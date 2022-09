Thanh Hóa được bổ sung 1.681 chỉ tiêu biên chế giáo viên

Việc được bổ sung biên chế là tin vui với ngành Giáo dục Thanh Hóa khi toàn tỉnh đang thiếu hơn 10.000 giáo viên, đặc biệt là để đảm bảo triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Thanh Hóa vừa được giao bổ sung 1.681 biên chế giáo viên.

Theo Quyết định số 72-QĐ/TW năm 2022, Bộ Chính trị đã giao bổ sung 65.980 biên chế giáo viên trong giai đoạn từ năm 2022 đến 2026, riêng năm học 2022 - 2023 giao bổ sung 27.850 biên chế giáo viên mầm non, phổ thông công lập.

Theo đó, năm học 2022 - 2023, tỉnh Thanh Hóa được giao bổ sung 1.681 biên chế giáo viên. Trong đó, cấp mầm non là 818 biên chế, tiểu học 695 biên chế, trung học cơ sở 137 biên chế và trung học phổ thông là 31 biên chế.

Số giáo viên được giao bổ sung sẽ được phân bổ cho các địa phương kịp phục vụ năm học mới 2022 - 2023. Việc phân bổ thực hiện theo hướng: Đối với mầm non, ưu tiên phân bổ cho các huyện, thị xã, thành phố đang còn giáo viên mầm non đã hợp đồng lao động theo Nghị định 06/2018 của Chính phủ, hiện nay đang tạm thời hợp đồng lao động hoặc hợp đồng lao động theo Nghị quyết 102 của Chính phủ. Đối với khối phổ thông, ưu tiên cho các đơn vị khó khăn, thiếu nhiều giáo viên. Nếu còn chỉ tiêu, thực hiện việc phân bổ theo tỷ lệ chung, bảo đảm công bằng, khách quan.

Thanh Hóa là một trong những tỉnh thiếu giáo viên nhiều nhất cả nước. Theo báo cáo từ Sở GD&ĐT, hiện toàn tỉnh có hơn 53.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Trong khi đó, năm học 2022 - 2023 dự tính có tổng số hơn 914.000 học sinh. Nếu tính theo quy định của Bộ GD&ĐT, nhu cầu đội ngũ cán bộ, giáo viên công lập năm học 2022 - 2023 là 63.088 người, trong đó giáo viên là 52.673. Như vậy, hiện thiếu 10.276 giáo viên (mầm non thiếu 4.510 giáo viên, tiểu học thiếu 4.011 giáo viên, THCS thiếu 1.377, THPT thiếu 378 giáo viên). Còn tính theo quy định của tỉnh, nhu cầu đội ngũ cán bộ, giáo viên công lập là 59.332 người, trong đó có 48.881 giáo viên, thiếu 6.484 giáo viên so với số giáo viên hiện có (mầm non thiếu 2.036 giáo viên, tiểu học thiếu 3.241, THCS thiếu 974, THPT thiếu 233). Việc thiếu giáo viên ở tất cả các bậc học đã và đang đặt ra cho ngành GD&ĐT Thanh Hóa không ít khó khăn, thách thức.

Trong những năm qua, để giải quyết tình trạng thừa, thiếu giáo viên, Thanh Hóa đã triển khai một số giải pháp mang tính trước mắt như các trường phân công cán bộ, giáo viên và nhân viên kiêm nhiệm; vận động giáo viên đang giảng dạy trong trường tăng số tiết, số giờ dạy trong tuần; hợp đồng thêm giáo viên nhằm giảm áp lực cho các tổ chuyên môn… Cùng với đó là thực hiện nghiêm việc biệt phái giáo viên từ nơi thừa đến nơi thiếu theo hướng dẫn của UBND tỉnh.

Việc được bổ sung thêm biên chế giáo viên sẽ làm giảm áp lực cho đội ngũ giáo viên hiện có, tiếp thêm động lực để toàn ngành nâng cao chất lượng giáo dục, đặc biệt là thực hiện hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Linh Hương