Sôi nổi các hoạt động tình nguyện tiếp sức mùa thi

Sáng nay 4-6, gần 38.600 thí sinh đăng ký dự thi tuyển sinh vào lớp 10 THTP năm học 2021-2022 tại 88 điểm thi tại Thanh Hóa đã bước vào ngày thi đầu tiên. Nhằm đảm bảo cho kỳ thi được diễn ra một cách an toàn, thuận lợi; đồng thời tạo tâm lý tốt cho thí sinh đạt kết quả cao nhất, tâm lý an toàn cho phụ huynh và gia đình, tuổi trẻ Thanh Hóa đã thành lập 88 đội hình gồm 2.700 đoàn viên thanh niên tham gia hỗ trợ, tiếp sức các thí sinh.

Ghi nhận tại Trường THPT chuyên Lam Sơn, ngay từ hơn 6h đã có đông phụ huynh đưa con đến điểm thi và thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch.

Công tác phòng, chống dịch tiếp tục được siết chặt nhằm đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn.

Đo thân nhiệt và sát khuẩn tay trước khi vào phòng thi.

Chị Phạm Thị Hằng ở thị trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thủy (bên trái ảnh) cho biết: Vợ chồng chị cho con xuống từ hôm 1-6 để thuê nhà trọ cho cháu đi thi cho kịp thời gian.

Tại Trường THPT Tô Hiến Thành (TP Thanh Hóa), phụ huynh và thí sinh thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch.

“Chia lửa”, tiếp sức cùng phụ huynh và thí sinh trong mùa thi là lực lượng sinh viên tình nguyện.

Sinh viên tình nguyện trực tiếp hỗ trợ, hướng dẫn, nhắc nhở thí sinh thực hiện các quy định về phòng, chống dịch.

Hỗ trợ thêm về khẩu trang cho phụ huynh và học sinh khi cần thiết

Tất cả đều tập trung cao nhất hoàn thành nhiệm vụ, góp phần để kỳ thi vào lớp 10 THPT diễn ra đúng quy chế, đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Có mặt tại điểm thi Trường THPT Quảng Xương 1, huyện Quảng Xương cảm nhận sự hồi hộp trên khuôn mặt của các thí sinh chuẩn bị bước vào buổi thi đầu tiên kỳ thi vượt vũ môn. Kỳ thi năm nay, điểm thi Trường THPT Quảng Xương 1 có 608 thí sinh đăng ký dự thi, với 26 phòng thi, chỉ tiêu của nhà trường là 546 học sinh.

Ngay từ sáng sớm, các bạn thanh niên tình nguyện đã có mặt để chuẩn bị công tác đón tiếp thí sinh về dự thi và tham gia cùng lực lượng y tế, công an trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và đảm bảo an ninh trật tự tại điểm thi, không để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất an ninh - trật tự tại các hội đồng thi.

Bạn Bùi Thị Phương Uyên, đoàn thanh niên thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương cho biết: Lần đầu tiên được tham gia tiếp sức mùa thi em cảm thấy rất vui vì được hỗ trợ các em thí sinh, giúp các em bớt phần lo lắng, hồi hộp. Với nhiệm của tình nguyện viên, em cùng các bạn đoàn viên thanh niên tham gia hướng dẫn thí sinh vào phòng dự thi, rửa tay sát khuẩn, đo thân nhiệt phòng, chống dịch COVID-19; hỗ trợ nước uống, đồng thời chủ động trò chuyện với người nhà thí sinh trong lúc các em làm bài, giúp tâm lý các phụ huynh bớt căng thẳng hơn...

Anh Cao Văn Hải, Bí thư Đoàn Thanh niên thị trấn Tân Phong chia sẻ: Đội hình thanh niên tình nguyện tại điểm thi Trường THPT Quảng Xương 1 có 17 bạn đoàn viên thanh niên của thị trấn Tân Phong và Đoàn Trường THPT Quảng Xương 1. Các bạn đoàn viên thanh niên tình nguyện có nhiệm vụ cùng cán bộ y tế, lực lượn công an, quân sự đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19, an ninh trật tự, an toàn giao thông trước cổng trường và thời gian diễn ra kỳ thi.

Tại các điểm thi còn lại như Trường THPT Quảng Xương II, Quảng Xương IV và Trường THPT Đặng Thai Mai, các đội hình TNTN cũng đã tổ chức các hoạt động hỗ trợ thí sinh và người nhà thí sinh như phát nước uống, trông đồ miễn phí giúp thí sinh vượt qua những áp lực về tâm lý để có một kỳ thi chất lượng; phối hợp với lực lượng công an thực hiện phân luồng đảm bảo an toàn giao; phối hợp với bộ phận y tế hỗ trợ đo thân nhiệt và rửa tay sát khuẩn cho thí sinh; hỗ trợ xử lý các trường hợp thí sinh, người nhà thí sinh có sự cố bất thường về sức khỏe, tai nạn…

Kỳ thi vào lớp 10 năm nay huyện Quảng Xương có 2.226 thí sinh đăng ký dự thi, với 95 phòng thi, 4 hội đồng coi thi. Nhằm phát huy tinh thần xung kích của ĐVTN khối trường học tham gia đồng hành, hỗ trợ cùng các thí sinh và người nhà thí sinh, Ban Thường vụ Huyện Đoàn Quảng Xương đã yêu cầu các đoàn trường thành lập ở mỗi điểm thi một đội hình thanh niên tình nguyện tiếp sức mùa thi. Mỗi đội hình từ 10-15 đoàn viên thanh niên.

Huyện Đoàn Quảng Xương trao tặng nước uống cho các đội hình thanh niên tình nguyện tại các điểm thi.

Tại huyện Thạch Thành, kỳ thi vào lớp 10 năm nay có 1.508 thí sinh đăng ký dự thi với 64 phòng thi, 4 hội đồng coi thi. Tại các điểm thi, đội hình thanh niên tình nguyện sẵn sàng tiếp sức mùa thi.

Thực hiện chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2021, Huyện Đoàn Thạch Thành đã thành lập các đội thanh niên tình nguyện tại 4 điểm thi là 4 trường THPT trên địa bàn huyện Thạch Thành. Các đội thanh niên tình nguyện do các Đoàn xã Thành Thọ, Thạch Định, Thạch Bình, Thạch Quảng, thị trấn Kim Tân, thị trấn Vân Du.

Chương trình tiếp sức mùa thi là một trong những nội dung trong tâm trong chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2021 của Huyện Đoàn Thạch Thành.

Các hoạt động tiếp sức mùa thi sẽ diễn ra trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi, những hoạt động của các thanh niên tình nguyện tại các địa điểm thi như tiếp thêm tinh thần cho các thí sinh và người nhà thí sinh vượt qua vũ môn để bước vào một chặng đường mới.

Ngọc Huấn - Thu Thủy