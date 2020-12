Ngành giáo dục Thường Xuân với phong trào xây dựng trường học an toàn, lành mạnh

Cùng với nhiệm vụ giảng dạy, trang bị kiến thức cho học sinh (HS), nhiều năm qua, ngành giáo dục huyện Thường Xuân luôn quan tâm xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, xem đây là tiền đề quan trọng để duy trì, nâng cao chất lượng dạy và học trong mỗi nhà trường.

Học sinh Trường Tiểu học Thọ Thanh trồng và chăm sóc cây cảnh trong khuôn viên sân trường.

Là trường chuyên biệt, HS là con em đồng bào các dân tộc thuộc vùng sâu, vùng xa, các em lại ở tập trung tại trường, vì vậy, ngoài giảng dạy chuyên môn, Trường THCS Dân tộc nội trú Thường Xuân đặc biệt chú trọng đến nhiệm vụ xây dựng trường học an toàn. Theo cô giáo Cầm Thị Hoàn, Hiệu trưởng Trường THCS Dân tộc nội trú Thường Xuân, nhiệm vụ này có sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên giữa gia đình, nhà trường và xã hội. Trong đó, giáo viên (GV) có vai trò đặc biệt quan trọng, không chỉ giảng dạy về kiến thức mà còn là người truyền lửa đam mê học tập, giáo dục tình yêu quê hương, đất nước, lòng nhân ái, tính trung thực, đoàn kết; có tinh thần vượt khó vươn lên, hướng tới những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Mỗi cán bộ, GV nêu gương trong mọi lời nói, hành động, luôn khích lệ học trò nói lời hay, làm việc tốt, ứng xử chuẩn mực, phù hợp với lứa tuổi. Mỗi HS khi đến lớp phải bảo đảm trang phục gọn gàng, phù hợp với lứa tuổi; biết tôn trọng, sẻ chia, giúp đỡ bạn bè; không xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác hoặc có hành vi khác trái với thuần phong mỹ tục. Chính quyền các cấp quan tâm đầu tư cơ sở vật chất bảo đảm khuôn viên trường học khang trang, sạch đẹp và an toàn cho HS. Ngoài ra, để nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, GV và HS về xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh, ban giám hiệu nhà trường đã quán triệt và xây dựng các mô hình như: Mô hình “đội HS tự quản”, “Khu nội trú văn minh, an toàn”, “lớp học tự quản”... Cũng theo cô Hoàn, kết quả xây dựng môi trường học đường an toàn đã góp phần không nhỏ vào việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường. Nhiều năm qua, chất lượng giáo dục nhà trường luôn đứng tốp đầu bậc THCS của huyện. Hàng năm, tỷ lệ tốt nghiệp THCS và đậu vào THPT luôn đạt 100%; 100% HS đạt hạnh kiểm khá, tốt.

Khi nói đến an toàn trường học, mọi người thường nghĩ về an toàn giao thông, giữ gìn trật tự xã hội, phòng ngừa cháy nổ trong trường học... Từ đó, trên địa bàn huyện Thường Xuân xuất hiện nhiều cách làm hay, mô hình điểm, như “Cổng trường an toàn giao thông”, “Trường học an toàn về an ninh trật tự”... ở nhiều trường học. Thầy giáo Lê Xuân Dũng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thọ Thanh cho biết: Để xây dựng thành công môi trường học đường an toàn, ngoài đầu tư xây dựng khuôn viên đạt chuẩn, trang trí lớp học thân thiện, thường xuyên làm vệ sinh môi trường trong và ngoài lớp học, tạo sự gần gũi giữa GV và HS, HS với HS... nhà trường đặc biệt quan tâm đến công tác bảo đảm an ninh trật tự trường, lớp học. Để làm được điều này, nhà trường phối hợp chặt chẽ với chính quyền, lực lượng chức năng địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền; đầu tư xây dựng cổng trường, tường rào, khu để xe cho phụ huynh đón HS bảo đảm an toàn. Nhà trường cũng đã quán triệt và yêu cầu đội cờ đỏ các khối lớp kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động của HS mỗi giờ ra chơi, HS vui chơi lành mạnh... Nhờ đó, nhiều năm qua, nhà trường không xảy ra tai nạn thương tích đối với HS, không có tình trạng bạo lực học đường. HS đến trường với niềm tin “Mỗi ngày đến trường là một ngày vui”.

Ở Trường Mầm non Thọ Thanh cũng vậy, ban giám hiệu luôn quan tâm tạo cho trẻ một môi trường học đường an toàn, lành mạnh, tích cực. GV luôn giữ gìn sự đoàn kết, mối quan hệ giữa cán bộ, GV và trẻ luôn ân cần, nhẹ nhàng, có sự động viên, khuyến khích kịp thời đối với trẻ, tạo bầu không khí thân thiện. Không có hành vi quát nạt, đánh mắng trẻ... tránh làm cho trẻ có tâm lý không an toàn khi ở lớp. Theo chia sẻ của cô giáo Lê Thị Bình, hiệu trưởng nhà trường, ngay từ đầu mỗi năm học, nhà trường đã quán triệt, triển khai đầy đủ các văn bản về xây dựng môi trường giáo dục an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích đến toàn thể cán bộ, GV và nhân viên. Trong các hoạt động giáo dục, ban giám hiệu luôn nhắc nhở đội ngũ GV phải gần gũi, yêu thương trẻ, chăm sóc trẻ tận tình chu đáo, thân thiện để trẻ tự tin, yêu trường, yêu lớp; tuyệt đối không dùng bất kỳ một hình thức phạt nào ảnh hưởng đến thể chất và tâm lý trẻ. Nhà trường cũng quán triệt đến toàn thể cán bộ, GV trong mọi hoàn cảnh phải bảo đảm an toàn cho trẻ, nói không với bạo lực học đường.

Có thể thấy, phong trào xây dựng trường học an toàn, lành mạnh, thân thiện đã và đang được các đơn vị trường học trên địa bàn huyện Thường Xuân nhiệt tình hưởng ứng, tạo thành phong trào thi đua sôi nổi giữa các trường học. Mỗi đơn vị trường học đã và đang phấn đấu xây dựng một công trình, mô hình theo tiêu chí an toàn, xanh - sạch - đẹp, qua đó, tạo môi trường học đường tốt nhất để chăm sóc, nuôi dưỡng giáo dục HS, giúp các em phát triển toàn diện cả về trí tuệ và sức khỏe.

Bài và ảnh: Phong Sắc