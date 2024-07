Giới trẻ chọn VinFast VF 5 Plus để khẳng định chất riêng

Tại thị trường Việt Nam, VF 5 Plus có giá niêm yết là 468 triệu đồng (chưa kèm pin) và 548 triệu đồng (kèm pin) cho các màu cơ bản xám, đỏ, xanh dương và trắng. Trong thời gian từ 11-31/7/2024, khi mua VF 5 Plus và lựa chọn 4 màu nâng cao: vàng, hồng tím, xanh dương nhạt vàxanh lá, khách hàng được ưu đãi 50% chi phí, giúp tiết kiệm 5 triệu đồng so với mức giá thông thường (10 triệu đồng). Lựa chọn màu sơn theo ý thích có chi phí cộng thêm là 20 triệu đồng. Trong khuôn khổ chiến dịch “Mãnh liệt Tinh thần Việt Nam – Vì Tương lai Xanh”, người dùng xe điện được miễn phí sạc pin 1 năm (đến hết 1/7/2025), miễn phí gửi xe (dưới 5 tiếng), ưu tiên đỗ xe tại các địa điểm thuộc hệ sinh thái Vingroup, và được phục vụ theo luồng riêng khi sử dụng dịch vụ của Tập đoàn. Khách hàng có thể đặt cọc VF 5 Plus qua hệ thống showroom, nhà phân phối của VinFast trên toàn quốc hoặc qua website: https://shop.vinfastauto.com/vn_vi/dat-coc-xe-dien-vf5.html .