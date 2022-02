Tiếp tục chủ động, linh hoạt trong hoạt động dạy học

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, số ca nhiễm COVID-19 là giáo viên và học sinh liên tục tăng trong các trường học, Ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Thanh Hóa và các địa phương trên địa bàn tỉnh đang tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp nhằm thích ứng an toàn, linh hoạt, đảm bảo công tác dạy và học trong các nhà trường.

Bữa ăn bán trú của học sinh Trường Mầm non Lam Sơn (TP Thanh Hóa).

Theo đó, thực hiện nghiêm test tầm soát COVID-19 cho 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên 1 tuần 2 lần; đo thân nhiệt, yêu cầu học sinh rửa tay sát khuẩn trước khi vào trường; yêu cầu tất cả giáo viên, học sinh chủ động thực hiện 5K và các biện pháp phòng, chống dịch; test tầm soát ngẫu nhiên 15% học sinh toàn trường; tổ chức học 1 buổi/ngày; phối hợp chặt chẽ với phụ huynh học sinh để nắm bắt tình hình sức khỏe và thông tin dịch tễ của học sinh…

Ông Lê Thành Đồng, Quyền Trưởng phòng GD&ĐT TP Thanh Hóa cho biết: Tình hình dịch bệnh diễn biến rất phức tạp, trong ngày 14-2 thông qua test nhanh đã ghi nhận 121 ca dương tính trong các nhà trường. Do đó, công tác tuyên truyền để phụ huynh, học sinh, giáo viên nhận thức được tính chất phức tạp và mức độ nguy hiểm của dịch bệnh, tránh chủ quan, lơ là được phòng đặc biệt chú trọng.

Phòng cùng đã chủ động xây dựng phương án cụ có một số học sinh phải nghỉ học ở nhà để thực hiện cách ly, điều trị COVID-19 thì giáo viên chủ nhiệm sẽ giao bài tập để các em tự học tại nhà. Trường hợp cả lớp phải nghỉ học thì dạy học trực tuyến. Còn nếu dịch bệnh diễn biến phức tạp trong toàn trường thì xin ý kiến Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thành phố để cho học sinh nghỉ học toàn trường dạy học online. Các nhà trường căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường mình để có phương án linh hoạt, phù hợp.

Cô và trò Trường Tiểu học Hoằng Hoa Thám (TP Thanh Hóa) trong giờ học trực tiếp.

Bắt đầu từ ngày 14-2 các trường học được phép tổ chức bán trú nếu đảm bảo tốt các điều kiện về cơ sở vật chất và đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19, đồng thời tiếp tục duy trì việc test tầm soát COVID-19 2 lần/1 tuần cho 15% học sinh trong trường.

Trường Mầm non Lam Sơn (TP Thanh Hóa) là một trong những trường tổ chức lại bữa ăn bán trú cho học sinh. Cô Phạm Thị Hòa, Hiệu trưởng Trường Mầm non Lam Sơn chia sẻ: Nhà trường yêu cầu 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên, cô nuôi trong trường phải thực hiện nghiêm việc test tầm soát COVID-19 2 lần/tuần. Ngoài ra, mỗi lớp học sinh đều được tổ chức ăn bán trú tại lớp và không tiếp xúc với các lớp khác.

Nhà trường cũng yêu cầu tất cả các đơn vị cung ứng thực phẩm, giao nhận thực phẩm tại trường phải có đầy đủ các giấy chứng nhận hợp pháp và được test tầm soát COVID-19 trước khi giao thực phẩm tới trường. Do bếp ăn của nhà trường là bếp 1 chiều, do đó có thể tránh được việc tiếp xúc với nhân viên giao thực phẩm. Nhà trường đang nỗ lực với quyết tâm cao nhất là đảm bảo an toàn bán trú cho tất cả giáo viên và học sinh nhà trường.

Công tác bán trú được các nhà trường chú trọng.

Với phương châm chủ động thích ứng linh hoạt, an toàn trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp, Ngành GD&ĐT huyện Quảng Xương đã chỉ đạo các nhà trường tuyệt đối không chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch; chủ động, linh hoạt trong xây dựng kế hoạch dạy học; sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống dịch bệnh có thể xảy ra.

Bà Nguyễn Thị Thu, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Quảng Xương cho biết: Bên cạnh hệ thống văn bản hướng dẫn các nhà trường thực hiện các phương án tổ cức dạy học theo từng cấp độ dịch bệnh, Phòng đã chỉ đạo các nhà trường nâng cao tinh thần cảnh giác, trách nhiệm, thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đi đôi với việc tổ chức thực hiện dạy học hiệu quả. Đặc biệt quan tâm đến các em học sinh cuối cấp để các em có đủ kiến thức tham gia các kỳ thi vượt cấp quan trọng sắp tới. Nếu học sin phải nghỉ học để thực hiện cách ly y tế tại nhà, giáo viên chủ nhiện sẽ chịu trách nhiệm giao bài tập và hướng dẫn cho các em học tập qua ứng dụng OTT, dạy học trực tuyến…

Các nhà trường chuẩn bị đầy đủ vật tư phòng dịch.

Trường Tiểu học Tân Phong 2 (Thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương) hiện có 905 học sinh, trong đó có 10 học sinh là F0 và hơn 100 học sinh F1. Cô Kiều Ngọc Lan, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân Phong 2 cho biết: Đối với học sinh là F0, các em sẽ nghỉ học tại nhà, cô giáo sẽ giao bài tập online và kiểm tra online cho các em. Sau khi điều trị khỏi và đi học trở lại, các em sẽ được giáo viên dạy phụ đạo những kiến thức quan trọng. Trong học kỳ 1, thực hiện chỉ đạo của ngành giáo dục, nhà trường đã tiến hành dạy 2 buổi/ngày, dạy học tất cả các thứ 7, hiện nay chỉ còn khoảng 2 tuần nữa là có thể hoàn thành khung chương trình học kỳ 2. Do đó, nếu tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, học sinh phải nghỉ học trực tiếp để học trực tuyến thì nhà trường vẫn có thể đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học.

Các trường học đang nỗ lực xây dựng trường học an toàn trong “tình hình mới”.

Với quyết tâm cao, nỗ lực lớn vượt qua khó khăn, thực hiện tốt “nhiệm vụ kép”, Ngành GD&ĐT Thanh Hóa đang quyết liệt thực hiện đồng bộ các giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu kế hoạch năm học, đồng thời tiếp tục chủ động, linh hoạt trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, nỗ lực xây dựng trường học an toàn trong “tình hình mới”.

Linh Hương - Viết Trung