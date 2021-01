Sở GD&ĐT Thanh Hóa yêu cầu làm rõ vụ nam sinh bị hành hung ở Lang Chánh

Ngày 23-1, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Thanh Hoá đã có công văn số 4072 ngày 23-11-2020 yêu cầu các đơn vị, cơ quan có liên quan điều tra, làm rõ vụ việc nam sinh Phan Thanh Lâm bị hành hung vỡ sọ não vào ngày 14-1, đồng thời chỉ đạo tăng cường ngăn chặn bạo lực học đường.

Sức khỏe của em Lâm hiện đã ổn định nhưng vẫn chưa thể trở lại trường đi học

Trước đó, vào khoảng 11 giờ 30 phút ngày 14-1, khi em Phan Thanh Lâm (sinh năm 2004; học sinh lớp 11A6, Trường THPT Lang Chánh) vừa tan học ra về tới cổng trường thì bất ngờ bị Nguyễn Bá Thuận (học sinh lớp 11A5, Trường THPT Lang Chánh) cầm một cây gậy sắt vụt thẳng vào đầu trước sự chứng kiến của nhiều học sinh khác. Em Lâm đã được thầy cô, nhà trường đưa tới Bệnh viện Đa khoa huyện Lang Chánh cấp cứu.

Tuy nhiên, do bị thương rất nặng, Lâm được chuyển ngay xuống Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa để cấp cứu, điều trị. Qua chụp chiếu, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa xác định em Lâm bị vỡ sọ não. Cụ thể, em Lâm bị đụng giập nhu mô thùy đỉnh trái (kích thước 10 mm, có phù não nhẹ xung quanh); vỡ lún xương đỉnh trái; đụng giập tụ máu não phần mềm vùng đỉnh trái. Sau phẫu thuật, sức khỏe của em Lâm này đã ổn định, tuy nhiên nam sinh này sẽ còn phải trải qua một cuộc phẫu thuật khác để lắp ghép nhân tạo đoạn xương sọ bị vỡ dập nát đã bị cắt bỏ trước đó.

Công văn của Sở GD&ĐT nêu rõ, Trường THPT Lang Chánh, khẩn trương thực hiện tốt các nội dung như: Tiếp tục quan tâm, động viên học sinh và gia đình học sinh Phan Thanh Lâm, để học sinh Lâm nhanh chóng phục hồi, ổn định tâm lý và sức khoẻ, sớm trở lại học tập; Ổn định tình hình hoạt động của Nhà trường, không để sự việc vừa qua ảnh hưởng đến hoạt động giảng dạy, học tập, giáo dục trong trường; Phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh, Công an huyện và chính quyền địa phương làm rõ sự việc, trách nhiệm các bên liên quan; xử lý kỷ luật đối với học sinh, cán bộ (nếu có) liên quan đến vụ việc theo quy định; báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 30-1.

Từ vụ việc xảy ra tại Trường THPT Lang Chánh, để tiếp tục ngăn chặn tình trạng bạo lực học đường và đảm bảo an toàn, an ninh trường học trên địa bàn toàn tỉnh, Sở GD&ĐT Thanh Hóa yêu cầu trưởng phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thị xã, thành phố, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc tăng cường thực hiện nghiêm chỉ đạo của Sở tại Công văn số 4072/SGDĐT-CTTT, ngày 23-11-2020 về ngăn chặn tình trạng bạo lực học đường và đảm bảo an toàn, an ninh trường học, nhất là dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Các phòng giáo dục và đào tạo tăng cường tập trung chỉ đạo, tham mưu cho Lãnh đạo huyện, thị xã, thành phố xử lý trách nhiệm cá nhân, tập thể lãnh đạo của đơn vị trực thuộc còn để xảy ra tình trạng bạo lực học đường, mất an toàn, an ninh trường học; đối với các đơn vị trực thuộc Sở, Giám đốc Sở xử lý trách nhiệm thủ trưởng, tập thể lãnh đạo đơn vị, cá nhân liên quan để xảy ra tình trạng trên.

