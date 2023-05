Ra khỏi vùng khó, còn đó nhiều nỗi lo... (Bài cuối): Mong mỏi từ chính sách mới

Xét về bản chất, Quyết định số 861/QĐ-TTg, ngày 4-6-2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã khu vực III, II, I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) giai đoạn 2021-2025 (gọi tắt là Quyết định 861 - PV) và Quyết định số 612/QĐ-UBDT ngày 16-9-2021 của Ủy ban Dân tộc về phê duyệt danh sách các thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2025 (gọi tắt là Quyết định 612 - PV) là văn bản pháp lý phân định vùng đồng bào DTTS&MN thành 3 khu vực theo trình độ phát triển, tạo cơ sở quan trọng cho việc hoạch định, tổ chức thực hiện chính sách tập trung đầu tư, từng bước thu hẹp khoảng cách phát triển, cải thiện hệ thống cơ sở hạ tầng, tạo điều kiện tốt hơn cho đồng bào DTTS tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, nhất là giáo dục, y tế để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giảm nghèo bền vững; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Đây là bước tiến lớn trong công tác quản lý Nhà nước, bởi từ năm 1996 đến nay, đây mới là lần thứ 5 vùng DTTS&MN được phân định thành 3 khu vực theo trình độ phát triển tương ứng với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của từng giai đoạn, bao gồm các giai đoạn: 1996-2005, 2006-2010, 2011-2015, 2016-2020 và 2021-2025.