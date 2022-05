Trường THCS Thiết Ống chú trọng công tác bảo đảm an toàn giao thông cho học sinh

Trong những năm qua, bên cạnh nhiệm vụ dạy và học, Trường THCS Thiết Ống (Bá Thước) luôn quan tâm đến việc bảo đảm an toàn giao thông (ATGT) cho học sinh. Nhà trường đã triển khai nhiều giải pháp tích cực nhằm nâng cao ý thức của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong việc chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ, góp phần giảm thiểu tình trạng vi phạm, tai nạn giao thông đối với học sinh, giữ gìn an ninh trật tự trong nhà trường cũng như trong cộng đồng.

Ngay từ đầu năm học, chi bộ Trường THCS Thiết Ống đã xây dựng nghị quyết về công tác bảo đảm ATGT trong trường học. Theo đó, quán triệt sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên và học sinh trong toàn trường về việc chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ. Yêu cầu nhà trường cụ thể hóa nội dung về ATGT, đồng thời giao trách nhiệm cụ thể cho các tổ chuyên môn, giáo viên chủ nhiệm và các tổ chức đoàn thể trong trường triển khai thực hiện kế hoạch một cách đồng bộ và thường xuyên. Thành lập “Đội cờ đỏ” thường xuyên túc trực tại cổng trường và khu vực nhà để xe của trường để nhắc nhở, tuyên truyền cho học sinh về ATGT khi đến trường học cũng như khi tan học về. Trong đó giao trách nhiệm cho bí thư đoàn trường và giáo viên bộ môn Giáo dục công dân soạn thảo những nội dung tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ. Qua đó, xây dựng nguồn tư liệu, thông tin phong phú và cập nhật kịp thời về Luật Giao thông đường bộ, sử dụng làm tài liệu phục vụ các hoạt động tuyên truyền.

Trên cơ sở lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy chi bộ, phía chuyên môn của nhà trường tích cực chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về ATGT. Nội dung và cách thức tuyên truyền luôn được đổi mới, sáng tạo, thu hút đông đảo học sinh tham gia. Thông qua 15 phút sinh hoạt đầu giờ học, giờ sinh hoạt lớp, sinh hoạt nhóm..., học sinh của trường được giáo viên chủ nhiệm lồng ghép các nội dung tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ. Tổ chức các buổi ngoại khóa chuyên đề về bảo đảm trật tự ATGT với nội dung phong phú, như: mời Đội tuyên truyền Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh, Công an huyện trực tiếp tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ; tổ chức cuộc thi hỏi đáp về Luật Giao thông đường bộ; phối hợp với doanh nghiệp kinh doanh xe gắn máy Cường Nhung trên địa bàn tư vấn kỹ năng lái xe an toàn và tặng mũ bảo hiểm cho học sinh...

Ngoài ra, hằng năm nhà trường còn chủ động tổ chức các cuộc thi tuyên truyền ATGT với nhiều hình thức đa dạng, thiết thực; phát động giáo viên và học sinh toàn trường tham gia cuộc thi “An toàn giao thông học đường” do Ủy ban ATGT và Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức đã thu hút đông đảo cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh của trường tích cực tham gia cuộc thi với nhiều nội dung, các tác phẩm mang tính sáng tạo và hiệu quả truyền thông cao. Em Bùi Đức Nguyên, lớp 9A chia sẻ: “Em thấy các hoạt động tuyên truyền về bảo đảm trật tự ATGT của nhà trường rất bổ ích vì giúp em và các bạn học sinh trong trường nắm rõ được nhiều quy định của luật để tham gia giao thông an toàn hơn, đặc biệt là được nâng cao nhận thức về văn hóa khi tham gia giao thông. Bên cạnh đó, qua các buổi tuyên truyền, em được biết rõ hơn về hậu quả khi tham gia giao thông không an toàn, từ đó thấy được tầm quan trọng của việc chấp hành Luật Giao thông đường bộ trong xã hội nói chung và trong trường học nói riêng”.

Thầy giáo Hà Văn Chinh, Hiệu trưởng Trường THCS Thiết Ống, cho biết: Trường THCS Thiết Ống có 12 lớp với 486 học sinh, trường nằm sát Quốc lộ 217, phương tiện tham gia giao thông rất cao, nhiều em học sinh nhà xa cách trường tới gần 10 km. Do đó, để tạo sự an toàn cho các em học sinh tham gia giao thông khi đi học đồng thuận giữa nhà trường, gia đình và xã hội, tăng cường hiệu quả công tác giáo dục học sinh, nhà trường thường xuyên đưa nội dung giáo dục học sinh chấp hành Luật Giao thông đường bộ vào chương trình công tác trọng tâm, tổ chức ký cam kết trách nhiệm giữa lãnh đạo nhà trường, hội phụ huynh và lãnh đạo chính quyền các địa phương có con em đang theo học ở trường. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác phối hợp và quản lý, giáo dục học sinh; lập các nhóm zalo, facebook của giáo viên với các phụ huynh để chủ động trao đổi thông tin, kết hợp tuyên truyền về bảo đảm ATGT. Nhờ triển khai một cách tích cực, trách nhiệm nên công tác bảo đảm ATGT của trường trong thời gian qua luôn đạt kết quả tốt, ý thức, trách nhiệm của giáo viên và học sinh về chấp hành Luật Giao thông đường bộ được nâng cao, góp phần xây dựng văn hóa giao thông. Năm 2019, Trường THCS Thiết Ống đã được Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm trật tự ATGT.

Tiến Đạt