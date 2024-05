Hà Trung tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong trường học

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trong các trường học luôn được ngành giáo dục và đào tạo huyện Hà Trung quan tâm và đạt hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, giáo viên, học sinh.

Trường THCS Hà Bình phối hợp với Công ty Honda Sơn Thanh Phong tổ chức kỹ năng lái xe an toàn cho học sinh.

Ngay từ đầu năm học các đơn vị nhà trường trên địa bàn đã chủ động xây dựng kế hoạch PBGDPL và thực hiện nghiêm công tác PBGDPL, kịp thời phổ biến các văn bản pháp luật mới ban hành đến với cán bộ, giáo viên, học sinh.

Thầy giáo Nguyễn Văn Hảo, Hiệu trưởng Trường THCS Hà Bình, cho biết: Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo và kế hoạch PBGDPL chung của huyện và của ngành, nhà trường đã xây dựng kế hoạch cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tiễn của đơn vị. Trong đó, nhà trường triển khai và tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền có chiều sâu giúp học sinh hiểu biết rõ hơn về pháp luật; đặc biệt, xã Hà Bình có đường sắt và Quốc lộ 1A chạy qua nên lưu lượng xe cơ giới rất lớn, do đó nhà trường đã phối hợp với công an xã, Công ty Honda Sơn Thanh Phong tổ chức ngoại khóa tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông, kỹ năng lái xe an toàn cho học sinh toàn trường. Nhà trường cũng tập trung đẩy mạnh tuyên truyền các luật liên quan đến an ninh mạng, phòng chống bạo lực học đường, phòng chống đuối nước, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và các tệ nạn xã hội dễ xâm nhập vào học đường; cách thức nhận biết và kỹ năng phòng tránh. Qua đó, góp phần giáo dục đạo đức, lối sống và hình thành ý thức, thói quen chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật; nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật, giảm thiểu những hành vi vi phạm, biết cách phòng tránh, tự bảo vệ mình, không vi phạm pháp luật.

Thông qua các nội dung, hình thức tuyên truyền, ý thức chấp hành các quy định của nhà trường, chấp hành pháp luật của học sinh đã có nhiều tiến bộ rõ rệt. Em Trịnh Nguyệt Ánh, học sinh lớp 8B Trường THCS Hà Bình, chia sẻ: “Thông qua các buổi tuyên truyền, PBGDPL, đã giúp chúng em nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ và tự giác đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. Các em cũng nắm bắt được thông tin về các loại ma túy, các chất gây nghiện “núp bóng” dưới các dạng thực phẩm, nước uống không rõ nguồn gốc”...

Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hà Trung Vũ Thị Hoa cho biết: Xác định công tác tuyên truyền, PBGDPL trong trường học có vai trò quan trọng, hằng năm phòng đã chỉ đạo các nhà trường phối hợp với chính quyền địa phương, nhất là công an xã và các đoàn thể tổ chức các buổi tuyên truyền, PBGDPL với nhiều nội dung, hình thức phong phú, phù hợp với tình hình thực tiễn của các trường.

Công tác tuyên truyền, PBGDPL tại trường học được các nhà trường vận dụng linh hoạt, sáng tạo với nhiều hình thức tuyên truyền pháp luật theo hướng ngắn gọn, dễ hiểu, sinh động và sát với thực tiễn của cán bộ, giáo viên và học sinh như: tổ chức các hội nghị triển khai quán triệt các luật mới, đặc biệt là các quy định, chính sách liên quan đến lĩnh vực giáo dục và đào tạo; tuyên truyền pháp luật trong các buổi chào cờ đầu tuần và các hoạt động giáo dục ngoại khóa, giáo dục ngoài giờ lên lớp, sinh hoạt theo chủ đề pháp luật, sân khấu hóa với các tiểu phẩm, trò chơi, thông qua mạng xã hội zalo, facebook... Đồng thời, phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức phát hành tài liệu, tờ rơi, tờ gấp có nội dung PBGDPL về phòng, chống ma túy, an toàn giao thông, môi trường; tọa đàm, nói chuyện chuyên đề pháp luật cho học sinh tạo môi trường cởi mở, thân thiện giúp học sinh dễ dàng tiếp thu các kiến thức pháp luật; tổ chức cho cán bộ, giáo viên, học sinh tham gia các cuộc thi tìm hiểu pháp luật do các cấp, các ngành phát động... Qua đó, giúp các em học sinh nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật, rèn luyện đạo đức, trau dồi kỹ năng sống, tự giác thực hiện tốt pháp luật, giảm thiểu các hành vi vi phạm, lệch chuẩn ở lứa tuổi vị thành niên. Ðồng thời, biết bảo vệ mình trước môi trường mạng, trước các hành vi bạo lực, xâm hại; xây dựng, hình thành thói quen chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật; nâng cao ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường, góp phần xây dựng thế hệ thanh, thiếu niên, học sinh phát triển toàn diện.

Có thể thấy, những năm qua, công tác tuyên truyền, PBGDPL trong trường học trên địa bàn huyện Hà Trung được triển khai đồng bộ và đạt được những kết quả tích cực, góp phần giúp học sinh nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật, rèn luyện đạo đức, trau dồi kỹ năng sống. Đồng thời, hình thành thói quen học tập, tìm hiểu pháp luật, nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật, phòng ngừa, ngăn chặn các tệ nạn xã hội xâm nhập vào học đường.

Thời gian tới, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hà Trung sẽ tiếp tục tăng cường công tác quản lý Nhà nước; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, PBGDPL trong trường học. Tiếp tục đổi mới nội dung và đa dạng các hình thức tuyên truyền bảo đảm phù hợp, hiệu quả, sát với thực tiễn của học sinh ở các cấp học trên địa bàn toàn huyện, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh; phòng ngừa, ngăn chặn các tệ nạn xã hội xâm nhập vào học đường.

Bài và ảnh: Công Quang