Thanh Hóa có 37.882 thí sinh đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Đây là lần đầu tiên, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) triển khai thực hiện đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT bằng hình thức trực tuyến.

Theo tổng hợp của Sở GD&ĐT, toàn tỉnh có 37.882 thí sinh đăng ký dự thi. Trong đó, có 33.801 thí sinh đăng ký tuyển sinh và 2.275 thí sinh đăng ký chỉ thi tốt nghiệp.

Năm nay, Bộ GD&ĐT thay đổi hình thức đăng ký nguyện vọng, do đó, thay vì đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào đại học khi đăng ký dự thi thì năm nay thí sinh chỉ đăng ký nguyện vọng khi đã có kết quả thi tốt nghiệp, để không mất các cơ hội xét tuyển. Do đó, số thí sinh đăng ký chỉ thi tốt nghiệp thấp hơn rất nhiều so với năm trước (năm 2021, số thí sinh Thanh Hóa đăng ký chỉ thi tốt nghiệp là 12.253 thí sinh).

Cũng theo tổng hợp của Sở GD&ĐT, trong số các thí sinh của Thanh Hóa có 9.052 thí sinh đăng ký thi tổ hợp Khoa học Tự nhiên và 27.313 thí sinh đăng ký thi tổ hợp Khoa học Xã hội.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 sẽ diễn ra vào ngày 7 và 8-7-2022, với 5 bài thi. Trong đó, có 3 bài thi bắt buộc là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 2 bài thi tự chọn là Khoa học Tự nhiên (gồm các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học) và bài thi Khoa học Xã hội (gồm các môn Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân).

Để xét công nhận tốt nghiệp, thí sinh phải thi đủ 4 bài thi, gồm 3 bài thi bắt buộc và chọn 1 trong 2 bài thi tự chọn.

Tại Thanh Hóa, kỳ thi được tổ chức với 1 Hội đồng thi do Sở GD&ĐT chủ trì, gồm 74 Điểm thi đặt tại các trường THPT trên địa bàn tỉnh.

Linh Hương