Trường Mầm non xã Thọ Thanh nâng cao chất lượng nuôi dưỡng chăm sóc, giáo dục trẻ

Với phương châm “Lấy trẻ làm trung tâm”, những năm qua Trường Mầm non Thọ Thanh (Thường Xuân) đã tập trung đổi mới, thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục và chăm sóc nuôi dưỡng trẻ.

Tiết học của cô và trò Trường Mầm non Thọ Thanh.

Cô giáo Lê Thị Bình, hiệu trưởng nhà trường, cho biết: Năm học 2021-2022, nhà trường có 18 nhóm lớp, với 381 cháu, trong bối cảnh vừa thực hiện nâng cao chất lượng giáo dục chăm sóc nuôi dưỡng trẻ, vừa thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19, nhà trường đã chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch năm học linh hoạt, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ em, tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục mầm non (GDMN). Để nâng cao chất lượng giáo dục, nuôi dạy trẻ, nhà trường luôn xác định, chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên là khâu then chốt, tạo nên chất lượng giáo dục. Hằng năm, nhà trường luôn tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên được học bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; thường xuyên tổ chức sinh hoạt chuyên môn trao đổi kinh nghiệm, khuyến khích giáo viên tham gia viết sáng kiến kinh nghiệm, các hội thi, hội giảng do nhà trường và ngành phát động. Qua đó, tạo động lực cho đội ngũ giáo viên hăng say, toàn tâm cho công tác chăm sóc, giáo dục trẻ. Đến nay, 100% cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn. Hiện 100% giáo viên đều soạn bài trên máy vi tính và ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ. Bên cạnh đó, Trường Mầm non Thọ Thanh tích cực đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, gắn với các cuộc vận động do ngành giáo dục phát động. Việc đổi mới nội dung, đổi mới phương pháp phù hợp với đối tượng học sinh cũng được nhà trường quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt. Với mục tiêu, lấy trẻ làm trung tâm nhà trường tạo điều kiện tốt nhất để trẻ được chủ động, sáng tạo, tư duy tích cực trong các hoạt động, góp phần phát triển toàn diện các kỹ năng theo chuẩn chương trình GDMN. Tăng cường cho trẻ tham gia các trò chơi vận động, trò chơi dân gian ở ngoài trời nhằm phát triển thể chất cho trẻ; chú trọng đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, quản lý chặt chẽ chế độ ăn, nghỉ tại trường của trẻ và thực hiện việc cân, đo, theo dõi biểu đồ nhằm phát hiện trẻ bị suy dinh dưỡng hoặc béo phì để kịp thời thông báo với phụ huynh và có biện pháp chăm sóc phù hợp, 100% trẻ 5 tuổi được theo dõi, phối hợp với trạm y tế xã khám sức khỏe định kỳ và theo dõi biểu đồ tăng trưởng cho các cháu theo quy định. Củng cố, duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi, hướng đến phổ cập GDMN cho trẻ em dưới 5 tuổi; nâng cao chất lượng phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên mầm non đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Cùng với giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, nhà trường còn làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục, huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng trường lớp khang trang, đáp ứng yêu cầu dạy và học. Nhờ đó, chất lượng giáo dục của nhà trường ngày càng được nâng cao, hằng năm tỷ lệ huy động các cháu trong độ tuổi mầm non ra lớp đạt 100%.

Với những thành tích đã đạt được, nhiều năm liên tục Trường mầm non Thọ Thanh được nhận nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp, các ngành.

Bài và ảnh: Khắc Công