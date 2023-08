TP Sầm Sơn: Nhiều kết quả nổi bật trong năm học 2022-2023

Thành tích nổi bật của ngành GD&ĐT TP Sầm Sơn năm học 2022 – 2023 Giáo dục mầm non: Đến nay, 11/11 phường, xã đạt tiêu chuẩn phổ cập giáo dục mầm non trẻ em năm tuổi (đạt tỷ lệ 100%).

Số trẻ MN 5 tuổi tới trường đạt 100%; chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ chuyển biến tích cực, số trường tổ chức bán trú đạt tỷ lệ 100%; số trẻ học 2 buổi/ngày đạt tỷ lệ 100%; số trường đạt chuẩn Quốc gia 12/13 trường (tăng 01 trường so với năm học trước). Giáo dục phổ thông: Bậc Tiểu học: 100% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học (HTCTTH).

100% các đơn vị ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học: Sử dụng sổ điểm điện tử trong quản lý điểm; sử dụng cổng thông tin điện tử... thực hiện sử dụng tốt mạng “Trường học kết nối” góp phần nâng cao chất lượng dạy và học tạo hứng thú cho học sinh.

Bậc THCS: Kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh: toàn thành phố có 44/93 HS đạt giải trong kỳ thi HSG các môn văn hóa cấp tỉnh trong đó có 02 giải Nhất; 16 giải Nhì, 13 giải Ba, 13 giải khuyến khích (giảm 8 giải; tăng 02 giải Nhất, 03 giải nhì so với năm trước); Thứ hạng chung xếp thứ 13/27 đơn vị trong toàn tỉnh).

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT Chuyên Lam Sơn năm học 2023-2024, TP Sầm Sơn có 25 học sinh trúng tuyển, xếp thứ 3 toàn tỉnh; Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023-2024: Tỷ lệ HS đậu vào lớp 10 THPT đạt 73,1%, điểm bình quân 3 môn thi vào lớp 10 THPT toàn thành phố là 6,77 điểm (tăng 0,88 điểm so với năm học trước) xếp thứ 5 toàn tỉnh về chất lượng đại trà (tăng 1 bậc so với năm học trước).

Bậc THPT: Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 có 89 em có tổng điểm 3 môn xét tuyển đại học đạt 27 điểm trở lên, 36 em đạt điểm 10 các môn thi; có 2 em trong tổng số 30 em được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen; 01 học sinh được Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tặng Giấy khen.

Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên: Tỷ lệ học sinh lớp 12 đỗ tốt nghiệp THPT đạt 100% tăng 8% so với năm học trước; xếp hạng 8/35 các Trung tâm và các trường Cao đẳng, Trung cấp nghề có đào tạo chương trình THPT hệ GDTX, tăng 3 bậc so với năm học trước.