Gyu Shige và Som Tum Thai lần đầu có mặt tại Thanh Hóa từ tháng 10

Từ tháng 10, người dân Thanh Hóa sẽ có thêm nhiều lựa chọn cho những buổi ăn uống, gặp gỡ cùng gia đình và bạn bè khi AEON MALL Thanh Hoá chính thức đi vào hoạt động. Bên cạnh mua sắm, vui chơi và giải trí, khu vực ẩm thực tại trung tâm thương mại cũng quy tụ nhiều thương hiệu với phong cách đa dạng. Trong đó, Gyu Shige – Ngưu Phồn và Som Tum Thai là hai thương hiệu lần đầu có mặt tại Thanh Hóa, mang đến hai phong vị ẩm thực Nhật Bản và Thái Lan.

Với những thực khách yêu thích khám phá món ăn mới, sự xuất hiện của hai thương hiệu này sẽ mở thêm nhiều lựa chọn ẩm thực cho những buổi hẹn, dịp gặp gỡ đặc biệt cho người dân xứ Thanh.

Hai phong vị ẩm thực mới cho thực khách Thanh Hoá

Đến từ Nhật Bản, Gyu Shige - Ngưu Phồn là chuỗi nhà hàng Yakiniku có hơn 160 chi nhánh tại Nhật Bản, Việt Nam, Hong Kong, Mỹ và Indonesia. Tại Việt Nam, thương hiệu hướng đến việc tái hiện trải nghiệm nướng Nhật với các loại thịt và hải sản được tuyển chọn, cùng hệ thống nước xốt mang hương vị đặc trưng như Dare, Miso, Shio, Yuzu hay Ponzu.

Một trong những lựa chọn đáng chú ý tại Gyu Shige là Buffet Bò Tươi Ủ Mát, phù hợp với những thực khách muốn thưởng thức nhiều loại thịt trong cùng một bữa ăn. Bên cạnh đó, thực đơn còn có các dòng thịt bò đa dạng, từ Iga Wagyu của Nhật Bản đến những phần bò quen thuộc như Karubi, Harami hay các loại lưỡi bò. Trong dịp khai trương, 99 suất BuffetBò Tươi Ủ Mát, đầu tiên dành cho khách đặt trước có giá 209.000 đồng/suất.

Không gian Gyu Shige được lấy cảm hứng từ những ngôi nhà truyền thống Nhật Bản, với chất liệu gỗ làm chủ đạo cùng cách bố trí ánh sáng và vật dụng hài hòa. Không gian ấm cúng, thoải mái này phù hợp cho những bữa ăn gia đình, những buổi gặp gỡ bạn bè hoặc các cuộc hẹn cần một không gian riêng tư, thư thái.

Nếu Gyu Shige mang đến trải nghiệm nướng tại bàn, Som Tum Thai lại gây ấn tượng với những món ăn đậm hương vị Thái Lan. Ẩm thực Thái nổi bật với cách kết hợp nhiều loại gia vị để tạo nên sự cân bằng giữa các vị chua, cay, mặn và ngọt. Tại Som Tum Thai, các đầu bếp người Thái giàu kinh nghiệm kết hợp gia vị chính gốc nhập khẩu từ Thái Lan với nguyên liệu tươi ngon để tạo nên hương vị đặc trưng.

Thực đơn tại Som Tum Thai có những món quen thuộc với thực khách Việt như Pad Thái hay Tom Yum với vị chua cay đặc trưng. Bên cạnh đó, thực khách có thể khám phá thêm những món ăn thú vị như hào trên chảo sắt, gỏi cá trê chiên xù lạ mắt với phần thịt cá phi lê được băm nhuyễn rồi chiên thành những dải cá giòn xốp, hay cánh gà kiểu Thái với phần xốt chua cay, thơm mùi sả và lá chanh, mang đậm phong vị xứ Chùa Vàng. Khép lại bữa ăn, xôi xoài với vị ngọt thanh của xoài chín cùng vị béo của nước cốt dừa giúp cân bằng những hương vị đậm đà từ các món chính.

Với thực đơn đa dạng, Som Tum Thai có thể là lựa chọn cho những buổi gặp gỡ gia đình, bạn bè hoặc chỉ đơn giản là muốn trải nghiệm những hương vị mới lạ từ ẩm thực Thái.

Ưu đãi khai trương từ tháng 10

Tại Gyu Shige, ngoài 99 suất Buffet Bò Tươi Ủ Mát, với giá ưu đãi dành cho khách đặt trước, thực khách còn được chiêu đãi thêm nhiều chương trình hấp dẫn trong dịp khai trương. Cụ thể, từ 15/10 đến 25/10/2026, nhà hàng áp dụng giảm 15% trên toàn bộ thực đơn. Từ 15/10 đến 29/11/2026, khách hàng có hóa đơn từ 600.000 đồng sẽ được tặng voucher 100.000 đồng, có thể sử dụng tại Gyu Shige AEON Mall Thanh Hóa và áp dụng đồng thời với thẻ thành viên cùng các chương trình khuyến mãi khác. Đặc biệt, các nhóm 4 khách còn được tặng 1 phần Chilled Ribeye Steak, áp dụng từ 15/10/2026 đến 31/10/2027.

Với Som Tum Thai, khách đặt bàn trước qua Fanpage nhà hàng cũng có cơ hội nhận quà theo số lượng người. Nhóm 3 khách được tặng một phần trứng lòng đào sốt me cùng một chai trà sữa mèo, trong khi nhóm 5 khách có thể chọn Pad Thai hoặc Soup Tomyum Tôm sú, kèm một chai trà sữa mèo. Ngoài ra, từ 15/10 đến 25/10/2026, nhà hàng áp dụng ưu đãi giảm 15% trên toàn bộ thực đơn. Từ 15/10 đến 29/11/2026, khách có hóa đơn từ 600.000 đồng sẽ được tặng voucher trị giá 100.000 đồng, áp dụng tại Som Tum Thai AEON Mall Thanh Hóa và có thể sử dụng đồng thời với thẻ thành viên cùng các chương trình khuyến mãi khác.