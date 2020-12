Tổ chức hội thao Giáo dục quốc phòng - an ninh học sinh THPT

Hướng tới kỷ niệm 76 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam (22-12-1944 - 22-12-2020) và 31 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, Sở Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội thi Giáo dục quốc phòng - an ninh bậc THPT năm 2020-2021.

Phần thi điều lệnh đội ngũ đơn vị.

Tham dự hội thao có 94 đoàn với 1.136 thí sinh thuộc các trường THPT trên toàn tỉnh. Trong thời gian 3 ngày, các thí sinh thực hiện nội dung thi về đội ngũ đơn vị, đội ngũ từng người không có súng, băng bó cứu thương, ném lựu đạn, tháo lắp súng tiểu liên AK và thi nhận thức những hiểu biết chung về quốc phòng - an ninh, lịch sử truyền thống QĐND Việt Nam, Quân khu 4, LLVT tỉnh.

Hội thao được tổ chức với mục đích đánh giá chất lượng dạy và học môn giáo dục QP - AN cấp THPT, qua đó góp phần nâng cao trình độ quản lý, tổ chức thực hiện nội dung chương trình môn học, đẩy mạnh phong trào thi đua học tập và trao đổi kinh nghiệm công tác giáo dục QP - AN giữa các nhà trường. Qua hội thao phát hiện, bồi dưỡng những tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong học tập, rèn luyện, nhân rộng điển hình và đề ra những giải pháp thiết thực, tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác giáo dục QP - AN trong những năm tiếp theo.

Ngọc Lê