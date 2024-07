Giương cao ngọn cờ đoàn kết, tập hợp để chăm lo cho cuộc sống Nhân dân

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIV, MTTQ các cấp đã hoàn thành 12/12 chỉ tiêu đề ra, trong đó có 2 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức và nhiều kết quả nổi bật, như: công tác thông tin, tuyên truyền, vận động, tập hợp, đoàn kết các tầng lớp Nhân dân, đồng bào các dân tộc, tôn giáo đi vào chiều sâu, đạt kết quả rõ nét; huy động được nguồn lực to lớn trong Nhân dân trị giá trên 2.905 tỷ đồng tham gia xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, phát triển kinh tế - xã hội. Các hoạt động vì người nghèo, cứu trợ, an sinh xã hội được triển khai có hiệu quả với nhiều cách làm sáng tạo, huy động cao nhất nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, những tấm lòng hảo tâm, nhân văn, nhân ái của cộng đồng tham gia ủng hộ, xây dựng Quỹ Vì người nghèo, Quỹ Cứu trợ, tặng quà cho các đối tượng hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn và các chương trình an sinh xã hội trị giá 1.935 tỷ đồng, xây dựng và sửa chữa 4.987 căn nhà Đại đoàn kết...