinh tế; giáo dục - đào tạo, văn hóa - xã hội, về y tế... và một số lĩnh vực khác. Đây là cơ sở cho các ngành chức năng triển khai thực hiện và tiếp tục củng cố, tăng cường mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Hủa Phăn.

Với tinh thần đoàn kết, cùng phát triển, đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Khăm Pheng Xay Sổm Pheng, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn đã thảo luận và đi đến thống nhất các nội dung về thỏa thuận hợp tác năm 2025 giữa tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Hủa Phăn. Hai đồng chí cùng nhấn mạnh: Việc ký kết thỏa thuận hợp tác năm 2025 giữa tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Hủa Phăn sẽ là cơ sở để tiếp tục thắt chặt thêm tình hữu nghị, mối quan hệ anh em bền vững, tăng cường thúc đẩy đầu tư, kinh doanh, thương mại, xuất nhập khẩu. Đồng thời tin tưởng mối quan hệ hợp tác toàn diện của hai tỉnh sẽ góp phần nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân; tình hữu nghị Thanh Hóa - Hủa Phăn ngày càng bền chặt và không ngừng phát triển.

Trước sự chứng kiến của đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa và đồng chí Khăm Pheng Xay Sổm Pheng, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn cùng lãnh đạo cấp cao hai tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi và đồng chí Khon Pạ Phăn Lương Sỉ Chăn Thong, Chủ tịch HĐND tỉnh Hủa Phăn đã ký kết thỏa thuận hợp tác năm 2025 giữa tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Hủa Phăn.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa tặng quà lưu niệm lãnh đạo tỉnh Hủa Phăn.

Lãnh đạo tỉnh Hủa Phăn tặng quà lưu niệm lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa.

Lãnh đạo hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn chụp ảnh lưu niệm.

Cũng tại buổi hội đàm và ký kết, lãnh đạo hai tỉnh đã trao cho nhau những phần quà lưu niệm ý nghĩa, thể hiện tình đoàn kết thủy chung, son sắt giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn.

Minh Hiếu