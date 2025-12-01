Góp ý vào dự thảo Thông báo của Ủy ban MTTQ tỉnh tại kỳ họp thường lệ cuối năm HĐND tỉnh Thanh Hóa

Chiều 01/12, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Thông báo của Ủy ban MTTQ tỉnh tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2025 - HĐND tỉnh khóa XVIII. Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì hội nghị.

Để chuẩn bị cho kỳ họp thường lệ cuối năm 2025, HĐND tỉnh khóa XVIII, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân trong tỉnh thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh và hệ thống MTTQ các cấp, các tổ chức thành viên.

Đại diện Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh thông báo nội dung, chương trình kỳ họp.

Tại hội nghị, các đại biểu đánh giá cao sự lãnh đạo, điều hành của tỉnh trong các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; các chủ trương trong cải cách thủ tục hành chính, môi trường đầu tư kinh doanh...; đồng thời cho rằng, Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổng hợp rất đầy đủ các ý kiến, kiến nghị, tâm tư, nguyện vọng của cử tri gửi đến kỳ họp HĐND tỉnh.

Thành viên Hội đồng tư vấn phát biểu tại hội nghị.

Các đại biểu đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến vào dự thảo Thông báo của Ủy ban MTTQ tỉnh tại Kỳ họp thường lệ cuối năm 2025, HĐND tỉnh khóa XVIII, trong đó đề nghị HĐND, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo quyết liệt và ban hành các hướng dẫn, biện pháp tổ chức thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp sau sắp xếp, sáp nhập, bảo đảm thực sự tinh, gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Quan tâm đầu tư, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật số; đồng bộ thông tin cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đất đai... Nghiên cứu chính sách thu hút, tuyển dụng nguồn nhân lực trẻ có trình độ công nghệ thông tin về công tác tại chính quyền cấp xã để đảm bảo triển khai đồng bộ, quyết liệt Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Các đại biểu đề nghị UBND tỉnh tiếp tục kiểm tra, rà soát thực địa, rà soát hồ sơ, tham mưu xử lý dứt điểm từng trường hợp và kiên quyết thu hồi các dự án, đảm bảo tính nghiêm minh và đúng pháp luật, tránh kéo dài tình trạng đất đai bị bỏ hoang, gây lãng phí nguồn lực đầu tư của địa phương. Quan tâm đầu tư xây dựng các trường nội trú, bán trú, nhà ở công vụ cho cán bộ, giáo viên ở các xã vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2031.

Quan tâm bố trí ngân sách đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; đầu tư cơ sở vật chất đào tạo công nghệ cao tại Trường Đại học Hồng Đức, quan tâm nhiều hơn đến công tác an sinh xã hội; sớm đầu tư xây dựng Bệnh viện Lão khoa, Viện Dưỡng lão; đầu tư thêm các trang thiết bị y tế cho các trạm y tế xã. Tổ chức lại và có cơ chế, chính sách đối với cán bộ ở các hội Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Đề nghị tỉnh thường xuyên kiểm tra, đánh giá công tác vận hành chính quyền địa phương 2 cấp về cải cách thủ tục hành chính để kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ các vướng mắc, điểm nghẽn trong tổ chức thực hiện.

Đồng thời, sớm đầu tư xây dựng trụ sở xã, phường mới đáp ứng yêu cầu công tác của Đảng ủy, chính quyền, MTTQ, tạo thuận lợi cho Nhân dân đến giao dịch, thực hiện các thủ tục hành chính.

Đề nghị UBND tỉnh sớm rà soát các dự án phát triển du lịch, các dự án phát triển di tích giai đoạn 2020-2025, đặc biệt các dự án đang dừng và chậm tiến độ nhằm tháo gỡ khó khăn, phát huy giá trị các di tích, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trân trọng cảm ơn những ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu.

Đồng chí khẳng định, mỗi ý kiến đều thể hiện sự quan tâm sâu sắc đối với sự phát triển của tỉnh và là nguồn thông tin quý báu giúp MTTQ tổng hợp các ý kiến đóng góp.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đã trực tiếp trao đổi, làm rõ thêm một số vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm; đồng thời nhấn mạnh: Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh sẽ tiếp thu đầy đủ, chọn lọc và bổ sung các ý kiến tại hội nghị để hoàn thiện Thông báo của Ủy ban MTTQ tỉnh báo cáo tại kỳ họp thường lệ HĐND tỉnh khóa XVIII sắp tới, góp phần nâng cao chất lượng thảo luận và quyết sách của HĐND tỉnh.

Phan Nga