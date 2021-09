Phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” ở các huyện miền núi

Cùng với các huyện đồng bằng, ven biển, nhiều năm qua, ngành giáo dục 11 huyện miền núi đã không ngừng đẩy mạnh các phong trào thi đua, đặc biệt là thi đua “Dạy tốt, học tốt”. Từ phong trào này, việc “dạy thực chất, học thực chất” đã được triển khai sâu rộng đến các cơ sở giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục khu vực miền núi nói riêng và ngành giáo dục tỉnh nhà nói chung.

Thầy, trò điểm trường bản Ón, Trường Tiểu học Tam Chung (Mường Lát) trong giờ học.

Hưởng ứng phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, những năm qua, cán bộ, giáo viên, học sinh trên địa bàn huyện Cẩm Thủy đã đoàn kết, không ngừng học tập, sáng tạo, quyết tâm nâng cao chất lượng giáo dục. Đến nay, phong trào đã thực sự đi vào chiều sâu. Từ phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” giáo viên trên địa bàn huyện đã có nhiều giải pháp sáng tạo trong đổi mới phương pháp dạy học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của huyện nhà. Kết thúc năm học 2020-2021, tất cả các chỉ tiêu đánh giá học sinh ở bậc tiểu học được các nhà trường thực hiện đạt và vượt so với năm học trước. Ở bậc THCS tỷ lệ học sinh đạt học lực khá, giỏi chiếm trên 57,6%; 99,3% học sinh đạt hạnh kiểm khá, tốt. Cùng với đó, chất lượng giáo dục mũi nhọn ngày càng được nâng cao, các sân chơi trí tuệ, các giải thi thể dục, thể thao cũng thu hút học sinh tham gia tích cực. Tại kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hóa lớp 9 cấp tỉnh học sinh toàn huyện đạt 31 giải, xếp thứ nhì khu vực miền núi và xếp thứ 15/27 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia các môn văn hóa THPT, học sinh Trường THPT Cẩm Thủy 1 đạt 2 giải (1 giải nhì môn Địa lý, 1 giải khuyến khích môn Lịch sử). Tại kỳ thi Olympic Toán quốc tế HKIMO cấp quốc gia khối tiểu học toàn huyện có 13 em đạt giải... Ông Nguyễn Thanh Sơn, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện Cẩm Thủy cho biết: Để phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” mang lại hiệu quả thiết thực, hằng năm, phòng giáo dục huyện đã phát động nhiều đợt thi đua với các nội dung như, nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi, khuyến khích giáo viên đổi mới phương pháp dạy học gắn với việc sử dụng công nghệ thông tin, lấy học sinh làm trung tâm giảng dạy. Đồng thời chỉ đạo đội ngũ giáo viên thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, tập trung dạy cho học sinh nắm chắc kiến thức cơ bản và phương pháp học tập ở từng bộ môn, từ đó nâng cao và mở rộng dạy học theo từng chuyên đề.

Tại huyện Thường Xuân phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” cũng được phòng GD&ĐT huyện tích cực triển khai và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các đơn vị trường cũng như mỗi cán bộ, giáo viên và học sinh. Đặc biệt, với phương châm “muốn có trò giỏi thì phải có thầy giỏi”, những năm qua Phòng GD&ĐT huyện Thường Xuân luôn chăm lo xây dựng đội ngũ giáo viên giỏi chuyên môn và tận tâm với nghề. Từ giáo viên chủ nhiệm đến giáo viên bộ môn đều có ý thức, trách nhiệm giúp đỡ học sinh kém, bồi dưỡng học sinh giỏi, khơi dậy trong các em ý chí vươn lên học tập vì ngày mai lập thân, lập nghiệp. Theo đó, tỷ lệ học sinh xếp loại học lực khá, giỏi năm sau luôn cao hơn năm trước; kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT cũng có nhiều chuyển biến qua từng năm. Kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, toàn huyện có 228/745 học sinh dự thi đạt tổng điểm 3 môn xét tuyển đại học từ 24 điểm trở lên, trong đó 18 em đạt từ 27 điểm trở lên; có 39 điểm 10 ở các môn thi... Tại các kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh nhiều học sinh đạt giải cao. Đơn cử như tại kỳ thi học sinh giỏi THCS cấp huyện năm học 2020-2021, toàn huyện có 635 học sinh đạt giải; tại kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hóa cấp tỉnh có 20 học sinh THCS, 23 học sinh THPT đạt giải. Cũng trong năm học 2020-2021 toàn huyện có 1 dự án khoa học kỹ thuật của học sinh THCS và 3 dự án của học sinh THPT đạt giải tại Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh trung học...

Xác định được tầm quan trọng của phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, ngành giáo dục các huyện miền núi đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, thiết thực, hiệu quả. Nhờ đó, phong trào đã diễn ra sôi nổi và đạt nhiều kết quả ở cả những đơn vị trường, những địa phương có điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn như: Mường Lát, Quan Sơn, Quan Hóa, Lang Chánh... qua đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục vùng đồng bào dân tộc, giảm khoảng cách đối với các huyện đồng bằng, ven biển. Theo đánh giá của Sở GD&ĐT, kết thúc năm học 2020-2021, đối với bậc học mầm non, các địa phương khu vực miền núi tiếp tục giữ vững và nâng cao phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng giảm xuống dưới 5%; 96,9% trẻ 6 tuổi vào lớp 1 phát âm rõ ràng, nhận biết được 29 chữ cái và 10 chữ số đầu tiên. Đối với giáo dục phổ thông, củng cố vững chắc kết quả phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3; tỷ lệ đi học đúng độ tuổi của tiểu học đạt 99,47%; 100% học sinh sau lớp 1 biết đọc, viết tiếng Việt và thông thạo 2 phép tính; tỷ lệ học sinh THCS lên lớp đạt 99,3%, bậc THPT tỷ lệ đỗ tốt nghiệp đạt 99,22%. Đặc biệt trong năm học có 2 học sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia và 1 học sinh thủ khoa khối C của tỉnh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Nhiều năm gần đây, 100% các trường dân tộc nội trú đều tổ chức học 2 buổi/ngày, học sinh được bố trí nơi ăn, ở tại trường, có nhà ăn khang trang, đúng quy định, góp phần hạn chế tối đa số học sinh bỏ học giữa chừng...

Theo ông Nguyễn Văn Dĩnh, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT, sau nhiều năm phát động, phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” đối với giáo dục khu vực miền núi nói riêng, giáo dục cả tỉnh nói chung đã lan tỏa mạnh mẽ trong các nhà trường và từng bước đi vào chiều sâu. Từ phong trào này sự nghiệp GD&ĐT của khu vực miền núi có bước phát triển vững chắc, quy mô mạng lưới trường, lớp học từng bước được quy hoạch khang trang đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng tăng của Nhân dân; chất lượng giáo dục đại trà, giáo dục mũi nhọn không ngừng được nâng lên qua từng năm học, góp phần cùng giáo dục miền xuôi thực hiện hiệu quả mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT tỉnh nhà.

Bài và ảnh: Lê Phong